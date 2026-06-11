Los madrileños podrán seguir los partidos de la Selección Española en el Mundial a través de una pantalla gigante en la Plaza de Colón

El Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con la Real Federación de Fútbol, instalará una pantalla en la Plaza de Colón para seguir los partidos del Mundial de la Selección Española y habrá una segunda, en Puente del Rey, si se pasa a cuartos de final.
La pantalla de Colón estará activa durante todos los partidos siempre y cuando se celebren antes de las 22 horas, conforme ha detallado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.
PUBLICIDAD
*Noticia en ampliación.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once
Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas
Los médicos españoles en el extranjero quieren volver, pero solo si mejoran los contratos
Un estudio de ‘The Lancet’ resalta que España produce suficientes médicos, pero no consigue retenerlos
Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once
Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo
PSOE y PP rechazan que 40 años cotizados sean suficientes para prejubilarse sin descuento
El Congreso ha tumbado este jueves la reforma que habría evitado la penalización de por vida en la pensión de cerca de 900.000 personas, pese al apoyo anterior de los socialistas a la medida
La visita del papa a España, en directo | León XIV empieza su agenda en Canarias, centrada en los migrantes
Una emotiva noche en la Sagrada Familia cerró el paso del papa por Barcelona
MÁS NOTICIAS