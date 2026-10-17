España

Frente Amplio y Podemos se echan las culpas por el fracaso de la candidatura conjunta: del “si alguien no se quiere sentar a una mesa” al “así no se cambian las cosas”

Las dos organizaciones solo han alcanzado pactos electorales en Canarias y la Comunidad Valenciana

Composición de dos imágenes con Ada Colau a la izquierda e Irene Montero a la derecha frente a micrófonos con personas detrás.
Ada Colau e Irene Montero. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Frente Amplio y Podemos se han responsabilizado mutuamente este sábado del fracaso a la hora de presentar una candidatura conjunta en la mayoría de los territorios para las elecciones del 29 de noviembre. Ada Colau ha sostenido que la otra parte ni siquiera ha querido negociar, mientras Irene Montero ha atribuido la ruptura a “desacuerdos políticos” con el espacio antes denominado Sumar.

Las dos organizaciones solo han alcanzado pactos electorales en Canarias y la Comunidad Valenciana. Podemos también ha cerrado una alianza con ERC para concurrir en Cataluña junto a Gabriel Rufián, pero las conversaciones no han derivado en listas comunes a la izquierda del PSOE en la mayor parte del país.

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Horas después del fracaso de las negociaciones, pues el plazo para presentar coaliciones expiró la pasada medianoche, Ada Colau y el resto de partidos del Frente Amplio han presentado su candidatura a la Presidencia del Gobierno en un acto al que han asistido cientos de personas. Colau ha reconocido que el desenlace ha podido decepcionar a una parte del electorado. “Habrá gente decepcionada y lo siento, pero hasta el último minuto no bajamos los brazos y se ofreció todo, con generosidad, se tendió la mano, pero si alguien no se quiere sentar a una mesa, no se le puede obligar”.

Por su parte, Irene Montero, de Podemos, ha admitido que las conversaciones entre los partidos de izquierda han resultado insuficientes para muchas personas, pero ha justificado la falta de acuerdo. “Ayer Gabriel Rufián pedía disculpas por el espectáculo que hemos dado y yo hago mías esas palabras”, ha declarado después del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos.

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Al explicar por qué no ha habido una candidatura conjunta más amplia, ha rechazado que el problema se haya reducido a los puestos en las listas. “Somos muy críticos con su forma de gobernar y también con su cercanía al Partido Socialista. Así no se cambian las cosas”. Montero ha sostenido que Podemos ha arrastrado desde hace años “discrepancias políticas serias” con las formaciones que han integrado Sumar. También ha afirmado que su partido ha considerado las primarias como la “única forma” de resolver el conflicto.

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso y candidato por Barcelona a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha pedido este viernes a las izquierdas acabar con "el espectáculo dantesco" y el "vodevil" que llevan protagonizando estos días para cerrar un acuerdo unitario.

Los acuerdos se han limitado a Canarias y la Comunidad Valenciana

Frente Amplio y Podemos han alcanzado un acuerdo en Canarias junto a Nueva Canarias-Bloque Canarista. En la Comunidad Valenciana, Podemos se ha integrado en una coalición liderada por Compromís, que también ha reunido a Esquerra Unida del País Valencià, Podem y Esquerra Republicana del País Valencià.

El desacuerdo en el resto de los territorios ha dejado dos relatos contrapuestos sobre las negociaciones. Colau ha defendido que Frente Amplio ha tendido la mano hasta el último momento, mientras Montero ha presentado la ruptura como consecuencia de diferencias políticas con el otro espacio.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha respaldado el pacto con ERC. “Las únicas personas que pueden plantarle cara a la derecha” son Irene Montero y Gabriel Rufián, ha afirmado. Belarra ha definido el entendimiento entre Podemos y ERC como un acuerdo de “cooperación histórico”. También ha dicho que su partido ha trabajado “incansablemente” para reunir candidaturas “más amplias y fuertes posibles”, aunque no ha llegado “tan lejos” como quería.

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