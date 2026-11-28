Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez saludan a los asistentes durante mítines políticos de sus respectivos partidos en España.

Los candidatos en las elecciones del próximo domingo han cerrado este viernes la campaña electoral con actos en Sevilla, Madrid y Valencia, con los principales dirigentes concentrados en activar a sus electorados y captar a quienes aún dudan. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, eligió Sevilla para clausurar la campaña junto al presidente andaluz, Juanma Moreno. “Esta vez sí vamos a conseguirlo, no solo vamos a ganar, sino a gobernar, las dos cosas”, afirmó.

A unos 500 kilómetros, Pedro Sánchez cerró la campaña del PSOE en la Caja Mágica de Madrid. El presidente del Gobierno centró su intervención en la necesidad de que los simpatizantes progresistas acudan a votar. “Movilización, movilización, movilización”, repitió durante el acto. El líder de Vox, Santiago Abascal, cerró la campaña en una plaza de toros de Valencia llena de sus seguidores, a quienes les reclamó que le echen “ovarios” y “cojones” en la jornada electoral. Y Ada Colau cerró la campaña de Frente Amplio en Madrid, en un acto donde los asistentes corearon “Ada remontada”. El clima de optimismo estuvo ligado a su actuación en el debate a cuatro que mantuvo con Sánchez, Feijóo y Abascal. “No solo no vamos a estar calladitas, vamos a ganar”, afirmó Colau.

Este sábado, sin embargo, es la jornada de reflexión y los mítines y las declaraciones de los candidatos han llegado a su fin. Es un día para descansar y prepararse para el gran día de este 29-N, donde todas las dudas que siguen en el aire llegarán a su fin.