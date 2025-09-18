Las batalla por los Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional: Oliver Laxe contra Joaquim Trier, Richard Linklater o Jafar Panahi

Oliver Laxe y algunas de las películas que han sido seleccionada para los próximos Óscar para representar a sus respectivos países

La Academia de Cine español ha decidido que será Sirat. Trance en el desierto, la obra cinematográfica que nos representará a España en la próxima edición de los premios Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional.

Finalmente Romería, de Carla Simón y Sorda, de Eva Libertad, los otros dos trabajos ‘preseleccionados’ han tenido menos votos que la última obra de Oliver Laxe, que ganó el Premio del Jurado en el pasado Festival de Cannes.

Esta es la primera criba, la que se enfrentan las películas de cada país a la hora de elegir a su candidato. Más tarde, la propia Academia de Hollywood publicará una ‘shortlist’ de 15 seleccionadas a la hora de poner en valor esas obras para, más adelante, dar a conocer las 5 candidatas a la categoría que antes se llamaba ‘de habla no inglesa’.

Todos los años son difíciles, pero quizás este año todavía más. La ‘multipoderosa’ Neon ha adquirido los derechos de distribución de Sirat, por lo que sus opciones aumentan, pero son muchos los países que llevan película de autores muy consagrados que rivalizarán tendrán que competir entre sí para hacerse con uno de los preciados puestos.

Tráiler de 'Sirat'

Estas son algunas de las favoritas que competirán para alcanzar un puesto en los Oscar.

‘Valor sentimental’, de Joaquim Trier

Si Oliver Laxe ganó el Premio del Jurado en Cannes, Joaquim Trier ganó el Gran Premio del Jurado o, lo que es lo mismo, la medalla de plata del festival.

Es una película que ha sido alabada por la crítica y constituye un drama paterno-filial dispuesto a convertirse en un clásico inmediato.

El director de La peor persona del mundo, vuelve a trabajar con Renata Reisne, que interpreta a una actriz que tiene una relación complicada con su progenitor, un director de cine que abandonó a la familia y que ahora ha escrito un guion basado en su relación con ella.

Sentimental Value. (Cortesía: MUBI)

Valor Sentimental se presenta por Noruega, se estrena el 5 de diciembre de 2025 y seguramente tendrá más nominaciones que la de Mejor Película Internacional, como mejor guion, director, actriz y actor protagonista (Stellan Skarsgaard). Una difícil competidora.

‘El agente secreto’, de Kleber Mendoça Filho

Podría ser perfectamente el Aún no estuve ahí de Walter Salles que se impuso en esta categoría el año pasado, también candidata por Brasil.

La historia se ubica durante la dictadura militar del país y, en ese contexto, un profesor intentará reconstruir su vida en una ciudad remota, pero su pasado le perseguirá poniendo en peligro su vida.

Kleber Mendoça Filho es un habitual de Cannes, con películas como Doña Clara o Bacurau y, con esta nueva obra logró dos premios en el certamen: mejor director y premio a la mejor interpretación masculina para Wagner Moura, bien conocido por todos por interpretar al narcotraficante Pablo Escobar en Narcos. Se estrena en España el 30 de enero de 2026.

‘No Other Chose’, de Park Chan-wook

Presentada en el pasado Festival de Venecia, la nueva película del genio coreano ha dejado claro que es uno de los directores con más ideas visuales que existen en la actualidad.

La película se basa en la novela de Donald E. Westlake, de la que ya hizo una adaptación Costa-Gavras en Arcadia. El responsable de títulos míticos como Old Boy se la lleva a su terreno la historia para contar el relato de un desempleado que tras muchos años sin trabajo diseña un plan para eliminar a sus competidores a la hora de conseguir un puesto.

El jefe de todo esto, Park Chan-wook REUTERS/Remo Casilli TPX IMAGES OF THE DAY

Una obra radical sobre la crisis económica contada desde el punto de vista de este excepcional autor ganador del premio en Cannes al mejor director por Decisión to Leave.

Qué pasa con Francia

La competencia para hacerse con este hueco está de lo más reñida. Todavía no se conoce la película que los galos seleccionarán, pero hay dos opciones claras.

La primera es Nouvelle Vague, en la que el director estadounidense Richard Linklater homenajea al movimiento disruptor que se produjo dentro de la crítica cinematográfica francesa en la revista Cahiers du Cinema, de la que salieron algunos de los nombres más importantes de la historia del cine, como François Truffaut, Claude Chabrol y Jean Luc-Godard.

Precisamente será este último el que se convertirá en el protagonista de esta película en la que se recrea cómo fue el rodaje de su ópera prima, Al final de la escapada. Una película deliciosa repleta de referencias cinéfilas.

La otra opción es Un simple accidente, la Palma de Oro de este año del director disidente iraní Jafar Panahi. Dentro de su producción se encuentra Francia y también Luxemburgo, lo que podría ser una opción para que ambas películas lograran incluirse dentro de las nominaciones.

Richard Linklater en el rodaje de 'Nouvelle Vague'

Ya que Irán no la va a seleccionar, porque Panahi ha sido un preso político y un activista contra la dictadura, la película tendría que representar a un país europeo, como ocurrió con Alemania, que eligió a Mohammad Rasoulof (otro director vetado por el régimen) con La semilla de la higuera sagrada el pasado año.

‘La voz de Hind’, de Kaouther Ben Hania

La auténtica revolución en el pasado Festival de Venecia, donde se llevó el Gran Premio del Jurado pero el León de Oro en el corazón de todos.

La película compite por Túnez y se inserta dentro del contexto socio-político actual con respecto al genocidio en Gaza.

Los voluntarios de la Media Luna Roja reciben una llamada de emergencia. Una niña de 6 años está atrapada en un coche bajo fuego de la franja, suplicando ser rescatada. Mientras intentan mantenerla en la línea, harán todo lo posible por enviarle una ambulancia. Su nombre, es Hind.

Imposible escapar a esta llamada de urgencia de una película y una cineasta que se atreve a alzar la voz por encima de las hipocresías de nuestro tiempo.

Otras posibles candidatas

Ya lo hemos dicho, Sirat no lo tiene fácil (por mucho que su director haya dicho que la película estará entre las cinco seleccionadas).

Alemania lleva Sound of Falling, de Mascha Shilinski que, recordemos, ganó ex aqueo el mismo premio en Cannes que Laxe, el del Jurado.

Los hermanos Dardenne participan por Bélgica con Recién nacidas, una historia que recuerda a La maternal, de Pilar Palomero.

Matias Catalan en el photocall de "The Mysterious Gaze of the Flamingo" (La misteriosa mirada del flamenco - Le mysterieux regard du flamand rose) in competition for the category Un Certain Regard at the 78th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 16, 2025. REUTERS/Manon Cruz

Muy apreciada es La misteriosa mirada del flamenco, película chilena de Diego Céspedes muy LGTBI, elegida por Chile y que ganó la sección Una cierta mirada en el Festival de Cannes.

También destaca la iraquí The President’s Cake, de Hasan Hadi, A Useful Ghost del tailandés Ratchapoom Boonbunchachoke (triunfadora de la Semana de la Crítica en Cannes) y, por qué, no, Calle Málaga, la representante de Marruecos con Carmen Maura como protagonista.