España

El papa León XIV agradece desde el Vaticano “al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción” y con una mención “especial” al rey Felipe

Según el comité organizador, el viaje incluyó 21 actos y congregó a más de 2,5 millones de personas

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El papa León XIV en su despedida de Barcelona. (Kike Rincón/Europa Press)
El papa León XIV en su despedida de Barcelona. (Kike Rincón/Europa Press)

El papa León XIV ha terminado ya su visita apostólica a España y ha enviado este domingo un mensaje de agradecimiento dirigido a la sociedad española y, de manera especial, a Felipe VI. “Expreso ante todo mi gratitud al Señor por el viaje apostólico que me ha concedido realizar a España”, ha manifestado el pontífice, destacando la recepción recibida durante su estancia.

En palabras pronunciadas tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el papa ha subrayado la hospitalidad de la ciudadanía: “Agradezco al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción”. El pontífice añadió que se siente “agradecido de modo especial a Su Majestad el Rey”, y quiso referirse también “con afecto a los obispos, a todas las comunidades visitadas y a la entera Iglesia que está en España”.

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Durante la semana que permaneció en el país, León XIV visitó Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. Según el comité organizador, el viaje incluyó 21 actos y congregó a más de 2,5 millones de personas.

El papa León XIV regresó a la capital italiana en un avión oficial español facilitado por el rey Felipe VI, después de que el vuelo originalmente programado sufriera una avería técnica en Tenerife. El vuelo, que ya acumulaba más de una hora de retraso, quedó definitivamente descartado después de que los técnicos no lograran resolver el fallo en el motor del Airbus A320. Felipe VI, que minutos antes había despedido al pontífice al pie de la escalerilla, recibió la noticia en la terminal y tomó una decisión poco habitual: volvió sobre sus pasos, subió de nuevo al avión y se reunió con el papa para interesarse personalmente por la situación. Finalmente, Felipe VI tomó la decisión de ofrecer al papa su Falcon oficial para que pudiera regresar a Roma.

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A la hora de despedirse este domingo, el pontífice concluyó con una invocación: “¡Que Dios bendiga siempre a España!”

El video documenta la visita del Papa Francisco. Se observa al Pontífice descendiendo de un avión Iberia sobre una alfombra roja, recibido por militares y otros funcionarios. Las imágenes también muestran una procesión religiosa con sacerdotes llevando un ostensorio. El Papa interactúa con dos hombres jóvenes que le entregan un ramo de flores. Además, se registra el despegue de una aeronave de tamaño pequeño. Este metraje es cobertura de evento.

Reconocimientos y mensajes a la comunidad internacional

El papa León XIV se refirió también a la situación en Filipinas, mostrando su “cercanía a la población, afectada hace algunos días por un fuerte terremoto”. En su mensaje, aseguró que reza “por los difuntos y por sus familias, por los heridos y por todos aquellos que sufren a causa de esta calamidad”.

Durante el mismo encuentro, el pontífice saludó en inglés a los integrantes de la Comisión Internacional de Diálogo entre los Discípulos de Cristo y la Iglesia Católica. El papa recordó, además, a los nuevos beatos de la Iglesia, entre ellos “los sacerdotes dioscesanos Laura Dobra y Giovanni Bula, de Moravia y la de Giovanni Schwierz y ocho compañeros sacerdotes salesianos polacos”. Subrayó que “todos ellos fueron beatificados como mártires porque fueron víctimas de las persecuciones de los regímenes totalitaristas con motivo de su fidelidad a Cristo”.

El pontífice mencionó también la beatificación del sacerdote Nazareno Lanchotti en Brasil, a quien describió como “mártir porque en el nombre del Evangelio defendía a los más pobres”. León XIV pidió que “el ejemplo y la intercesión de estos valerosos misioneros pueda sostener la misión de los presbíteros y de toda la Iglesia”.

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