Cerca de 80 excargos de Podemos y de sus antiguas alianzas piden el voto a Frente Amplio (Montaje Infobae)

Guardar

A tres días de las elecciones generales, cerca de 80 excargos de Podemos y de las candidaturas que impulsó la formación en sus primeros años han firmado un documento conjunto en el que piden el voto para Frente Amplio. Entre los nombres que encabezan la lista están la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, la cofundadora del partido morado Carolina Bescansa y Ramón Espinar, que fue senador y también pasó por la Asamblea de Madrid durante los años de mayor presencia institucional de la formación.

Estas elecciones, la mayoría de las encuestas sitúan a Podemos al borde de la desaparición parlamentaria: según el promedio de sondeos de RTVE, el partido solo mantiene opciones reales en Madrid, con una estimación del 2,4% del voto, por debajo del 3% necesario para obtener representación, y únicamente la lograría en una de cada cinco simulaciones.

PUBLICIDAD

El texto, difundido en redes sociales, se titula “En defensa de lo común y nuestra democracia, votamos Frente Amplio” y suma también la rúbrica de Alberto Garzón, que estuvo al frente de un ministerio en el último Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos y que antes había liderado Izquierda Unida. Esa formación fue una de las que puso en marcha Frente Amplio, la coalición que recoge el testigo de Sumar y que el domingo se presenta junto a Más Madrid, el Movimiento Sumar y los Comunes.

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha propuesto establecer una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC para garantizar que los sueldos suban automáticamente conforme al coste de la vida y evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo por la inflación.

80 excargos de Podemos piden el voto para Frente Amplio a tres días de las elecciones

El manifiesto arranca recordando el papel que tuvieron sus firmantes en el arranque del ciclo político que supuso la irrupción de Podemos. “Nosotros y nosotras, que fuimos protagonistas de la historia de este país de la mano de Podemos y de las candidaturas del cambio a partir de 2014, en diferentes responsabilidades y papeles, sentimos la obligación de hacer público nuestro apoyo al Frente Amplio y a las diferentes alianzas territoriales como Compromís-Front Valencià, Ara Més-Front Ampli y Unidad del Pueblo Canario”, señala el documento.

PUBLICIDAD

A renglón seguido, el texto se dirige a quienes en su momento se sintieron identificados con ese proyecto y traslada una petición explícita de voto. “Lo hacemos desde nuestra trayectoria compartida y los distintos caminos recorridos desde entonces. A todas las que os sentisteis representadas en la movilización política y electoral que inició Podemos en 2014, os pedimos el voto para FA el próximo domingo, día en el que se decide mucho más que nuestra representación en las Cortes Generales”, añade.

Es ahora. Por compromiso democrático y en defensa de lo común. Que todos los votos sirvan para seguir avanzando. Os pido el voto para @Frente_Amplio_ , ahora junto a otras personas que protagonizamos el ciclo de cambio político iniciado en 2014, de tí depende el futuro del país https://t.co/Bo1yUSZz9z — Tania Sánchez Melero (@TaniaSanchez_M) November 26, 2026

“Este domingo”, añade el documento, “tenemos que decidir si queremos regular el mercado de la vivienda o dejar que los grandes capitales sigan campando a sus anchas por nuestras ciudades. Si queremos mejorar la educación pública o multar, perseguir y expedientar a quienes renuncian a sus salarios y carreras para defenderla. Si queremos avanzar en derechos laborales, feminismo, transición energética y protección social o desregular el trabajo, perseguir el derecho a la protesta, deportar inmigrantes a Ruanda y entregar a grandes empresas privadas la gestión de nuestros hospitales, colegios, transportes y medios de comunicación. También nuestros datos”, indica el texto.

PUBLICIDAD

El documento también enlaza el momento actual con el ciclo de movilizaciones sociales de hace más de una década. “Los grandes poderes económicos han acelerado la reacción contra la movilización social iniciada en 2011 y recuperada en los últimos años por nuevos movimientos en todo el mundo que, como nosotros y nosotras entonces, saben que juntas somos más para frenar los estragos de los rentistas y antidemócratas en pueblos, ciudades y comunidades autónomas”, sostienen los firmantes.

La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Montero, ha tachado de "chantaje del voto útil" el debate 'cara a cara' este jueves entre sus homólogos de PSOE y PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, y ha lanzado que ninguno de los dos bloques que ambos representan va a bajar el precio de la vivienda.

El cierre del manifiesto combina una defensa de la gestión del Ejecutivo saliente con un llamamiento directo al voto. “Del cuestionamiento a la democracia y sus valores fundantes de igualdad y libertad no nos protegen las promesas vacías ni las recetas caducas de partidos que nunca cumplen, sino las decisiones firmes de quienes han llegado al Gobierno con nuestro apoyo: subir el salario mínimo, regular el mercado laboral, obligar a las grandes tecnológicas a cumplir la ley, dialogar con todos los territorios y proteger a la mayoría social de los abusos de los nuevos oligarcas inmobiliarios, sanitarios y tecnológicos”, recoge el texto, que remata asegurando que Frente Amplio será la opción que “mejor se ocupe de cuidar la democracia, nuestros derechos y libertades”.

PUBLICIDAD

La relación de adhesiones suma además a antiguos diputados, senadores y concejales que ejercieron entre 2015 y 2019 en ayuntamientos como los de Madrid, Valladolid o Móstoles, así como en los parlamentos autonómicos de Asturias, Aragón, La Rioja y la Región de Murcia, territorios donde Podemos logró representación institucional durante su primera etapa.