‘Sirat’, de Oliver Laxe, preseleccionada para los Oscar en cinco categorías

España está de enhorabuena: Sirat allana su camino a los Oscar y Oliver Laxe aspira a sumarse a la lista de cineastas españoles que han conseguido una estatuilla. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha anunciado este martes, a las 20.00 horas, hora española, las shortlists, las listas de finalistas en 12 categorías de la 98.ª edición de los Premios Óscar. El gallego aspira, por ahora, a cinco estatuillas.

El road movie protagonizado por Sergi López y Bruno Núñez, que sigue la búsqueda de la hermana de este por el desierto, aspira a ser nominada a Mejor Casting -categoría por primera introducida en esta edición-, Mejor Fotografía, Mejor Película Extranjera, y música con Mejor Banda Sonora Original, además de Mejor Sonido. El 22 de enero se anunciará finalmente si Sirat y Laxe llegarán a los premios. Por ahora, todo a punta que sí: en los últimos días, el gallego nacido en París ha conseguido dos nominaciones a los Globos de Oro, la antesala de los Oscar; otras dos a los premios de la crítica, los Critics Choice Awards, y a los Independent Spirit Awards, entre otros.

Esta misma mañana, Laxe, que ha presentado el proyecto Hu. Bailad como si nadie os viera, una instalación que ha diseñado para el Museo Reina Sofía, ha dicho que no se ve ganando ningún Oscar, tampoco a la categoría de Mejor película extranjera. “Es una película muy a contra corriente en estos tiempos de algoritmo. No creo que vaya a ganar el Óscar, pero estoy muy contento porque ya he conectado con la gente”, ha expresado Laxe durante la presentación.

Con cuatro estatuillas y veinte nominaciones, el cine español se sitúa históricamente entre los países con mayor número de reconocimientos en la categoría de Mejor Película Internacional —denominada Mejor Película de Habla No Inglesa hasta 2019—, solo por detrás de Italia, Francia y Japón. Sin embargo, en los últimos 25 años, únicamente tres títulos españoles han logrado la nominación: Mar adentro, de Alejandro Amenábar, que obtuvo el premio en 2004; Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar; y La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona.

Otros filmes que superaron la primera selección, pero no llegaron a figurar entre las cinco nominadas, fueron Volver, de Pedro Almodóvar; También la lluvia, de Icíar Bollaín; y El buen patrón, de Fernando León de Aranoa.

Lista completa de las pre-nominaciones a los Oscar a las que aspira Sirat;

