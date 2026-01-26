España Cultura

Sorpresas en el nuevo trailer para televisión de ‘La Odisea’: este es el famoso cantante y rapero que debuta en la súperproducción de Christopher Nolan

Un nuevo rostro se ha dado a conocer dentro del enorme casting que compone la película encabezada por Matt Damon

'La Odisea', la adaptación del poema épico de Homero por parte de Christopher Nolan

La emisión de un avance en televisión durante la retransmisión del partido de la AFC Championship entre los New England Patriots y los Denver Broncos ha permitido a los espectadores conocer algunas imágenes inéditas de la ambiciosa adaptación de La Odisea, de Christopher Nolan.

La mayor sorpresa han sido las primeras imágenes de Travis Scott en la película. El rapero, nominado en diez ocasiones a los premios Grammy, irrumpe en una escena sobre una mesa, captando la atención de los soldados presentes (entre los que se encuentran Telemaco, encarnado por Tom Holland, y Menelao, interpretado por Jon Bernthal), y lanzando una advertencia sobre el estallido inminente de la guerra de Troya.

El estreno del tráiler, emitido en horario de máxima audiencia en Fox, ha supuesto el debut interpretativo de Scott en una gran superproducción. Su intervención, consistente en interrumpir el bullicio del comedor con un golpe en el suelo utilizando un bastón y proclamar, “Una guerra, un hombre, un engaño, un engaño para derribar los muros de Troya. Está ardiendo, gritando mientras cae al suelo”, ha generado una reacción inmediata en las redes sociales, impulsando la expectación que rodea este largometraje.

Universal Pictures ha declinado realizar comentarios en relación con la incorporación de Scott o el contenido del avance.

Relación previa entre Nolan y Travis Scott

No es la primera vez que Scott colabora con Christopher Nolan. El músico compuso el tema principal The Plan para la película de ciencia ficción Tenet, estrenada en 2020. En relación con dicho trabajo, el cineasta declaró a GQ: “Su voz se convirtió en la pieza final de un rompecabezas que nos llevó un año resolver. Sus aportaciones sobre el mecanismo musical y narrativo que Ludwig Göransson y yo estábamos construyendo fueron inmediatas, perspicaces y profundas”.

Christopher Nolan en el rodaje
Christopher Nolan en el rodaje de 'Tenet'

Tras el estreno de Tenet, Scott compartió en sus redes una nota manuscrita que Nolan le envió elogiando el videoclip de FRANCHISE, emitido antes de algunas sesiones de Imax en las que se proyectaba la película. Además, ambos han compartido públicamente su defensa del cine en salas y su recelo ante los estrenos exclusivos en plataformas digitales; Nolan es actualmente presidente del sindicato de directores (DGA) y se ha mostrado reiteradamente contrario a la priorización de los estrenos en streaming.

La superproducción y los avances técnicos

La Odisea, adaptación de la célebre obra de Homero, se perfila como uno de los estrenos más esperados del año. Encabeza el reparto Matt Damon en el papel de Odiseo, al que acompañan intérpretes como Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Benny Safdie, Charlize Theron, Himesh Patel, Elliott Page, Bill Irwin y Samantha Morton.

La narración se centra en el accidentado regreso de Odiseo a Ítaca tras la guerra de Troya, enfrentándose a desafíos míticos como el cíclope Polifemo, las Sirenas, la ninfa Calipso y la hechicera Circe para poder reunirse finalmente con su esposa Penélope.

Matt Damon en una imagen
Matt Damon en una imagen de 'La Odisea', de Christopher Nolan (Universal Pictures)

Esta nueva versión cinematográfica destaca también por romper barreras técnicas. Nolan ha optado por rodar el filme íntegramente con cámaras Imax, lo que hasta ahora resultaba inviable debido al elevado ruido que generaban estos equipos, especialmente en escenas de diálogos íntimos.

Gracias al desarrollo de una nueva carcasa conocida como “blimp”, el director ha podido grabar con el nivel de proximidad y precisión sonora que exigen las secuencias más delicadas. “El sistema blimp es un punto de inflexión. Puedes rodar a escasos centímetros de la cara de un actor mientras susurra y obtener un sonido utilizable. Eso permite capturar momentos íntimos de interpretación en el formato visual más bello del mundo”, ha explicado Nolan. Universal Pictures ha fijado el estreno internacional de La Odisea en salas y en formato Imax para el 17 de julio de 2026.

