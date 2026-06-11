RTVE adapta el fenómeno mundial ‘Hitster’ y prepara un nuevo concurso musical para el prime time de este verano

'Hitster: el juego de los grandes éxitos', muy pronto en RTVE

RTVE sigue reforzando su apuesta por los formatos de entretenimiento. Tras anunciar el regreso del Grand Prix del verano, en esata ocasión la pública ha sorprendido al desvelar su apuesta por un programa musical y es que ya trabaja en la adaptación de Hitster: el juego de los grandes éxitos, un concurso basado en el exitoso juego de mesa que se ha convertido en un auténtico fenómeno internacional desde su lanzamiento en 2022.

La cadena pública ha anunciado la producción del formato en colaboración con Fremantle, responsable de algunos de los grandes éxitos de la televisión reciente como Mask Singer o Got Talent. El programa se grabará en el centro de producción de RTVE en Sant Cugat y está llamado a convertirse en una de las novedades destacadas de la próxima temporada.

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La mecánica es sencilla, pero pondrá a prueba la memoria musical de los participantes. Dos equipos formados por concursantes de distintas generaciones competirán para construir una línea temporal colocando canciones según el año en que fueron publicadas. El primer equipo que consiga ordenar correctamente diez temas avanzará a la gran final para optar a un premio en metálico.

Del salón de casa al prime time

El éxito de Hitster no es casual. El juego de mesa se ha convertido en uno de los más vendidos de su categoría gracias a una fórmula que combina nostalgia, cultura musical y competición familiar.

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El programa está basado en un popular juego de mesa 'Hitster'. (Amazon)

Su salto a la televisión ya ha demostrado funcionar fuera de España. La adaptación emitida en Alemania se convirtió en el estreno de entretenimiento más exitoso de RTL en los últimos cinco años, un resultado que ha impulsado nuevas versiones internacionales en países como Países Bajos y Canadá.

Ahora RTVE busca replicar ese éxito con una versión propia que reunirá en un mismo plató a generaciones diferentes enfrentadas a décadas de historia musical.

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Un nuevo impulso a la apuesta musical de RTVE

La llegada de Hitster confirma que la música seguirá teniendo un papel destacado en la programación de La 1. En los últimos años, la cadena ha experimentado con distintos formatos relacionados con este universo, desde concursos hasta programas de actuaciones y talentos.

La nueva apuesta, sin embargo, se aleja de las competiciones de canto tradicionales para centrarse en el conocimiento musical y la capacidad de reconocer canciones de diferentes épocas.

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Según ha avanzado RTVE, el programa combinará grandes clásicos de la música con éxitos más recientes, buscando atraer tanto a espectadores veteranos como al público más joven. Además, algunas de las canciones podrán contar con actuaciones especiales dentro del propio concurso, aportando un componente de espectáculo adicional.

La cadena define Hitster como un formato pensado para disfrutar en familia, capaz de generar momentos compartidos entre padres, hijos y abuelos a través de canciones que han marcado distintas generaciones.

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Con esta incorporación, RTVE suma a su catálogo uno de los formatos internacionales más prometedores del momento y continúa explorando nuevas fórmulas de entretenimiento para el horario de máxima audiencia. La gran incógnita ahora es quién será el encargado de presentar un concurso que aspira a convertir cada programa en una auténtica fiesta de la música y la nostalgia.