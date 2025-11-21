España Cultura

Matt Damon revela que Tom Holland se llevó a al equipo de ‘La Odisea’ a ver esta película clásica: “Como es Spider-Man y cae tan bien pudo hacerlo”

El joven actor habló con el presidente de Sony y lo convenció para quedarse con su sala privada de cine durante cuatro horas

Matt Damon junto a Zendaya,
Matt Damon junto a Zendaya, quien da vida a Atenea en 'La Odisea'

No todo el mundo puede ser Spider-Man, pero quien lo consigue, adquiere una serie de superpoderes que van mucho más allá de poder trepar paredes o lanzar telarañas. Tom Holland sabe muy bien esto y desde que se pusiese por primera vez el traje de superhéroe no ha parado de demostrar por qué era la elección idónea. La última prueba lo ha llevado a conseguir nada menos que el mismísimo jefazo de los estudios Sony le prestase su sala privada de proyecciones. ¿Para qué? Pues para llevarse a todo el equipo de su última película a ver todo un clásico de la historia del cine.

Así lo ha confesado Matt Damon en su entrevista con Empire, en la que ha revelado algunos primeros detalles de La Odisea, la película que ha estado rodando junto a Christopher Nolan y el propio Tom Holland. Damon da vida a Odiseo, protagonista de la obra clásica de Homero y uno de los héroes más famosos de la mitología griega. Sin embargo, ha sido su hijo en la ficción, Telémaco, quien se ha convertido en auténtico líder al promover esta actividad entre los miembros del equipo y conseguir que el presidente de Sony, Tony Rothman, les prestase su cine particular. Y no por pocas horas precisamente.

“Estábamos en Sony, y Tom Rothman tiene una de las copias originales en 70 mm. Y Tom Holland, como es Spider-Man y el favorito de todos en ese estudio, llamó a Rothman y organizó una proyección para nosotros un domingo, las cuatro horas completas”, explicaba Damon, haciendo alusión a una película que no solo era importante para Holland, sino toda una inspiración para el director Christopher Nolan y que sin duda ha jugado un papel fundamental en la construcción de La Odisea. Pero, ¿de qué película están hablando?

Imagen de 'Lawrence de Arabia'
Imagen de 'Lawrence de Arabia'

La película que más ha inspirado a Nolan

Pues bien, se trata de Lawrence de Arabia, película de 1962 dirigida por David Lean, uno de los cineastas más influyentes del cine clásico y autor de otras grandes obras maestras como Breve encuentro, El puente sobre el río Kwai o Doctor Zhivago. El director británico fue uno de los mejores de su época por su capacidad para armar grandes historias y mezclar su épica con la intimidad de sus personajes, en muchas ocasiones héroes caídos como los del cine de Nolan.

El cineasta autor de Origen o El caballero oscuro no ha ocultado nunca su predilección por Lean en general y por Lawrence de Arabia en particular, hasta el punto de que fue una de las películas que mandó ver al protagonista de su anterior película, Cillian Murphy con Oppenheimer. El propio Nolan acudió a una proyección de la película protagonizada por Peter O’Toole e inspirada en las aventuras del diplomático T.S. Lawrence por el desierto en su día, señalando las ventajas de haberla podido ver en 70mm: "A veces es difícil expresar con palabras qué es lo que se pierde en la proyección digital en comparación con la proyección cinematográfica. Puede ser los detalles más sutiles de las sombras, la tonalidad particular de los cielos. Aquí se pueden ver en el camello cuando sale del desierto mucho antes de lo que se puede apreciar en Blu-ray". Holland parece que tomó buena nota de ello.

