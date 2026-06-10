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Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo: visita a la cárcel de Brians 1, la Abadía de Montserrat y misa en la Sagrada Familia con los reyes y Pedro Sánchez

Segunda jornada del pontífica en la Ciudad Condal, con el cierre más esperado

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El papa comenzó este martes su agenda en Barcelona, segunda etapa de su viaje a España.

El papa León XIV cerró su estancia en Madrid este martes con una despedida a los más de 12.000 voluntarios que participaron en la organización de los actos. El pontífice recorrió el pabellón 3 del recinto ferial de Ifema en un vehículo de golf y subió al escenario para escuchar los testimonios de dos voluntarios, a quienes aseguró que Madrid “está más cerca del Reino de Dios”. Después voló a Barcelona a bordo de un Airbus A320 de Iberia para iniciar la segunda etapa de su visita a España.

A su llegada a la ciudad, León XIV presidió el rezo de la hora media en la catedral de Barcelona ante unos 6.000 fieles. El papa pronunció varios fragmentos de su homilía en catalán y desde lo alto de la escalinata del templo se dirigió a la multitud congregada bajo el sol: “Gracias por estar aquí, por la paciencia y la alegría”. Por la tarde presidió una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys ante unos 40.000 jóvenes, en la que se abordaron temas como la depresión o la violencia machista.

La jornada de hoy, miércoles, arranca con una visita al centro penitenciario de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires, donde el papa se reunirá con 80 internos. Después se desplazará a la Abadía de Montserrat para presidir el rezo del Santo Rosario. A las 16:30, León XIV mantendrá un encuentro con entidades de asistencia social y personas vulnerables en la iglesia de Sant Agustí, en el barrio del Raval. La jornada culminará a las 19:30 con una misa en la Sagrada Família y la bendición de la Torre de Jesucristo.

En pocas líneas:

04:42 hsHoy

Cortes de tráfico en Barcelona este miércoles por la visita del papa León XIV: el Raval y la Sagrada Familia concentran las mayores restricciones

Algunas limitaciones de movilidad en la ciudad se mantendrán hasta el 11 de junio tras la salida del pontífice

La Sagrada Familia, en una imagen de archivo. (REUTERS/Guillermo Martinez)
La Sagrada Familia, en una imagen de archivo. (REUTERS/Guillermo Martinez)

La visita del papa León XIV a Barcelona, prevista entre el 9 y el 10 de junio, ha activado un amplio dispositivo de movilidad que afectará de forma significativa a la circulación en la ciudad. El operativo incluye cortes de tráfico, desvíos de numerosas líneas de autobús y estaciones de metro sin servicio en algunos puntos, con afectaciones que se prolongarán incluso tras la salida del pontífice debido a las tareas de desmantelamiento.

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04:34 hsHoy

La agenda del papa en Barcelona hoy

Personas construyen una torre humana bajo la mirada del papa León XIV. (EFE)
Personas construyen una torre humana bajo la mirada del papa León XIV. (EFE)

León XIV afronta este miércoles en Barcelona una jornada que combina lo social, lo espiritual y lo simbólico. La mañana arranca fuera de la ciudad, con una visita al centro penitenciario de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires, donde el pontífice se reunirá con 80 internos. A continuación se desplazará a la Abadía de Montserrat, la montaña más sagrada de Cataluña, para presidir el rezo del Santo Rosario con el canto de la Salve y el Virolai interpretado por la Escolanía, en un acto que se enmarca además en la conmemoración del milenario del monasterio. De regreso a Barcelona, el papa mantendrá un encuentro con entidades de asistencia social y personas vulnerables en la iglesia de Sant Agustí, en el barrio del Raval. La jornada concluirá con la cita más esperada de toda su visita a España: una misa solemne en la Sagrada Familia y la bendición de la Torre de Jesucristo, el elemento más alto del templo de Antoni Gaudí, en un acto al que asistirán los reyes de España y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que coincide con el centenario de la muerte del arquitecto. El papa llegará al templo en papamóvil para saludar a los fieles a lo largo del recorrido por el centro de la ciudad.

Así, por horas, la agenda es la siguiente:

  • 10:50. Visita al centro penitenciario de Brians 1 (Sant Esteve Sesrovires). Encuentro con 80 internos.
  • 12:00. Desplazamiento a la Abadía de Montserrat. Rezo del Santo Rosario, canto de la Salve y el Virolai por la Escolanía.
  • 16:30. Encuentro con entidades de caridad y personas vulnerables en la iglesia de Sant Agustí (barrio del Raval, Barcelona).
  • 19:30. Misa solemne en la Sagrada Familia y bendición de la Torre de Jesucristo. Presencia de los reyes de España y el presidente del Gobierno.

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