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Descubren un “acuario parado en el tiempo” con peces fósiles de hace 62 millones de años: revela cómo se recuperaron los mares tras la caída del meteorito

El yacimiento contiene los registros más antiguos conocidos de varios de los linajes de peces modernos que aún existen en la actualidad

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Investigadores encuentran centenares de peces fósiles de hace 62 millones de años. (Professor Hesham Sallam, Vertebrate Paleontology Center de la Universidad de Mansoura)
Investigadores encuentran centenares de peces fósiles de hace 62 millones de años. (Professor Hesham Sallam, Vertebrate Paleontology Center de la Universidad de Mansoura)

Hace 66 millones de años, un asteroide de entre 10 y 15 kilómetros de diámetro impactó contra la Tierra, concretamente en la actual península de Yucatán. El choque transformó por completo la vida en el planeta, ya que acabó con más de 75 % de las especies. Este suceso supuso el fin de la era de los dinosaurios.

La flora y fauna, sin embargo, encontraron su camino, aunque para ello fue necesario que pasasen millones de años. La vida fue recuperándose y conocemos bastante información sobre cómo se desarrollo este proceso en tierra. Pero ¿qué ocurrió en los océanos?

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Bajo la arena del desierto de Egipto, un equipo de investigadores, liderado por la paleontóloga de la Universidad de Mansoura (Egipto), ha realizado un descubrimiento asombroso: los fósiles de más de 500 ejemplares de peces de hace 62 millones de años. Las excavaciones, realizadas en el yacimiento de Qreiya 3, se llevaron a cabo durante el mes de julio de 2023.

Esta especie de “acuario suspendido en el tiempo” se localiza en el periodo conocido como Daniense, que son aproximadamente los primeros cuatro millones de años tras la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno (K-Pg), la de los dinosaurios.

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Algunos de los peces fósiles encontrados en el yacimiento Qreiya 3. (El-Sayed et al./Science Advances)
Algunos de los peces fósiles encontrados en el yacimiento Qreiya 3. (El-Sayed et al./Science Advances)

El depósito encontrado en Egipto es el de mayor diversidad y riqueza de este periodo, pues con 500 ejemplares de al menos 21 taxones distintos supera a los previamente conocidos: el de Palenque en México y el de Limhamn en Suecia. Los resultados de este estudio han sido publicados en la revista científica Science Advances.

La rápida dominancia de los peces modernos

Debido a la falta de registros fósiles detallados del Paleoceno, el impacto sobre los peces marinos que supuso el cataclismo que terminó con el Cretácico ha sido difícil de precisar. El descubrimiento de estos restos lo cambia por completo, ya que aporta información inédita sobre la manera en la que se transformaron las comunidades marinas tras esta extinción masiva.

De forma temprana (aunque cuatro millones puedan parecernos mucho tiempo, en términos geológicos es un periodo de tiempo muy corto), surgieron peces modernos. El 67 % de los individuos identificados en el depósito se corresponden con percomorfos, un grupo de peces óseos con aletas radiadas que en la actualidad es sumamente diverso, constituyendo uno de los grupos de vertebrados más variado del planeta (se estima que incluye más de 17.000 especies que habitan entre los océanos tropicales y los polares, así como en ríos, lagos, arrecifes de coral, costas y estuarios).

Un equipo internacional liderado por el científico Ignacio Díaz de la Universidad de Cantabria ha utilizado tecnología 3D para analizar huellas de dinosaurios en La Rioja. El estudio no solo determina la velocidad de estos animales, sino también la dinámica de su carrera hace 120 millones de años.

Sin embargo, durante el Cretácico era una estirpe animal sumamente escasa, lo que revela que, tras el cataclismo, hubo una rápida diversificación y dominancia de los percomorfos.

La importancia de este descubrimiento radica en otro punto más: estos peces fósiles representan la presencia más antigua basada en esqueletos de múltiples linajes de peces modernos. Muchos de estos aún existen en la actualidad, como las caballas y los atunes (Scombridae), las espadillas y los congrios de mar (Trichiuroidea), los peces luna (Menidae), los jureles (Carangidae) y los peces pipa y trompetas (Syngnathidae y Aulostomoidea).

En el yacimiento, sin embargo, no hay ningún tipo de presencia de linajes que durante el Cretácico tardío fueron emblemáticos, lo que refuerza la hipótesis de que se extinguieron durante la extinción masiva que acabó con la era de los dinosaurios. Es el caso de los pachycormidos, que incluía al Leedsichthys, uno de los mayores peces óseos que han existido (con estimaciones de más de 15 metros de longitud); los pachyrhizodóntidos, que eran importantes depredadores marinos, y los ichthyodectiformes, que poseían mandíbulas potentes y dientes prominentes.

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