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Begoña Gómez denuncia al PP por el vídeo con IA que le hace decir que es “zurda” porque consiguió una cátedra “gracias” a que su marido es presidente del Gobierno

El avatar generado con inteligencia artificial asegura que “si tener una cátedra gracias a que mi marido es presidente es de zurdos, pues sí, soy zurda”. El mismo vídeo recrea a Ábalos diciendo que es zurdo porque consume prostitución, y a Zapatero asegurando que lo es porque “esconde joyas”

Begoña Gómez denuncia al PP por el vídeo con IA que le hace decir que es “zurda” porque consiguió una cátedra “gracias” a que su marido es presidente del Gobierno (Europa Press)
Begoña Gómez denuncia al PP por el vídeo con IA que le hace decir que es “zurda” porque consiguió una cátedra “gracias” a que su marido es presidente del Gobierno (Europa Press)
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en una entrevista publicada este miércoles en el podcast Keep It Cutre que su mujer, Begoña Gómez, presentó una denuncia contra el PP por suplantación de imagen a raíz de un vídeo elaborado con inteligencia artificial que la formación difundió hace unos días y en plena precampaña para el 29N.

“Mi mujer hoy ha presentado una denuncia por suplantación de imagen, porque al final lo que está haciendo el PP es utilizar las mismas técnicas que los acosadores contra los menores, y un partido que aspira a gobernar lo que tiene que hacer es luchar contra este tipo de ideas, no dar estas ideas que utilizan los acosadores”.

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El vídeo del PP imita a otro publicado previamente por el PSOE, en el que Sánchez reivindicaba su orgullo por ser “zurdo” con motivo de la visita a Madrid del presidente argentino, Javier Milei. En la versión de los populares, generada con IA, aparece Begoña Gómez asegurando que es “zurda” porque consiguió una cátedra gracias a que su marido es “presidente del Gobierno”.

La frase completa, recogida en el vídeo, dice así: “Si tener una cátedra gracias a que mi marido es presidente es de zurdos, pues sí, soy zurda”. Junto a ella figuran otras recreaciones con la imagen y la voz del exministro José Luis Ábalos, que afirma ser de izquierdas “porque consume prostitución y cobra comisiones ilegales”, y del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que se declara “zurdo” porque “esconde joyas”.

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*en ampliación

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