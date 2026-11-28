Debate de los candidatos a la presidencia del Gobierno. (Alberto Ortega / Europa Press)

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El domingo 29 de noviembre, los españoles acudirán a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso y el Senado. En la víspera de la votación, una de las palabras más repetidas durante las últimas semanas conserva una historia que remite a una campaña electoral muy distinta: “candidato” procede del latín candidatus, el nombre que recibían en la Antigua Roma los hombres vestidos de blanco que aspiraban a un cargo público.

Aquellos aspirantes utilizaban la toga candida, una prenda de lana cuya blancura se reforzaba con tiza. Con ella recorrían el Foro, el centro de la vida política, judicial y comercial de Roma, donde saludaban a ciudadanos y buscaban respaldos para acceder a una magistratura.

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El término candidatus significaba, de forma literal, “vestido de blanco”. Procedía de candidus, una voz latina vinculada a lo blanco, brillante o resplandeciente. De esa raíz derivan también palabras como “cándido”, “candor” e “incandescente”.

Con el paso de los siglos, el vocablo dejó de describir solo la indumentaria y pasó a designar a quien aspiraba a una función pública. Después amplió su uso hasta incluir a quienes optan a un empleo, una plaza académica, un premio o cualquier otro puesto sujeto a elección o selección.

La toga anunciaba ante el Foro que alguien aspiraba a gobernar

En la Roma republicana, las elecciones dependían de una relación directa entre los aspirantes y los ciudadanos con derecho a voto. No había carteles, papeletas con fotografías, debates televisados ni perfiles en redes sociales. La presencia en el espacio público era una parte central de la disputa.

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El Foro reunía actividades comerciales, ceremonias religiosas, procesos judiciales y conversaciones políticas. Allí, el blanco de la toga candida permitía reconocer a quien quería acceder a una magistratura. La prenda tenía una función práctica: distinguir al aspirante entre la multitud.

Un aspirante a magistrado vestido con toga blanca saluda a los ciudadanos durante una jornada electoral en el Foro de la República romana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El candidato romano no se presentaba solo, pues solía contar con el acompañamiento de familiares, aliados, clientes y seguidores, cuya presencia también transmitía prestigio y capacidad de influencia. La competencia por los cargos estaba marcada por el peso de las familias, las relaciones personales y los pactos entre figuras de poder.

La distancia con una elección contemporánea es amplia, ya que la República romana excluía a las mujeres de la participación política formal y limitaba el voto a los ciudadanos varones. Sin embargo, la necesidad de hacerse visible ante quienes deciden el resultado atraviesa ambas épocas.

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El blanco evocaba candor, pero no garantizaba rectitud

La elección del color tampoco fue casual, pues en la cultura romana, el blanco podía asociarse con la limpieza, la franqueza y la rectitud. La toga candida ofrecía, por tanto, una imagen pública ligada al candor, una idea que sigue presente en la evolución de la palabra.

Pero esa blancura no acreditaba la conducta de quien la vestía. La política romana conoció las rivalidades entre familias, los intercambios de favores, las alianzas cambiantes y las acusaciones de corrupción o compra de voluntades. Los aspirantes recorrían el Foro, saludaban a ciudadanos y buscaban apoyos personales; algunos incluso recurrían a esclavos que les recordaban los nombres de quienes se acercaban. La toga mostraba que un ciudadano aspiraba a un cargo y proyectaba una determinada imagen, pero no certificaba su comportamiento.

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Ahí aparece el vínculo más directo con las campañas actuales. Desde el Foro romano hasta los debates, los actos públicos y las redes sociales, quienes aspiran al poder han necesitado construir una imagen capaz de persuadir al electorado. Han cambiado los recursos, las reglas, las instituciones y el alcance de la participación política, pero sigue vigente la necesidad de transmitir cercanía, generar confianza y conquistar adhesiones.

Así ha sido la llegada de los candidatos al último debate antes de las elecciones generales

En Roma, la tiza intensificaba la blancura de una prenda. Hoy, la imagen se construye mediante discursos, entrevistas, vídeos, fotografías, lemas y apariciones públicas. En ambos casos, el candidato necesita ser reconocido antes de poder ser elegido.

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La historia de la palabra “candidato” resume el recorrido de un término que sobrevivió a la desaparición de la República romana. Nació asociado a una vestimenta concreta, pasó a identificar a quienes buscaban una magistratura y terminó por aplicarse a cualquier persona que aspira a una posición.

Las papeletas del domingo no tendrán togas blanqueadas con tiza. Llevarán siglas, nombres y listas electorales. Pero el término que identifica a quienes concurren a las elecciones mantiene la huella de aquellos romanos que vestían de blanco para que, en medio del Foro, todos supieran que querían gobernar.