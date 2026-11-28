El debate a cuatro entre los candidatos a la presidencia del Gobierno, en la televisión de un bar (REUTERS/Susana Vera)

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Pedro Sánchez anunció el adelanto electoral el 5 de octubre. Nueve días antes, la Puerta del Sol de Madrid se había transformado para acoger a miles de manifestantes acampados en protesta por la vivienda, con el desahucio de Maricarmen Abascal como chispa impulsora de un movimiento que se mantuvo un mes en el kilómetro cero de la capital española. La precampaña electoral empezó con ese trasfondo y un clima social tenso, con movilizaciones en todo el país y una convocatoria de huelga general que hoy, terminada la campaña, parecen haber quedado muy lejos.

La campaña concluyó ayer, viernes, y España está hoy en jornada de reflexión antes de que, el domingo, más de 38,7 millones de españoles estén llamados a votar en las elecciones generales del 29 de noviembre. Quince días de campaña, iniciados oficialmente el 13 de noviembre, han dejado un reguero de episodios polémicos que arrancaron incluso antes del pistoletazo de salida.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de pretender alterar las reglas de las elecciones a través de "todas las trampas que pueda", al tiempo que ha reiterado una vez más sus sospechas sobre el voto por correo. (Fuente: PP)

Ley de nietos, pucherazo, urnas de cartón y bronca de Michavila

El mismo día de la convocatoria electoral, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzó un aviso que ha marcado la tónica de la campaña: “A todo el mundo: que ni se le ocurra votar por correo”. El PP insistió en ese mensaje con vídeos hechos con inteligencia artificial y acusó al Gobierno de usar la ley de nietos para “fabricar votantes”, después de que el Tribunal Supremo suspendiera el derecho al voto de los nacionalizados por esa vía; y el propio Feijóo expresó desconfianza en “los directivos de Correos”.

El presidente del PP y candidato siembra dudas sobre el voto por correo en las elecciones generales del 29-N.

El 23 de noviembre, Santiago Abascal se dijo “absolutamente convencido” de que Sánchez iba a “intentar absolutamente todo” con el escrutinio del voto exterior, mientras el dirigente de Vox Jorge Buxadé lo acusó de estar “empeñado en robar las elecciones”. Al día siguiente, Feijóo puso en duda la “limpieza electoral” del Gobierno y Abascal calificó al Ejecutivo de “mafia mentirosa, corrupta, traidora”, además de anunciar querellas por “desobediencia” contra varios ministros. Sánchez respondió acusando a ambos partidos de un “trumpismo preventivo”: “Tengo dudas de que reconozcan el resultado electoral si no suman”.

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La polémica subió de tono con la aparición de cajas de cartón para separar, en los consulados, los votos de los 163.355 nacionalizados por la ley de nietos, cuyo derecho a voto sigue suspendido de forma cautelar. La medida cumplía una orden del propio Supremo, pero el PP y Vox la cuestionaron igualmente. La Junta Electoral Central (JEC) zanjó el asunto el 26 de noviembre al ordenar conservar esos votos como “no escrutables”.

Narciso Michavila, presidente y fundador de GAD3, en conversación con José A. Pérez, adjunto al director de 'ABC'. (ABC)

El sociólogo Narciso Michavila, presidente de GAD3, se desmarcó con dureza de esa narrativa en una entrevista con ABC: “España no es Venezuela y el político que quiera lanzar esa imagen, el problema lo tiene él”. “El sistema electoral español es absolutamente garantista”, añadió, y resumió su postura con una frase contundente: “Los que están sembrando este tipo de dudas son los mismos que apoyan un gobierno ilegítimo, que sí realmente perdió las elecciones y está torturando a su población. Es para hacérselo mirar. La desconfianza no se combate desde la conspiranoia, sino desde la información”.

