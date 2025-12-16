España Cultura

‘Sirat’, de Oliver Laxe, preseleccionada para los Oscar en cinco categorías

La cuarta cinta del gallego, que el pasado mayo ganó el Premio del Jurado en Cannes, está entre las 15 películas que optarán a la nominación a Mejor Película Extranjera en la próxima edición de los premios que se celebrarán en marzo. El 22 de enero se conocerán los nominados finales

España está de enhorabuena: Sirat allana su camino a los Oscar y Oliver Laxe aspira a sumarse a la lista de cineastas españoles que han conseguido una estatuilla. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha anunciado este martes, a las 20.00 horas, hora española, las shortlists, las listas de finalistas en 12 categorías de la 98.ª edición de los Premios Óscar. El gallego aspira, por ahora, a cinco estatuillas.

El road movie protagonizado por Sergi López y Bruno Núñez, que sigue la búsqueda de la hermana de este por el desierto, aspira a ser nominada a Mejor Casting -categoría por primera introducida en esta edición-, Mejor Fotografía, Mejor Película Extranjera, y música con Mejor Banda Sonora Original, además de Mejor Sonido. El 22 de enero se anunciará finalmente si Sirat y Laxe llegarán a los premios. Por ahora, todo a punta que sí: en los últimos días, el gallego nacido en París ha conseguido dos nominaciones a los Globos de Oro, la antesala de los Oscar; otras dos a los premios de la crítica, los Critics Choice Awards, y a los Independent Spirit Awards, entre otros.

Esta misma mañana, Laxe, que ha presentado el proyecto Hu. Bailad como si nadie os viera, una instalación que ha diseñado para el Museo Reina Sofía, ha dicho que no se ve ganando ningún Oscar, tampoco a la categoría de Mejor película extranjera. “Es una película muy a contra corriente en estos tiempos de algoritmo. No creo que vaya a ganar el Óscar, pero estoy muy contento porque ya he conectado con la gente”, ha expresado Laxe durante la presentación.

Con cuatro estatuillas y veinte nominaciones, el cine español se sitúa históricamente entre los países con mayor número de reconocimientos en la categoría de Mejor Película Internacional —denominada Mejor Película de Habla No Inglesa hasta 2019—, solo por detrás de Italia, Francia y Japón. Sin embargo, en los últimos 25 años, únicamente tres títulos españoles han logrado la nominación: Mar adentro, de Alejandro Amenábar, que obtuvo el premio en 2004; Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar; y La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona.

Tráiler de 'Sirat'

Otros filmes que superaron la primera selección, pero no llegaron a figurar entre las cinco nominadas, fueron Volver, de Pedro Almodóvar; También la lluvia, de Icíar Bollaín; y El buen patrón, de Fernando León de Aranoa.

Lista completa de las pre-nominaciones a los Oscar a las que aspira Sirat;

Mejor Película Internacional

  • Argentina, Belén
  • Brasil, El agente secreto
  • Francia, Un simple accidente
  • Alemania, Sound of Falling
  • India, Homebound
  • Irak, La tarta del presidente
  • Japón, Kokuho
  • Jordania, Todo lo que fuimos
  • Noruega, Valor sentimental
  • Palestina, Palestine 36
  • Corea del Sur, No hay otra opción
  • España, Sirat
  • Suiza, Late Shift
  • Taiwán, La chica zurda
  • Túnez, La voz de Hind

Mejor Música Original

  • Avatar: Fuego y ceniza
  • Bugonia
  • Captain America: Brave New World
  • Diane Warren: Relentles
  • F1: La película
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Hedda
  • Una casa llena de dinamita
  • Jay Kelly
  • Marty Supreme
  • Núremberg
  • Una batalla tras otra
  • Los pecadores
  • Sirat
  • Sueños de trenes
  • Tron: Ares
  • Truth and Treason
  • Puñales por la espalda: De entre los muertos
  • Wicked: Parte II

Mejor Sonido

  • Avatar: Fuego y ceniza
  • F1: La película
  • Frankenstein
  • Misión Imposible: Sentencia final
  • Una batalla tras otra
  • Los pecadores
  • Sirat
  • Springsteen: Deliver Me from Nowhere
  • Superman
  • Wicked: Parte II

Mejor Fotografía

  • Maldita suerte
  • Bugonia
  • Die My Love
  • F1: La película
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Nouvelle Vague
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Los pecadores
  • Sirat
  • Song Sun Blue: Canción para dos
  • Sound of Falling
  • Sueños de trenes
  • Wicked: Parte II

Mejor Casting

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Sirat
  • Weapons
  • Wicked: Parte II

Oliver Laxe desgrana ‘Sirat’ en el Reina Sofía: una exposición nacida del proceso creativo de la película que aspira a los Oscar

El museo alberga la exposición desde el miércoles 17 de diciembre hasta el próximo 26 de abril de 2026

Oliver Laxe desgrana ‘Sirat’ en

De ‘El diario de Bridget Jones’ a ‘Clueless’: cinco películas que están inspiradas en obras de Jane Austen (y a lo mejor no lo sabías)

La autora británica nació el 16 de diciembre de 1775, hace 250 años. Sus obran han servido como fuente de adaptación inagotable para centenares de cintas

De ‘El diario de Bridget

Netflix cancela sin previo aviso una de sus series más exitosas de 2025: “No fue una decisión sencilla”

La primera temporada de esta producción permaneció durante varias semanas en las listas de lo más visto de la plataforma y obtuvo la aprobación generalizada de la crítica, méritos que no han servido para salvarla

Netflix cancela sin previo aviso

Hace cincuenta años, Queen cambió la historia del rock con este himno que se convirtió en una de las canciones más escuchadas de la Navidad de 1975

La banda de Freddie Mercury decidió que este tema sería la gran apuesta de su cuarto disco, ‘A Night at the Opera’

Hace cincuenta años, Queen cambió

Jane Austen cumple años: se celebra el 250 aniversario del nacimiento de la autora de ‘Orgullo y prejuicio’

La escritora nació el 16 de diciembre de 1775 en Reino Unido y se convirtió en una de las novelista fundamentales de la historia británica

Jane Austen cumple años: se
