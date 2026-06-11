España

PSOE y PP rechazan que 40 años cotizados sean suficientes para prejubilarse sin descuento

El Congreso ha tumbado este jueves la reforma que habría evitado la penalización de por vida en la pensión de cerca de 900.000 personas, pese al apoyo anterior de los socialistas a la medida

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Un pensionista descansa en un banco de un parque de Madrid. (Eduardo Parra - Europa Press)
Un pensionista descansa en un banco de un parque de Madrid. (Eduardo Parra - Europa Press)

Los coeficientes reductores que penalizarán de por vida la pensión de cerca de 900.000 personas con más de cuatro décadas cotizadas seguirán vigentes tras el voto en contra del PP y el PSOE este jueves en el Congreso a la enmienda que los habría eliminado, según recoge Europa Press. La medida, impulsada por Podemos, no superó el trámite parlamentario al encontrar la oposición de los dos partidos mayoritarios y la absetención de Vox. Sumar (socio de gobierno de los socialistas), Junts, UPN y Coalición Canaria votaron a favor.

Al contrario que en esta ocasión, el PSOE respaldó una iniciativa de Podemos con idéntico contenido en noviembre de 2025. Aquella propuesta, no obstante, era una declaración política sin efectos jurídicos. La enmienda de este jueves sí modificaba la ley, lo que disparó su coste estimado a 3.358 millones de euros anuales. De esa cifra, 1.345 millones corresponden a la supresión de los coeficientes en jubilaciones anticipadas voluntarias, y los 2.013 millones restantes, a las involuntarias.

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha calificadfo el resultado como “insoportable” y lo resume así en una publicación de su cuenta de X (antes Twitter): “El bipartidismo contra los jubilados, otra vez, como en 2011, como siempre. Armas sí, pensiones no“.

Qué son los coeficientes reductores y a quién afectan

En España, quien se jubila antes de la edad legal ve recortada su pensión de forma permanente. El descuento se calcula en función de los meses de adelanto respecto a la edad ordinaria y de los años cotizados, y no desaparece en ningún momento de la vida del pensionista. La norma distingue dos situaciones. Quien se jubila voluntariamente puede adelantarse un máximo de 24 meses y asume una penalización de entre el 13% y el 21% según los años cotizados. Quien lo hace de forma involuntaria por despido o ERE puede adelantarse hasta 48 meses, con recortes que en el peor caso alcanzan el 30%. En ambas modalidades, el descuento es permanente.

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La reforma que planteaba Podemos habría eximido de esa reducción a quienes acrediten 40 o más años de cotización. El argumento del partido morado es que ese colectivo “ya ha contribuido suficientemente al sostenimiento del sistema” y no debería sufrir penalización adicional por adelantar su retiro.

El Pleno del Congreso, con el voto de PP, Vox y Junts, ha derogado este martes el decreto ley del llamado 'escudo social', que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerables. (Fuente: Europa Press/Congreso)

La reivindicación no es nueva. La asociación Asjubi40, que lleva una década reclamando la supresión de estos recortes, había seguido de cerca la tramitación de la enmienda y animó a sus miembros a seguir el pleno en directo. Varios de ellos intentaron asistir presencialmente al hemiciclo para, en sus propias palabras, “visibilizar la lucha durante la votación”.

Podemos critica el giro del PSOE

Antes de la votación, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido ante los medios que el PSOE se pusiera “del lado de la gente” y califica la situación de los afectados como “absolutamente injusta”. También ha lanzado una advertencia directa a los votantes socialistas: “Creo que quien votó al PSOE el 23 de julio de 2023 no entendería que hoy el PSOE votara en contra”.

La diputada de Podemos Martina Velarde también ha intervenido en el pleno para pedir apoyo a la enmienda y rechazar el argumento de derivar la cuestión al Pacto de Toledo. “Cuando las cosas se quieren hacer, se hacen”, ha afirmado desde la tribuna.

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