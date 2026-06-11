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Los interioristas coinciden en el sustituto ideal para el tendedero plegable: cómo aprovechar el espacio fácil y rápido

El modelo tradicional, típico de muchas viviendas, está perdiendo terreno frente a opciones más discretas y eficientes

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Tender la ropa en el interior puede tener nuevo sustituto (Freepik)
Tender la ropa en el interior puede tener nuevo sustituto (Freepik)

El futuro del secado de ropa en el hogar está cambiando rápidamente, y los expertos en interiorismo advierten que el clásico tendedero plegable dejará de ser tendencia en 2026. El motivo principal es su impacto negativo en la funcionalidad y la estética de las viviendas actuales, donde cada centímetro cuenta y la luz natural es un recurso muy valorado.

Según los interioristas, como explica Natalia Zubizarreta en Diario AS, los tendederos que ocupan una parte considerable del salón o cualquier estancia generan “ruido visual puro” y resultan imposibles de integrar en la decoración de las casas modernas. Además, estos modelos de plástico suelen dejar más humedad en el ambiente, un inconveniente añadido para quienes buscan espacios saludables y luminosos.

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En este contexto, el sector apuesta por alternativas más prácticas y menos invasivas. Las torres multinivel con ruedas, que aprovechan la verticalidad y pueden desplazarse fácilmente, serán las protagonistas en los próximos años. También ganan terreno los tendederos colgantes compactos, ideales para prendas pequeñas y perchas, así como los modelos de techo que desaparecen del campo visual al elevarse. Los expertos coinciden en que integrar el tendedero en la arquitectura del hogar es la clave para mantener el orden y la armonía en las viviendas contemporáneas.

Los tendederos tradicionales, en vías de extinción

El modelo plegable, típico de muchas viviendas, está perdiendo terreno frente a opciones más discretas y eficientes. La tendencia indica que los usuarios buscan soluciones que no entorpezcan el paso de la luz ni ocupen superficie útil. El tendedero exterior anclado a la fachada ya ha sido prohibido por la Ley de Propiedad Horizontal, lo que refuerza la transición hacia sistemas portátiles y compactos.

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“Los mejores tendederos son los que permanecen invisibles o están integrados en la arquitectura del hogar”, señalan los especialistas. Por eso, los modelos de techo o los retráctiles para balcones y terrazas discretas son cada vez más populares. Se prioriza la funcionalidad sin sacrificar el diseño ni la habitabilidad de los espacios.

Consejos de los interioristas para el lavado y tendido en casa

Si no queda más remedio que utilizar un tendedero tradicional, los interioristas recomiendan sectorizar el proceso para minimizar su impacto en el entorno doméstico. Una vez que la ropa esté seca, debe retirarse de inmediato y el tendedero ha de guardarse en un lugar donde no altere la visual del hogar. La clave está en evitar que estos objetos permanezcan mucho tiempo a la vista, contribuyendo así a mantener la sensación de orden y amplitud en la vivienda.

Tendedero vertical de metal con tres niveles de ropa colgada, incluyendo camisas, pantalones y calcetines, en un pasillo con paredes blancas y suelo de madera clara. Una canasta de ropa gris con toallas dobladas está a la derecha.
Un tendedero vertical moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución del mercado y las nuevas necesidades habitacionales impulsan la adopción de productos como la torre multinivel con ruedas, que permite secar más prendas ocupando menos espacio horizontal. Estas soluciones, junto a los sistemas colgantes y de techo, representan el futuro del secado doméstico, adaptándose tanto a pisos pequeños como a viviendas familiares.

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