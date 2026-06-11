El efecto mariposa de la salida de Àngels Barceló: José Luis Sastre coge el testigo de Aimar Bretos y pasará a dirigir ‘Hora 25′ en la Cadena SER

José Luis Sastre, en imagen de archivo (RTVE)

El periodista José Luis Sastre dirigirá la próxima temporada Hora 25, el programa nocturno de la Cadena SER, en sustitución de Aimar Bretos, según ha confirmado la propia emisora. El relevo se conoció el mismo día en que Àngels Barceló se ha despedido por sorpresa de la audiencia de Hoy por hoy al final del programa.

“Este es el último Hoy por hoy que hago. Se acabó, alegraros por mí, lo he acordado con la casa y con su complicidad y lo dejo aquí porque se ha de empezar a trabajar en lo que viene”, ha dicho Barceló sorprendiendo a sus oyentes. Sastre era hasta ahora subdirector de Hoy por hoy y pasará a la franja de tarde y noche para asumir el espacio que deja Bretos. A su vez, Aimar Bretos se hará cargo del programa matinal de la SER.

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En su despedida, Barceló ha recordado sus siete años al frente del formato y ha afirmado que lo deja “en lo mejor de la audiencia” gracias a su equipo, con una mención expresa a Sastre. La salida de Barceló de Hoy por hoy se conocía desde el 22 de mayo, cuando lo comunicó a su equipo y a la cadena, y seis días después la SER anunció la elección de Bretos para reemplazarla.

José Luis Sastre y Àngels Barceló en 'Hoy por hoy' (CADENA SER).

La despedida de José Luis Sastre a Ángels Barceló

“Pasamos página, yo ya soy la de la izquierda y toca completar la de la derecha”, ha dicho en el final de su programa este jueves. El propio José Luis Sastre se dirigió a Àngels Barceló en pleno directo de Hoy por Hoy, en la Cadena SER, para expresar el malestar del equipo ante la confirmación de que la periodista no continuaría al frente del programa la próxima temporada.

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“Nosotros estamos tristes, no estamos bien, y lo digo en nombre de todos”, afirmó Sastre, quien reconoció que desde el primer momento tuvo claro que la situación merecía un pronunciamiento público en antena, porque, según explicó, “esto va de compartir las cosas con los oyentes”.

Más allá del plano empresarial, el periodista centró su intervención en el legado profesional de Barceló al frente del espacio matinal. Le agradeció haber construido un formato “coral, exigente, respetuoso, empático y plural” y haber dado margen a sus colaboradores para desarrollar su trabajo con autonomía.

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Carlos Franganillo, en el boletín informativo de Cadena SER el martes 15 de octubre de 2024.

“Nos has dado margen y confianza para crear”, subrayó Sastre, visiblemente afectado. El periodista recordó que ambos solían bromear sobre el momento en que llegarían a esa franja horaria, aunque reconoció que la ocasión pedía otra cosa: “Hoy lo que toca es dar las gracias y especialmente darte las gracias”.

Quién es José Luis Sastre

José Luis Sastre ya era una de las voces más reconocidas de la Cadena SER. El periodista y escritor valenciano copresenta Hoy por Hoy junto a Barceló, programa del que ejerce como subdirector y por el que recibió la Antena de Oro en 2024, uno de los galardones más prestigiosos del panorama radiofónico español.

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José Luis Sastre presentará 'El juicio' (RTVE)

Fuera de la radio convencional, Sastre conduce junto al cómico Miguel Maldonado el pódcast Sastre y Maldonado, una de sus apuestas en el formato de audio bajo demanda. Ambos presentaron también la 71ª edición de los Premios Ondas. Además, pronto estrenará su propio programa en RTVE, El Juicio.