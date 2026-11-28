Uno de los vagones del tren Iryo que descarriló. (Joaquin Corchero/Europa Press)

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La caja negra del tren Iryo ha descartado que existieran fallos previos en el convoy que puedan considerarse precursores del accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, que el 18 de enero de 2026 dejó 46 muertos y más de 150 heridos. El suceso se produjo después de que un tren de Iryo descarrilara en el término municipal cordobés y acabara colisionando con un Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario.

El análisis de los registros, según ha revelado este sábado la agencia Europa Press, sitúa el inicio de las alteraciones a las 19:43.33,462 horas, en el mismo lugar donde se produjo el descarrilamiento. El informe concluye que las incidencias técnicas detectadas después fueron consecuencia del accidente y de la colisión posterior. Los registros, por tanto, son “consistentes con un escenario” en el que el descarrilamiento fue el “evento inicial desencadenante”, y en el que no existieron fallos previos en el tren. Los analistas concluyeron que la totalidad de las anomalías registradas después obedecieron a los efectos del descarrilamiento y de la colisión.

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El tren Iryo realizó el servicio 6189 el día del siniestro. Los datos del sistema TCMS indican que el convoy mantuvo un funcionamiento normal hasta el instante identificado en el informe como Momento 0. Según los técnicos, el tren circuló “sin eventos destacables en sus sistemas” hasta las 19:43.33,462 horas. El análisis añade que esa información no permite vincular el accidente con una avería anterior del material rodante.

El informe sitúa las primeras alteraciones en el suministro de alta tensión. A continuación, se registraron avisos en sensores de temperatura, equipos de puertas, sistemas de monitorización dinámica, dispositivos auxiliares y equipos de comunicación. La coincidencia entre el momento de las alteraciones y el punto del descarrilamiento llevó a los analistas a relacionar ambos hechos, pero el informe atribuye los avisos a los daños y efectos que sufrió el tren durante la secuencia del siniestro.

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pedir perdón a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), algo a lo que el candidato socialista a la reelección ha accedido.

El proceso de recopilar los datos

La jueza pidió a Hasler Rail, fabricante de los equipos de registro, un informe técnico sobre su participación en la diligencia. La empresa debía explicar las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos dentro de sus competencias. El requerimiento contemplaba la configuración de vistas gráficas y la cronología de los datos. La compañía es proveedora de las herramientas necesarias para acceder, visualizar y presentar la información almacenada.

Las dependencias de la entonces Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios en Madrid acogieron la apertura de las cajas negras el 5 de marzo. El Tribunal de Instancia de Montoro había autorizado el acceso, la extracción y el análisis de su contenido el 26 de febrero. La autorización incluyó los datos de las cámaras de seguridad instaladas dentro del tren Iryo. La jueza permitió el uso de programas informáticos para revisar la integridad de los archivos y otros elementos relevantes. La resolución ordenó comprobar “la integridad de los archivos, su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés”. El volcado, la extracción y el análisis se realizaron con presencia de agentes de la Policía Judicial.

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Los agentes elaboraron un acta del procedimiento y obtuvieron evidencias digitales o copias certificadas de la información. Una copia quedó bajo custodia policial para continuar con la investigación y otra fue entregada de inmediato al juzgado. El material no fue trasladado a Montoro. Finalmente, se optó por mantener los equipos en el lugar de análisis para evitar los riesgos derivados de un posible desplazamiento de los dispositivos de grabación.