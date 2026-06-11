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Los madrileños podrán seguir los partidos de la Selección Española en el Mundial a través de una pantalla gigante en la Plaza de Colón

Si La Roja pasa a cuartos de final, se instalará una segunda en Puente del Rey

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Fotografía de Anna Szilagyi, en la que puede verse en una imagen de archivo del 5 de julio de 2024 a los internacionales españoles Rodrigo Hernández (i) y Lamine Yamal (d), tras un partido de su equipo en la Eurocopa de Alemania. EFE
Fotografía de Anna Szilagyi, en la que puede verse en una imagen de archivo del 5 de julio de 2024 a los internacionales españoles Rodrigo Hernández (i) y Lamine Yamal (d), tras un partido de su equipo en la Eurocopa de Alemania. EFE

El Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con la Real Federación de Fútbol, instalará una pantalla en la Plaza de Colón para seguir los partidos del Mundial de la Selección Española y habrá una segunda, en Puente del Rey, si se pasa a cuartos de final.

La pantalla de Colón estará activa durante todos los partidos siempre y cuando se celebren antes de las 22 horas, conforme ha detallado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

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*Noticia en ampliación.

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