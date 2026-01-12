Qué nos dicen los Globos de Oro sobre quiénes ganarán los próximos Oscar: todas las incógnitas y certezas

Teyana Taylor en 'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson (Warner Bros Pictures)

La temporada de premios se encuentra en uno de sus momentos más álgidos después de la entrega de los Globos de Oro. Por el momento, han tenido lugar, entre otros, los Critic Choice, los National Board of Review o el Palm Spring Film Festival, además de que el American Film Institute haya establecido su tradicional top 10.

A la espera de las nominaciones a los próximos Oscar, que se conocerán el próximo 22 de enero, quedan algunas cosas claras y muchas incógnitas de cara a los posibles triunfadores de los galardones de la Academia de Hollywood.

Entre los nombres más importante que se barajan, los de Paul Thomas Anderson con Una batalla tras otra, Chloé Zhao con Hamnet (hace unos años, la directora triunfó con Nomadland), Ryan Coogler y Los pecadores o Guillermo del Toro con su Frankenstein.

‘Una batalla tras otra’ frente a ‘Hamnet’

No parece que vaya a haber sorpresas en las principales categorías y todo hace prever que, por fin, los Oscar se rendirán al talento de Paul Thomas Anderson después de una carrera repleta de títulos fundamentales de la historia del cine contemporáneo, desde Magnolia a Pozos de ambición pasando por El hilo invisible.

El director ha estado nominado en 11 ocasiones en diferentes categorías y nunca se ha llevado ningún premio. Por el momento, en todas las ceremonias que se han producido esta temporada, Una batalla tras otra, su particular adaptación de la novela de Thomas Pynchon, Vineland, ha arrasado de manera contundente.

Su única contrincante sería Hamnet, también otra adaptación, en este caso de la novela de Maggie O’Farrell del mismo tiempo que ha dirigido Chloé Zhao. A pesar de que acaba de ganar el Globo de Oro a la mejor película dramática, sería una sorpresa que le arrebatara el premio al huracán revolucionario de Paul Thomas Anderson, sobre todo teniendo en cuenta que nos encontramos frente al gran año de las películas políticas en un panorama, el estadounidense, especialmente convulso.

‘Sirat’, de Oliver Laxe no se llevaría el Oscar

A pesar de la estupenda acogida que la película de Oliver Laxe ha tenido a nivel internacional, se trata de un año especialmente complicado en la categoría en la que competiría, la que antes se denominaba ‘de habla no inglesa’.

Una imagen de 'Sirat', de Oliver Laxe

En los Globos de Oro ha triunfado la brasileña El agente secreto, de Kleber Mendoça Filho, que en los últimos meses se encuentra mucho mejor situada de la que hasta el momento era la gran favorita, Un simple accidente, de Jafar Panahi, por la que el director iraní perseguido por el régimen de su país, ganó la Palma de Oro.

Además, está Valor sentimental, de Joachim Trier, que se prevé que alcance un número récord de nominaciones para una película no americana, lo que la situará en una de las apuestas más destacadas. Sirat tiene prácticamente asegurada su plaza en las nominaciones de los Oscar, pero resulta improbable que alcance la estatuilla.

La incógnita de ‘Los pecadores’

Durante la mayor parte del año, la película de Ryan Coogler ha sido la favorita y estaba presente en el top de los mejores trabajos de 2025. Su original propuesta se convirtió en un auténtico fenómeno al mezclar la música blues, el racismo incrustado en la sociedad norteamericana y el cine de terror en su versión vampírica.

Michael B. Jordan interpreta a dos gemelos en 'Los pecadores', de Ryan Coogler

Se espera que la película tenga muchas nominaciones, entre ellas las de Michael B. Jordan como protagonista, la banda sonora original de Ludwig Göransson (que se ha llevado el Globo de Oro) y el mejor guion original, categoría en la que podría ser la vencedora de forma indiscutible. Pero, más allá de todo eso, resulta poco probable que alcance algún otro galardón más en las categorías reinas.

‘Frankenstein’ dominará en las categorías técnicas

A pesar de la estupenda acogida de la adaptación de la mítica novela de Mary Shelley por parte de Guillermo del Toro, su punto fuerte serán sin duda las categorías más técnicas, entre ellas, la preciosa fotografía gótica de Dan Laustsen, el suntuoso diseño de producción, la dirección de arte, el maquillaje y peluquería por la transformación de Jacob Elordi como la criatura y los efectos especiales.

La otra incógnita será el papel de Avatar: Fuego y cenizas en los Oscar. No se sabe si la Academia valorará los logros visuales en 3D de la película de James Cameron o dará más importancia a la artesanía de Del Toro. En cualquier caso, ambas películas será competidoras directas en esas categorías.

El fenómeno de ‘Las guerreras del K-Pop’

Otro de los grandes fenómenos de la temporada que parece estar preparado para tener su particular ración de éxito en los Oscar. Acaba de ganar dos estatuillas en los Globos de Oro, a la mejor película de animación y a la mejor canción por Golden, que ha destronado a mitos pop como Ariana Grande o Miley Cyrus.

El Oscar a la mejor película animada se da por seguro. Este año, la animación no ha sido demasiado destacada. Ni Pixar ni los estudios especializados han ofrecido propuestas verdaderamente relevantes, por lo que la apuesta de Netflix basada en el fenómeno del K-pop, dada la relevancia cultural que ha adquirido, sería una justa ganadora.

El año de Timothée Chalamet

Timothée Chalamet encarna a un ambicioso jugador de tenis de mesa en "Marty Supreme"

Después de varios años intentándolo y tras las nominaciones de Call me by Your Name y, en especial la de A Complete Unknown, en la que encarnó a Bob Dylan, este año, parece que todas las apuestas apuntan al joven protagonista de la saga Dune. Y es que no hay premio que se le haya resistido este año, hasta el punto de que sus contrincantes han quedado de lo más empequeñecidos tras el huracán Marty Supreme, el biopic sobre una estrella del ping pong que con la que el actor ha conseguido su consagración definitiva.

¿Sus contrincantes? Wagner Moura, por El agente secreto, Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra, Michael B. Jordan, por Los pecadores o Jeremy Allen White por otro biopic, en este caso el de Bruce Springsteen. Lo tienen todos muy difícil.