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La IA irrumpe en campaña: “Sí, soy zurdo”

El 21 de octubre, el PP respondió a un vídeo en el que Pedro Sánchez, tras los insultos de Javier Milei durante su visita a España, se reivindicaba como “zurdo”. El PP contestó con clones digitales de dirigentes socialistas que admitían, con esa misma fórmula, los delitos por los que fueron condenados o investigados, bajo el cierre “Sí, son zurdos. Lerdos. Y orgullosos”; así como uno de Begoña Gómez que le hacía admitir ser “zurda” por haber “conseguido una cátedra gracias a que su marido es presidente del Gobierno”. Gómez denunció al PP por esa publicación.

Begoña Gómez denuncia al PP por el vídeo con IA que le hace decir que es “zurda” porque consiguió una cátedra “gracias” a que su marido es presidente del Gobierno (X/ PP)

El PSOE denunció el contenido ante la JEC por suplantación de identidad, pero el organismo desestimó la queja el 19 de noviembre, aunque avisó de que habrá que regular este tipo de contenidos. El último día de campaña, el PP repitió la fórmula con nuevos vídeos sobre Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos que hacían decir a Koldo que “las chistorras que veo en la ducha no son las que me gustan” y a Ábalos que en la cárcel “la gente no se enrolla que te cagas”. El resto eran de la misma índole.

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¿Echabais de menos nuestros vídeos de IA? Aquí os dejamos algunos 😏 https://t.co/zPMynKxrfc — Partido Popular (@ppopular) November 27, 2026

PP y Vox contra RTVE e Intxaurrondo contra la JEC

El 9 de noviembre, Santiago Abascal fue entrevistado en La Revuelta, en la emisión más vista de la historia del programa. Al día siguiente, Silvia Intxaurrondo se preguntó en La hora de La 1 si “la extrema derecha debe tener cabida” en la televisión pública. Vox denunció tanto a la presentadora como a La Revuelta, por los cerca de 40 minutos de la entrevista que no se emitieron. La JEC rechazó la segunda denuncia el 19 de noviembre, pero el 23 sí abrió el primer expediente sancionador de su historia a una periodista de RTVE.

Vox denunció a 'La Revuelta' y a Silvia Intxaurrondo (RTVE)

Intxaurrondo respondió que recibía “esta sanción con orgullo” y anunció que recurriría “hasta agotar todas las instancias judiciales”. Tres días después, el Consejo de Administración de RTVE la respaldó y calificó el expediente de “inédito”. Ese mismo 23 de noviembre, Feijóo llamó a la cadena “televisión norcoreana” en Espejo Público.

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Al final, ni Abascal ni Feijóo se sentaron frente a la periodista. El PP, además, presentó ante la JEC una nueva denuncia contra RTVE por falta de neutralidad, en la que acusó a Intxaurrondo de actuar “en rebeldía”.

La “decisión estratégica” de cancelar la entrevista con Jordi Wild

Jordi Wild, creador de contenido en YouTube, anunció en octubre que entrevistaría a los cuatro principales candidatos. Horas antes de grabar, el equipo de Abascal canceló su participación. El líder de Vox justificó después su “decisión estratégica” en Espejo Público, al vincularla con el recorte de 40 minutos en La Revuelta: “No tengo nada contra Jordi Wild. Decidimos no acudir por lo que había pasado en La Revuelta”.

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La cancelación llegó pese a que existía un contrato que garantizaba la publicación íntegra de las entrevistas. Tras pedir a Wild un nuevo contrato, Vox reclamó además quedarse con los derechos exclusivos de la grabación, algo que el youtuber rechazó. Abascal admitió el coste político de la decisión: “Jordi Wild es la víctima de un error nuestro anterior”, y anunció que, a partir de ahora, su equipo llevará cámara propia a cualquier grabación que no se emita en directo.

La “ambición desmedida” de Sánchez que permitió a Puigdemont “derrotar a España”

El 19 de noviembre, horas antes del cara a cara entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, El Mundo publicó una entrevista con el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la que dijo haberse aprovechado de la “ambición desmedida” de Sánchez por mantenerse en el poder para arrancarle concesiones durante la negociación de su investidura en 2023, entre ellas la ley de amnistía y una mesa de negociación con mediación internacional.

