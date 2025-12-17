El cortometraje español ‘El Fantasma de la Quinta’ compite por una nominación al Oscar de Animación

El Fantasma de la Quinta preseleccionado para los Óscar como mejor Corto de Animación (X/@sitgesfestival)

El cortometraje de animación español El Fantasma de la Quinta ha sido incluido entre los preseleccionados al Oscar al Mejor Cortometraje de Animación, según Europa Press. Este proyecto, centrado en la figura de Francisco de Goya y su periodo más introspectivo, destaca como una de las producciones nacionales que aspiran a representar a España en el ámbito global de la animación.

La obra, dirigida por James A. Castillo y producida por Illusorium Films —con Raúl Rocha Regueras al frente— y Martirio Films, ofrece una reinterpretación visual de los últimos días de Goya. El argumento se sitúa en 1819, cuando el pintor se retira a la Quinta del Sordo, espacio decisivo en su biografía personal y artística. Durante su enfermedad, el artista se enfrenta a las visiones oscuras que inspirarán sus Pinturas Negras. El cortometraje cuenta en el apartado vocal con la actriz Maribel Verdú.

Desde el inicio, la iniciativa ha recibido el apoyo de instituciones locales y nacionales. El Ayuntamiento de Zaragoza respaldó el desarrollo del corto, lo que favoreció el contacto entre el equipo creativo y la ciudad vinculada históricamente a Goya. La consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, subrayó la implicación del consistorio: “Es un orgullo habernos podido sumar a un proyecto que dialoga de forma tan directa con la figura de Goya y con la creatividad contemporánea”, declaró, según recoge Europa Press.

Avance español en la industria

La presencia del corto en la lista de preseleccionados al Oscar marca un avance para la industria de la animación española, que busca consolidarse en festivales internacionales. El estreno mundial de la obra tuvo lugar en el Tribeca Film Festival de Nueva York, certamen clave para la promoción del cine independiente y experimental. La película atrajo la atención de la crítica por su interpretación renovadora del universo goyesco. Diversos especialistas valoraron la capacidad del corto para conjugar técnica, emoción y referencias pictóricas.

Escena del corto en la que aparece Goya (X/@BoxOfficeSpain)

El Fantasma de la Quinta ha continuado su recorrido internacional en festivales de cine de género. En el Festival de Sitges recibió el Méliès de Plata al Mejor Cortometraje Europeo de Género Fantástico, un reconocimiento que le otorga proyección en el circuito de animación y fantasía. Además del impacto artístico, la colaboración entre Illusorium Films y su experiencia con firmas como HBO, Ubisoft o Movistar ha servido como aval para el desarrollo del proyecto.

La repercusión del cortometraje trasciende los festivales y respalda la evolución del sector en España. La producción pone en valor la capacidad de los estudios nacionales para integrarse en una industria global caracterizada por la innovación y la utilización de lenguajes digitales. Desde la producción, se destaca la aspiración de generar nuevas experiencias culturales en torno al legado de Goya, avanzando en propuestas que mezclan animación, terror y patrimonio.

Vínculo local

El vínculo con Zaragoza se mantiene a través de iniciativas para difundir el imaginario del corto en formatos expositivos y experiencias digitales. Desde el consistorio se impulsa la conexión entre animación y nuevas tecnologías, integrando el potencial del patrimonio artístico en modelos culturales contemporáneos.

La obra dirigida por James A. Castillo se inspira en los últimos días de Goya y cuenta con el respaldo de instituciones españolas, además del reconocimiento en festivales internacionales (@illusoriumstudios)

La ciudad, que fomenta el desarrollo audiovisual mediante la Zaragoza Film Office y otros programas, busca consolidar su perfil como escenario para producciones y como referente en animación y cultura digital.

El Fantasma de la Quinta, como precandidato al Oscar, ejemplifica el esfuerzo por modernizar la narrativa animada en España y proyectar figuras históricas en el marco del cine internacional. Su trayectoria por festivales y la atención recibida confirman el reconocimiento a una propuesta que apuesta por la experimentación visual y la reinterpretación de referentes artísticos.