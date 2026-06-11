Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

El precio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

Estos son los precios de energía eléctrica en el país. Las tarifas más altas y más bajas de este viernes 12 de junio.

El precio de la energía eléctrica se modifica cada 24 horas por lo que es importante mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

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Precio de la luz

Día: 12 de junio

Tarifa media: 29.55 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 113.09 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: -0.05 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este viernes 12 de junio, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 35.54 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 27.42 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 21.81 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 21.88 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 21.94 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 24.26 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 46.96 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 51.87 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 18.39 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.21 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de -0.02 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.05 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 5.08 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 29.73 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 79.93 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 113.09 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 111.21 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 100.01 euros por megavatio hora.