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“Nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España”, afirmó el líder de Junts, describiendo además a Sánchez como “una persona amoral”. Puigdemont aseguró que el PSOE aceptó sus condiciones “bastante fácil”: “Pensaba que lo lucharían un poco más, pero para mi sorpresa fue que no”.

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, ha afirmado este jueves que el "balance" de esta legislatura lo ha hecho hoy el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemomt, que lo ha definido al presidente del Gobierno como una persona "amoral" y "cínica". A su entender, España "merece un presidente decente" y Pedro Sánchez "no lo es".

El PP aprovechó la entrevista para cargar contra el presidente del Gobierno. El portavoz nacional del partido, Borja Sémper, la considera un “acta notarial de lo que ha sido esta legislatura”. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se sumó a las críticas señalando que Puigdemont describió “tanto nivel de ambición y de cinismo y tantas ansias de poder” en Sánchez que le permitió “propinar una derrota y un castigo a España”.

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La vieja guardia del PSOE carga contra Felipe González por hacer “el tonto” con el voto en blanco

Felipe González, expresidente del Gobierno, dijo hace meses que votaría en blanco si Pedro Sánchez volvía a encabezar las listas del PSOE. En plena recta final de campaña, el exministro José Bono le pidió públicamente que reconsiderara: “Felipe, haz el favor, no hagas el tonto, que nosotros te queremos... El Partido Socialista te debe mucho a ti, pero tú más al Partido Socialista”. González respondió sin contemplaciones: “Yo ya he votado. Soy una persona seria, no como otros”, y advirtió de que el partido perdería “millones de votos más” si explicaba públicamente por qué no podía votarlo.

El exministro de Defensa quiere que el expresidente del Gobierno reconsidere su voto este 29-N.

Casi 90 veteranos del socialismo sevillano, del núcleo del antiguo Gobierno de González, firmaron un manifiesto de apoyo a Sánchez pese a las críticas de su antiguo líder, mientras que un segundo manifiesto, impulsado por los exministros de Zapatero y encabezado por el propio Bono, reforzó ese respaldo. Sánchez zanjó la disputa con una frase dirigida a González: “La ultraderecha se frena con el rojo, no con el blanco”.

La guerra de las izquierdas: “Plegados al PSOE” contra “temas de marcas”

Podemos y el Frente Amplio llegan separados a las elecciones, tras el fracaso de las negociaciones por el reparto de listas en Madrid. Gabriel Rufián, que llevaba meses defendiendo una colaboración entre las izquierdas, optó finalmente por quedarse fuera del Frente Amplio y pactar una colaboración electoral con Podemos, en una coalición que, en realidad, es menos amplia que Sumar.

La secretaria general del Podemos, Ione Belarra, ha querido quitar importancia este jueves al hecho de que cerca de 80 excargos de su partido y de sus confluencias se hayan unido para pedir el voto para Frente Amplio en las elecciones del domingo y lo ha hecho alegando que esas personas "ya eran de Sumar".

Para Podemos, el Frente Amplio (Sumar) se ha plegado demasiado al PSOE. Los de Colau, en cambio, acusan a los morados de anteponer sus propios intereses de partido a la unidad de la izquierda. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, lo resumió así: “En esta legislatura hemos visto una fuerza plegada al PSOE, a lo que mandaba el PSOE”. Desde el Frente Amplio, Tesh Sidi calificó de “insulto” esa acusación, y el propio espacio resumió el fracaso de la negociación con una frase: “Queríamos ser dieciséis. Una no ha querido”.

A cuatro días de las elecciones, casi 80 excargos de Podemos e IU —entre ellos Manuela Carmena y Alberto Garzón— firmaron un manifiesto para pedir el voto al Frente Amplio. Montero restó importancia al documento señalando que los firmantes “ya eran de Sumar”: “Lo lógico es que pidan el voto para su partido”. Según las encuestas, Podemos podría perder su único escaño en el Congreso, aunque Montero asegura que su partido logrará “entre tres y cinco diputados”.