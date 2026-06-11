Estabilizado el incendio de Villanueva de los Castillejos (Huelva): más de 5.000 hectáreas quemadas y centenares de desalojos

Efectivos de los servicios de Bomberos trabajan en el incendio de la localidad de Gibraleón este miércoles. (José Manuel Vidal/EFE)

Tras arder de forma preocupante desde el pasado lunes, el incendio forestal en Huelva ha quemado, según el balance provisional, más de 5.000 hectáreas, convirtiéndose en el más grande registrado en España en lo que llevamos de año. El fuego comenzó en el paraje de Los Turbios, en el municipio de Villanueva de los Castillejos, y su impacto supera con creces la superficie arrasada en toda Andalucía a estas alturas del año pasado.

Ayer por la noche, a las 22.20 horas, el Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) daba por estabilizado el incendio, lo que permitió bajar el nivel operativo 2 al 1. Así, las 96 personas que todavía permanecían fuera de sus viviendas por haber sido desalojados preventivamente por el avance de las llamas pudieron regresar a sus casas.

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La noticia, anunciada por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ante los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), llegó tras una jornada marcada por la incertidumbre y la preocupación. Las fuertes rachas de vientos del martes por la tarde reactivaron varios focos que ya se habían avanzado y la previsión de cambio de viento el miércoles motivó la petición de ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado la estabilización del incendio forestal declarado el pasado lunes en un paraje de Villanueva de los Castillejos, que también ha afectado al término municipal de San Bartolomé de la Torre (Huelva). Esta evolución ha permitido rebajar el nivel del Plan de Emergencia a situación operativa 1, y autorizar el regreso a sus hogares de los 96 vecinos que habían sido desalojados.

“Muy buena noticia”, celebraba Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, a través de su cuenta de X. “La coordinación, el enorme esfuerzo de los centenares de efectivos desplegados y la voluntad de colaborar entre todos ha sido fundamental para conseguirlo. ¡Gran trabajo!“.

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Los desalojados han podido regresar a casa

Durante la noche, un dispositivo formado por 140 profesionales ha trabajado en el perímetro del incendio, con el objetivo de controlar el fuego tras declararse como estabilizado. Ya el miércoles, las labores de extinción consiguieron rebajar la peligrosidad de las llamas.

El incendio de Huelva, además de al municipio de Villanueva de los Castillejos (Huelva), ha afectado también a los términos municipales de San Bartolomé de la Torre y Gibraleón. De esta zona tuvieron que ser desalojadas más de 370 personas, muchos de los cuales pudieron ir regresando a sus hogares en los días anteriores. Mientras tanto alrededor de unas 100 personas tuvieron que pasar la noche del martes al miércoles fuera de sus casas.

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Efectivos del Infoca observan una zona calcinada en la localidad de Gibraleón este miércoles. (José Manuel Vidal/EFE)

Éxito en las labores de extinción

Las condiciones meteorológicas han sido protagonistas en este incendio, dando cuenta de cómo una situación favorable puede recrudecerse en cuestión de horas por factores naturales. Las fuertes rachas de viento de la tarde del martes empeoraron la evolución del fuego, pese a que el trabajo durante la mañana había permitido avanzar terreno.

“Lo que han hecho [las rachas de viento] no es hacer crecer el incendio de manera significativa, sino reavivar, reactivar focos que ya habíamos logrado avanzar”, señaló Sanz, destacando que esto se había producido en el frente izquierdo.

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Imagen del incendio originado en Villanueva de los Castillejos, ya en el término de Gibraleón (Huelva). (María José López/Europa Press)

La situación, por tanto, podía complicarse, fundamentalmente por el cambio de viento previsto para las 11-12 horas de la mañana del miércoles. Ante esto, se solicitó la asistencia de la UME, que desde la noche del martes al miércoles se desplegó en la zona.

Ahora, con el incendio estabilizado, las labores de extinción no cesan. También con la vista puesta en las zonas de Andalucía que hoy amanecen con un nivel muy alto de riesgo de incendios forestales, principalmente en áreas de Cádiz, Sevilla y Almería.

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