Matt Damon habla sobre su experiencia en ‘La Odisea’ con cámaras IMAX: “Suenan como si tuvieras una batidora en la cara”

La adaptación cinematográfica de La Odisea que Christopher Nolan ha dirigido ha supuesto un auténtico hito en la historia del séptimo arte, al ser la primera producción narrativa rodada íntegramente con cámaras Imax. Matt Damon, encargado de dar vida a Odiseo, ha relatado recientemente cómo este desafío técnico ha marcado tanto el proceso interpretativo como la propia experiencia del rodaje.

La totalidad del filme se ha captado utilizando cámaras Imax, un sistema que nunca antes se había empleado en todas las escenas, incluidos los diálogos. Damon ha explicado en el pódcast New Heights que el equipo “ha rodado el cien por cien de la película en Imax”, hito sin precedentes en la industria.

La peculiaridad técnica más llamativa ha residido en el sonido: “Las cámaras Imax son realmente ruidosas. Suenan como una batidora, como si tuvieras un robot de cocina justo delante de la cara cuando la cámara se acerca”, ha afirmado Damon en dichas declaraciones. Esta complicación ha forzado al equipo a desarrollar soluciones técnicas, ya que los actores no podían mantener una conversación inteligible si la cámara Imax se ubicaba a escasa distancia.

Para abordar este reto, los responsables técnicos han construido un voluminoso recubrimiento para las cámaras y han incorporado un sistema de espejos que permitía mantener directa la línea de visión entre los intérpretes y la lente durante los diálogos. Damon ha subrayado el ingente esfuerzo desplegado en la búsqueda de alternativas para lograr rodar el metraje exclusivamente en Imax, un empeño personal de Nolan que finalmente se ha materializado con éxito.

Nuevas soluciones técnicas en la filmación con Imax

La implicación de Imax ha sido decisiva en la consecución de este avance. Rich Gelfond, consejero delegado de la compañía, ha recordado cómo Nolan le trasladó, un año antes del inicio del rodaje, su intención de filmar La Odisea íntegramente con cámaras Imax. “No era viable por numerosos motivos”, ha citado Gelfond, rememorando la conversación mantenida con el director: “Me propuso un reto: ‘Si consigues resolver estos problemas, rodaré La Odisea al 100 % con cámaras Imax’, y hemos resuelto el desafío. Así que será la primera película en la historia filmada íntegramente con este formato”.

El director no solo ha perseguido la excelencia visual, sino que ha impulsado innovaciones sin precedentes en el registro sonoro. Según ha detallado el director de fotografía Hoyte van Hoytema, en una de las pruebas iniciales grabó a un niño leyendo los versos de Sound and Vision de David Bowie como test de proximidad y nitidez. Esta prueba consistió en proyectar un primer plano de gran tamaño en pantalla Imax, apreciándose en ella una intimidad visual y sonora nunca lograda con esta tecnología hasta entonces. Nolan, al evaluar los resultados, ha calificado la experiencia de “electrizante”, señalando que estos planos y esa cercanía eran imposibles antes de la adaptación.

La clave ha residido en el desarrollo del denominado “blimp”, una envoltura para la cámara que amortigua el ruido de funcionamiento. Así, se han podido rodar escenas a escasos 30 centímetros del rostro de los actores y captar diálogos en susurro con una calidad idónea. “El sistema blimp lo ha cambiado todo. Puedes filmar a un pie (30 centímetros) de la cara de un actor mientras susurra y obtener sonido útil. Eso facilita momentos de gran intimidad en la interpretación, en el formato visual más impactante del mundo”, ha explicado Nolan.

Un empeño largamente perseguido por Nolan

El perfeccionamiento de la técnica ha sido el resultado de una evolución constante. Nolan inició su aventura con las cámaras Imax en El Caballero Oscuro en 2008, rodando por entonces solo determinadas escenas de acción con este sistema. Cada nueva producción ha supuesto un paso más en el aprovechamiento de las capacidades Imax, hasta llegar a Oppenheimer en 2023, donde por primera vez se utilizó película Imax en blanco y negro de 65 milímetros.

La Odisea ha continuado esa senda de innovación, llegando a rodar más de 600.000 metros de película en 91 días de grabación, una cifra que, según calcula la propia Kodak, ha supuesto un coste de aproximadamente 3 millones de dólares en material virgen.

El director de fotografía van Hoytema, colaborador habitual de Nolan en títulos como Interstellar, Dunkerque y Tenet, ha relatado las dificultades añadidas en producciones previas, como la necesidad de dialogar con Kodak para desarrollar emulsiones en blanco y negro adaptadas a las cámaras de 65 mm. Todo el proceso ha implicado una reingeniería tanto de los equipos como de los materiales fotográficos.

La motivación de Nolan para abordar la epopeya homérica con estos recursos responde a su inquietud por cubrir los vacíos que, a su juicio, existen aún en la cultura cinematográfica moderna. “Como cineasta, buscas huecos en la cultura cinematográfica, cosas que nadie ha hecho todavía”, ha reflexionado el realizador, comparando el peso mitológico del poema con los trabajos que marcaron su infancia. “Nunca había visto ese tipo de mito abordado con la seriedad y la credibilidad que permite un gran presupuesto y una superproducción Imax en Hollywood”.

Elenco internacional y estreno mundial

La Odisea narra el regreso de Odiseo a Ítaca tras la guerra de Troya, sorteando todo tipo de pruebas y peligros mitológicos. En el reparto figuran nombres destacados como Tom Holland (que interpreta a Telémaco), Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson y Charlize Theron, entre otros. El estreno mundial está previsto para el 17 de julio de 2026 en salas Imax.