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Steven Spielberg tiene una espina clavada, no haber podido dirigir una película de James Bond: “Siempre me rechazaban y me decían que no”

El director, a punto de estrenar ‘El día de la revelación’, ha manifestado que al principio de su carrera quería integrarse dentro del universo del agente 007 y el productor lo rechazó varias veces

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Steven Spielberg estaba obsesionado con dirigir una película de James Bond, pero solo recibió rechazo por parte del productor de la saga (Reuters)
Steven Spielberg estaba obsesionado con dirigir una película de James Bond, pero solo recibió rechazo por parte del productor de la saga (Reuters)

El director Steven Spielberg siempre ha tenido una espina clavada que hasta ahora no sabíamos. Recientemente ha revelado que intentó dirigir una película de James Bond en más de una ocasión, pero el productor Cubby Broccoli lo rechazó repetidas veces.

El director ha contado a la revista Variety, durante su paso por el pódcast The Rest Is Entertainment, que si hoy le ofrecieran una entrega del agente 007 respondería: “No podrían pagarme“.

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El cineasta relató que esa negativa lo llevó a otro camino: cuando le contó la historia a George Lucas en 1977, mientras ambos estaban en Hawái antes del estreno de La guerra de las galaxias: Una nueva esperanza, el realizador le propuso un proyecto alternativo: “Tengo algo mejor que Bond. Se llama Indiana Smith”, recordó Spielberg. Y ese sería el germen de toda la saga de Indiana Jones. Y, precisamente, ese sería su siguiente gran proyecto, estrenado en 1981, En busca del arca perdida, que se convertiría en una de las grandes películas. de aventuras de todos los tiempos y el inicio de una franquicia icónica.

Spielberg frente al Dr. “No”

Spielberg explicó que su primera gestión directa con el agente 007 ocurrió después del éxito de Tiburón. “Me acerqué a Cubby después de que Tiburón fuera un gran éxito”, dijo. “Siempre quise hacer una película de James Bond desde el día que vi Dr. No, así que llamé a Cubby y me ofrecí. Le dije: ‘Si necesitas un director, me encantaría dirigir una’. Y él dijo que no".

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Steven Spielberg
Steven Spielberg

Tras el estreno de Encuentros en la tercera fase, Broccoli volvió a contactarlo porque quería usar la melodía de cinco notas del filme en una escena de Moonraker (una de las películas de Bond de la época de Roger Moore, de 1979), contó Spielberg. “Le dije: ‘Hagamos un trato. Te doy permiso para usar las cinco notas si me dejas dirigir una película de Bond’. Y dijo que no. Pero le di las cinco notas de todos modos”, afirmó.

Spielberg agregó que Cubby Broccoli “nunca explicó” por qué no lo dejaba entrar “en la familia Bond”. Recordemos que Broccoli produjo más de 40 películas de la saga del agente 007, junto a Harry Saltzman, incluida la primera (esa que le gustaba tanto a Spielberg), Agente 007 contra el Dr. No, protagonizada por Sean Connery.

Tomar el control de su carrera

También recordó que rechazó dirigir (en este caso sí que fue él) la primera película de Harry Potter. “Elegí rechazar el primer Harry Potter para pasar ese año y medio siguiente con mi familia, con mis hijos pequeños creciendo", sostuvo en una entrevista de 2023.

El filme reúne a Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo en una producción de ciencia ficción

Ahora, Steven Spielberg estrena El día de la revelación, en la que recupera el género de la ciencia ficción para hablar de uno de sus temas favoritos, la posible existencia de vida extraterrestre y en la que plantea cómo reaccionaría la población si descubriese que no estamos solos en el universo. Una película protagonizada por Emily Blunt, Josh O’Connor y Colin Firth que promete convertirse en uno de los acontecimientos del verano.

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