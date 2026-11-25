Narciso Michavila, presidente y fundador de GAD3, en conversación con José A. Pérez, adjunto al director de 'ABC'. (ABC)

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España está sumida en un apagón demoscópico: prohibido publicar sondeos hasta el domingo a las ocho, cuando cierren los colegios en la península. Mientras se permitieron, se pudo observar una lenta pero sostenida recuperación del PSOE, en disposición de disputar al PP la primera fuerza, pero no el Gobierno. Solo se desmarcan el CIS y La Séptima, que pronostican una mayoría progresista. El único consenso es la participación, coincidiendo en que será alta, pero hasta ahí. Hasta ahí porque la izquierda considera que lo tiene hecho si esta supera el 75%. Para Narciso Michavila, presidente y fundador de la consultora GAD3, se trata de un “mito” y una elevada participación puede significar precisamente lo contrario.

En una conversación este martes con José A. Pérez, adjunto al director de ABC, Michavila asegura que “hay muchas pistas para saber qué va a pasar el 29 de noviembre”, en el que que anticipa un “récord absoluto” en número de electores. “Todos los elementos de análisis científico nos llevan a afirmar que va a haber una participación histórica”, insiste el sociólogo, que pasa a cuestionar la tesis de la izquierda: “Eso nos lleva a más de 27 millones de votos, por encima del 75%, como corresponde a todas las elecciones de vuelco. En todas las democracias, pasó en España en 1982, en 1996 y en 2004, cuanta más participación es porque hay más implicación para precisamente dar un resultado contundente”.

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El último barómetro antes de las elecciones generales del 29-N da una mayoría absoluta progresista, en contra del resto de sondeos.

“En el último 15% hay grandes vuelcos”

Recuerda Michavila, como ha llegado a admitir el propio Pablo Iglesias en uno de sus libros, que la hipótesis que vincula participación con izquierda es falsa, o no necesariamente cierta. Como ejemplo, aquellas elecciones a la Comunidad de Madrid en 2021 en las que el entonces líder de Podemos, recién dimitido como vicepresidente del Gobierno, terminó fuera de la política. Los barrios del sur votaron masivamente, tal como aspiraba, pero lo hicieron por Isabel Díaz Ayuso. “En Cataluña pasó exactamete lo mismo durante el procés -añade el sociólogo-. Se decía que con alta participación el voto nacionalista se diluía. Votó el 80% aquel diciembre de 2017 y hubo una mayoría nacionalista”.

El experto advierte de que el domingo “habrá que tener mucha paciencia porque va a haber colas” en los colegios, tal “como vemos en los consulados de medio mundo”. Cree que serán unas elecciones que “quedarán grabadas en la memoria”, “una jornada histórica”. Y emocionantes: no descarta que “alguno de los escaños de algunas de las provincias no sepamos la propia noche electoral de qué lado queda y haya que esperar al escrutinio de ese más de millón de votos que vengan del exterior”. Prevé “una noche larga” y previene de que “en el último 15% del escrutinio hay grandes vuelcos porque empiezan a entrar las grandes ciudades, sobre todo Madrid”. “Y ojo -termina- porque en el Senado hay mucho en juego”.

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Pedro Sánchez, Irene Montero, Gabriel Rufián, Santiago Abascal, Ada Colau y Alberto Núñez Feijóo, candidatos en las elecciones generales.

“España no es Venezuela”

Sobre las encuestas, estima que “hasta el 33% escrutado no sabremos en qué medida han acertado”. Sin duda uno de los focos de la noche estará en cuáles se han aproximado y cuáles se han quedado lejos. Preguntado por el CIS, Michavila señala los más de 600.000 euros invertidos por el organismo para un barómetro que ya no abre portadas, deslizando su desprestigio. “Habría que plantearse si España puede seguir siendo la única democracia en el mundo en la que con dinero público se está preguntando el voto por gente nombrada por políticos”. El último sondeo de GAD3 para ABC otorga 131 escaños al PP co un 31,1% de los votos, por 110 del PSOE (28,4%), 63 de Vox (18,1%) y 7 del Frente Amplio (5,8%).

Por último, Michavila sentencia que “el impacto de la ley de nietos en el voto va a ser mínimo” y se muestra muy crítico contra quienes están poniendo en duda la limpieza de las elecciones. “España no es Venezuela y el político que quiera lanzar esa imagen, el problema lo tiene él”, dice tajante en ABC. “El sistema electoral español es absolutamente garantista. Es más, los que están sembrando este tipo de dudas son los mismos que apoyan un gobierno ilegítimo, que sí realmente perdió las elecciones y está torturando a su población. Es para hacérselo mirar”, razona. Para Michavila, “la desconfianza no se combate desde la conspiranoia, sino desde la información”, y “el sistema democrático español funciona”.

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