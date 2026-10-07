Feijóo asegura “no confía” en los directivos de Correos y que pedirá medidas para “garantizar” los votos: “Hay investigados por intentar extorsionar”

Feijóo junto al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas. (PP /David Mudarra)

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Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a Ceuta este miércoles. Es la quinta vez que visita la ciudad autónoma, pero la primera que lo hace ya en campaña electoral. Uno de los temas por los que había que preguntarles era su postura sobre la polémica del voto por correo. Feijóo ha sido contundente y ha asegurado que “confía plenamente en los carteros y empleados” pero no en los directivos de Correos. Ha sostenido que los altos cargos de la institución están siendo investigados en casos de corrupción. También ha anunciado que pedirán nuevas medidas para “garantizar” que se cumple con la normativa de estos votos.

El líder del PP ha decidido empezar en la ciudad autónoma sus discursos de la carrera a la Moncloa, al igual que sostiene que Ceuta será su primer viaje como presidente, en caso de ganar las elecciones. En esta ocasión, ha incluido una serie de anuncios concretos sobre su proyecto en la ciudad si logra formar Gobierno. Algunas de las medidas más destacadas son la construcción de 8.000 viviendas y la creación de una comisaría, un cuartel de la Guardia Civil y una única base militar para “concentrar todos los efectivos”.

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Cobertura de un operativo policial y de servicios de limpieza durante el desalojo de un asentamiento informal ubicado en la costa. En el lugar, personal con chalecos amarillos retira enseres e inspecciona casetas improvisadas, mientras numerosos efectivos de la Policía Nacional custodian la zona y a un grupo de personas concentradas en el suelo junto a la carretera.

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