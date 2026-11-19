Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Caraluña. (Glòria Sánchez/Europa Press)

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Carles Puigdemont ha concedido una entrevista exclusiva a El Mundo, firmada por el periodista Esteban Urreiztieta, en la que el expresidente de la Generalitat de Cataluña revela por primera vez los pormenores de las negociaciones reservadas entre Junts y el PSOE que condujeron a la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023. Desde su residencia en Waterloo, Bélgica, el cabecilla del referéndum ilegal sentencia: “Nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España”.

El líder independentista, que aguarda la resolución de un último trámite judicial de su amnistía en el Tribunal Supremo, afirma que no tiene prisa por regresar a Cataluña. Descarta eso sí volver durante la campaña electoral y señala diciembre como fecha posible, aunque sin precisar el día. “Nunca ha tenido intención de vivir una segunda juventud”, relata sobre su etapa como prófugo -él lo llama “exilio”-, que considera ya saldada con una victoria política sobre el Estado español.

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Según su relato, fue el PSOE el que buscó el acercamiento tras años de desprecio hacia su formación. “Fueron ellos los que llamaron a la puerta. Nosotros no teníamos interés de ir a buscarles”, explica Puigdemont a Urreiztieta. El planteamiento inicial de Junts no giró en torno a demandas concretas, sino a un “marco conceptual” que reconociera un conflicto histórico no resuelto entre Cataluña y España. “Antes de poner encima de la mesa soluciones, había que hacer una diagnosis honesta, serena, de por qué habíamos llegado hasta ahí”, precisa.

El expresidente de la Generalitat de Cataluña prepara su regreso a España.

Sánchez e Illa negaron la amnistía

La negociación se estructuró en dos carpetas paralelas, una coyuntural, referida a competencias, financiación y decretos, y otra de fondo, centrada en soberanía, reconocimiento internacional y la lengua catalana. Puigdemont ha explicado que exigió además un espacio neutral para las conversaciones, que terminó siendo Suiza, y la presencia de una parte independiente que verificara los avances. “Nos pidieron un acuerdo de legislatura y dijimos no. Vamos paso a paso”, ha apuntado.

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El expresident describe la Ley de Amnistía como un requisito indispensable para equilibrar las condiciones de la negociación. “No podíamos abordar un diálogo con la amenaza de tener que ir a la prisión”, ha argumentado. Recuerda que tanto Sánchez como Salvador Illa, hoy presidente de la Generalitat, negaron en público la posibilidad de una amnistía. “¿Cómo te puedes imaginar que esta gente va a ser capaz? Bueno, han demostrado que son capaces de esto y más”.

Puigdemont reivindica ante Urreiztieta un papel activo de Junts en la redacción del texto legal. “Nosotros tenemos una parte importante de la autoría, no solo narrativa, sino de técnica legislativa”, sostiene, y recuerda que su partido votó en contra de la primera versión del proyecto por considerarla insuficiente. “No podíamos votar un texto que dejaba fuera a mucha gente que ahora se ha visto beneficiada”, explica sobre aquel episodio, que califica de “apuesta de póker” fallida por parte del Gobierno.

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Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Caraluña. (Glòria Sánchez/Europa Press)

Elogios a Cerdán y Zapatero

Entre los puntos más disputados durante la negociación del texto, menciona el término lawfare, la figura de un mediador internacional y la referencia histórica al año 1714 como origen del conflicto. “Para mí era imprescindible esta referencia, aunque fuera puramente de relato”, dice sobre este último punto, que vincula con una interpretación de Cataluña como “territorio conquistado”.

El dirigente confirma a El Mundo que un emisario del Gobierno le visitó en tres ocasiones para plantearle una salida personal mediante un indulto, oferta que rechazó de forma tajante. “Si quieren venir a ofrecerme soluciones personales, no hace falta que hablemos, no las voy a aceptar”, relata. Puigdemont evita identificar a esa persona, aunque precisa que ocupaba un cargo de perfil bajo dentro de la estructura socialista.

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En cuanto a los interlocutores formales, Puigdemont concreta que el Gobierno propuso inicialmente al ministro Félix Bolaños, propuesta que Junts rechazó, y que finalmente se designó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como representante de alto nivel. El enlace operativo de las reuniones en Suiza recayó en Santos Cerdán, con quien dice haber tenido “mucha confianza” por su “solvencia y diligencia”. Sobre Zapatero, remarca que su visión de España era “mucho más avanzada” que la de otros dirigentes socialistas, aunque aclara que nunca mantuvo contacto directo con Sánchez. “Con Pedro Sánchez no he tenido ningún contacto directo, ni por teléfono ni en persona desde que estuve en el exilio”, afirma.

Negociación en Suiza entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

Por qué no planteó un nuevo referéndum

Puigdemont relata a Urreiztieta que la negociación más tensa se produjo en torno a la Ley Orgánica de Delegación de Competencias en materia de inmigración, donde el Gobierno cedió solo “a última hora” en puntos como la presencia de los Mossos d’Esquadra en los controles fronterizos. “Nos dijeron 24 horas antes de cerrar el acuerdo que esto no se iba a producir jamás”, recuerda.

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En materia de financiación, Junts mantuvo su exigencia de un concierto económico basado en la soberanía fiscal catalana y rechazó cualquier oferta alternativa. “Nosotros no quisimos entrar en esta lógica” del supuesto perjuicio económico que implicaría renunciar al actual modelo de financiación, señala, y denuncia diferencias en la ejecución presupuestaria entre Cataluña y la Comunidad de Madrid que ha calificado de “escándalo”.

Consultado sobre si planteó un ultimátum final que combinara concierto económico y referéndum de autodeterminación, Puigdemont reconoce que no lo hizo, al considerar que habría permitido a Sánchez “una excusa perfecta” para desvincularse del pacto ante sus votantes más moderados.

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