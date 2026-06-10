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Amancio Ortega engorda su patrimonio inmobiliario con la adquisición de un centro logístico en Países Bajos por 132 millones de euros

Se trata de un complejo de aproximadamente 94.000 metros cuadrados que combina espacios industriales y oficinas

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Amancio Ortega, fundador de Inditex, la persona más rica de España en 2023, según Forbes. (EFE/Cabalar).
Amancio Ortega, fundador de Inditex, la persona más rica de España en 2023, según Forbes. (EFE/Cabalar).

Amancio Ortega sigue ampliando su imperio inmobiliario internacional. El fundador de Inditex ha reforzado su presencia en el sector logístico europeo con la adquisición de un centro de distribución en Países Bajos por 132 millones de euros a través de Pontegadea, su brazo inversor. El empresario gallego ha convertido el negocio inmobiliario en uno de los pilares fundamentales de su fortuna.

El activo adquirido se encuentra en la localidad neerlandesa de Sevenum, situada al sureste del país y muy cerca de la frontera con Alemania. Se trata de un complejo de aproximadamente 94.000 metros cuadrados que combina espacios industriales y oficinas. En concreto, dispone de unos 85.000 metros cuadrados destinados a actividad logística y otros 8.500 metros cuadrados dedicados a uso administrativo, convirtiéndose en una instalación de gran relevancia dentro de la red de distribución de la región.

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La propiedad pertenecía hasta ahora a la gestora Invesco y cuenta con inquilinos de primer nivel dentro de la industria de la moda. Entre las compañías que operan en estas instalaciones destacan marcas como Tommy Hilfiger y Calvin Klein, ambas integradas en el grupo estadounidense PVH. La presencia de estos clientes garantiza una elevada ocupación y aporta estabilidad a un activo que encaja con la filosofía de inversión de Pontegadea.

La compra se suma a una larga lista de adquisiciones realizadas por el empresario durante los últimos años. A través de su sociedad patrimonial, Ortega ha construido una cartera formada por hoteles, edificios de oficinas, centros comerciales, inmuebles residenciales y plataformas logísticas repartidas por algunos de los mercados más importantes del mundo. Su estrategia se ha caracterizado por apostar por activos de alta calidad ubicados en zonas con fuerte demanda y capacidad de generar ingresos recurrentes.

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Compras por 1.655 millones de euros en 2025

Inditex registró un beneficio neto de 1.375 millones de euros durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2026-2027 (entre el 1 de febrero y el 30 de abril), lo que supone un incremento del 5,4% respecto a un año antes, según ha informado este miércoles el grupo. (Fuente: zara y europa press)

La actividad inversora de Pontegadea se aceleró especialmente durante 2025. Solo ese año cerró diez operaciones inmobiliarias cuyo valor conjunto superó los 1.655 millones de euros. Entre ellas destacó la adquisición de un emblemático edificio en Vancouver por unos 680 millones de euros, considerada una de las mayores operaciones inmobiliarias realizadas en Canadá durante los últimos años.

Gracias a esta política de adquisiciones, Pontegadea se ha consolidado como la mayor inmobiliaria española por volumen de activos. Su modelo de negocio se basa principalmente en la compra y gestión de edificios no residenciales, especialmente oficinas situadas en las principales ciudades del planeta. La compañía busca inmuebles con contratos de alquiler sólidos y ocupados por empresas de primer nivel capaces de ofrecer rentas estables a largo plazo.

La dimensión alcanzada por este patrimonio resulta especialmente significativa. Según las estimaciones más recientes, la fortuna personal de Amancio Ortega ronda los 125.000 millones de euros, una cifra que lo sitúa entre las personas más ricas del mundo. Dentro de ese patrimonio sobresale el valor de sus inversiones inmobiliarias, estimadas en torno a 25.000 millones de dólares y construidas mediante una estrategia de crecimiento sostenido durante más de dos décadas.

Actualmente, la cartera de Pontegadea supera las 200 propiedades distribuidas en trece países. Europa y Norteamérica concentran buena parte de sus inversiones, aunque el grupo también mantiene presencia en mercados estratégicos de Asia. Entre sus activos más conocidos figuran la Torre Picasso de Madrid, Devonshire House en Londres o el complejo Royal Bank Plaza de Toronto, adquirido por más de 900 millones de dólares.

La filosofía de inversión del empresario gallego ha evolucionado además hacia otros sectores considerados estratégicos. Además de oficinas y edificios emblemáticos, Pontegadea ha incrementado su presencia en infraestructuras, logística, telecomunicaciones y energías renovables. El objetivo es diversificar las fuentes de ingresos y reducir la dependencia de un único tipo de activo en un contexto económico marcado por la incertidumbre y los cambios en los mercados financieros.

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