Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo: visita a la cárcel de Brians 1, la Abadía de Montserrat y misa en la Sagrada Familia con los reyes y Pedro Sánchez

El papa comenzó este martes su agenda en Barcelona, segunda etapa de su viaje a España.

El papa León XIV cerró su estancia en Madrid este martes con una despedida a los más de 12.000 voluntarios que participaron en la organización de los actos. El pontífice recorrió el pabellón 3 del recinto ferial de Ifema en un vehículo de golf y subió al escenario para escuchar los testimonios de dos voluntarios, a quienes aseguró que Madrid “está más cerca del Reino de Dios”. Después voló a Barcelona a bordo de un Airbus A320 de Iberia para iniciar la segunda etapa de su visita a España.

A su llegada a la ciudad, León XIV presidió el rezo de la hora media en la catedral de Barcelona ante unos 6.000 fieles. El papa pronunció varios fragmentos de su homilía en catalán y desde lo alto de la escalinata del templo se dirigió a la multitud congregada bajo el sol: “Gracias por estar aquí, por la paciencia y la alegría”. Por la tarde presidió una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys ante unos 40.000 jóvenes, en la que se abordaron temas como la depresión o la violencia machista.

La jornada de hoy, miércoles, arranca con una visita al centro penitenciario de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires, donde el papa se reunirá con 80 internos. Después se desplazará a la Abadía de Montserrat para presidir el rezo del Santo Rosario. A las 16:30, León XIV mantendrá un encuentro con entidades de asistencia social y personas vulnerables en la iglesia de Sant Agustí, en el barrio del Raval. La jornada culminará a las 19:30 con una misa en la Sagrada Família y la bendición de la Torre de Jesucristo.