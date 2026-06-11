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El juez autoriza a la UCO a investigar las cuentas bancarias de la pareja de Ayuso

El magistrado ordena requerir información relativa a los movimientos y saldos de varias sociedades vinculadas a él y otras personas investigadas en la causa

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La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. (Mateo Lanzuela/Europa Press)
La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. (Mateo Lanzuela/Europa Press)

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha autorizado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) a acceder a la información bancaria de Alberto González Amador y de varias sociedades y personas vinculadas a él en una pieza separada por presunta corrupción en los negocios.

Las entidades bancarias deberán remitir de forma directa y reservada los movimientos y saldos disponibles desde el 1 de enero de 2014 hasta el momento en que cumplan el requerimiento, con entrega a la Unidad de Policía Judicial. El magistrado enmarca la medida en una causa distinta de la investigación por delitos fiscales y falsedad documental que ya afectaba a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

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En abril, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó el recurso con el que González Amador intentó frenar la investigación de la UCO y esa decisión permitió mantener abierta la pieza separada sobre operaciones societarias y mercantiles.

El foco de la causa está en la compraventa de la sociedad Círculo de Belleza S.L., adquirida el pasado 2020 por una empresa vinculada a González Amador por cerca de 500.000 euros. El juez ha sostenido en el auto que las diligencias practicadas hasta ahora apuntan de forma “indiciaria y provisional” a la posible existencia de una operación relacionada con esa compra.

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