Musica elecciones. (Montaje Infobae/EFE)

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Pedro Sánchez bailando Superestrella; Alberto Núñez Feijóo entregado ante Raphael y su Mi gran noche; Ada Colau con el punk de Biznaga y Santiago Abascal con una canción creada con inteligencia artificial. Si algo ha caracterizado la campaña electoral de cara a las elecciones generales de mañana, 29 de noviembre, ha sido por la segmentación del público... con el joven como foco. Desde las entrevistas realizadas por influencers y youtubers hasta la selección musical de los mítines, cada partido ha exprimido los códigos de la cultura pop para intentar acercarse a las nuevas generaciones. Cada uno a su manera, eso sí.

“Han sido unas elecciones de ir a por el votante descontento y con dudas. La música hace más humanos a los políticos y les hace parecer carismáticos, y eso puede ayudar a que personas que no tienen interés en política de primeras empiecen a interesarse por las elecciones solo por lo que han visto en TikTok”, explica a Infobae Alba Moreno, politóloga y periodista especializada en cultura pop. “La campaña empezó en un contexto muy polarizado y en el que los jóvenes de izquierdas apelaban incluso por la abstención al no sentirse representados por ningún partido. Por eso, el PSOE, Frente Amplio y Podemos han intentado a toda costa apadrinar a ciertos artistas como Metrika. Que Rusowski, La Plazuela o Samantha Hudson suenen en los actos no es casualidad”.

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Además, como recuerda el consultor político Aner Ansorena, los mitines no solo se diseñan para los presentes. También para las redes sociales, para la televisión e incluso el streaming. “La música forma parte de ese relato multiplataforma y acompaña el tono que cada partido quiere transmitir en ese momento de la campaña”, afirma. “Elegir a Aitana o a Quevedo [como hizo también el PSOE en Las Palmas de Gran Canaria el pasado 21 de noviembre] también es una decisión política. No hace falta que una canción tenga una letra ideológica para que su elección tenga una lectura política. En comunicación política, todo comunica”.

El exministro Oscar Puente comparte una recopilación de videos con el audio de 'Yo sí te voy a votar Pedro Sánchez' en TikTok.

El PSOE ha sido uno de los partidos que más ha explotado esta fórmula, con una banda sonora que ha abarcado desde el pop de Aitana hasta el flamenco electrónico de La Plazuela, pasando por Bonito, de Jarabe de Palo o El Baifo, de Quevedo. Una estrategia de la que Sánchez sabe mucho: además de ser fan declarado del indie desde hace décadas, lleva más de un año haciendo una recomendación cultural a la semana en sus redes. Ya en las elecciones de 2019 en Ferraz sonaba Carolina Durante o Carlos Sadness. “Es algo que Sánchez ha seguido utilizando en su estrategia fuera de campaña con sus recomendaciones semanales”, apunta Moreno.

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Pero ha sido Yo sí te voy a votar, una canción que un usuario creó con IA a raíz de unas declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz (“No te va a votar nadie, Pedro Sánchez, nadie”), la que se ha convertido en el fenómeno viral de la campaña socialista. “Muchos jóvenes hacían el trend probablemente sin saber de dónde venía, pero han ayudado a compartir el mensaje y hacer que cada vez más gente se sume a esa narrativa para mostrar apoyo a Sánchez”, apunta Moreno.

Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez saludan a los asistentes durante mítines organizados por sus formaciones políticas.

A esta tecnología han recurrido durante toda la precampaña y campaña PP y Vox, especialmente con numerosos vídeos e imágenes. También para musicalizar sus propios lemas electorales. Los populares estrenaron el pasado domingo en Murcia Preparados, listos, ¡cambio!, mientras que los de Abascal han apostado por Prioridad nacional, una canción en la que se escuchan versos como “No pierdas la esperanza, no dejes de luchar. Ya llegaron los refuerzos: llegan Vox y Abascal”. El PP ha combinado su propia composición con canciones como Hall of Fame, de The Script (Puedes ser el más grande, puedes ser el mejor), mientras que Vox ha mantenido el himno de España como cierre de sus mítines. La explicación, apunta Moreno, es que sendos partidos “no han tirado tanto de herramientas culturales para apelar directamente a la juventud, sino que han optado más por el shitposting en redes y por una imagen más moderada en entrevistas”.

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Frente Amplio, por su parte, ha recurrido a canciones como El futuro sobre plano, de Biznaga, que aborda la problemática de la vivienda, o People Have the Power, de Patti Smith. La formación de Colau ha incorporado, además, las actuaciones de Zahara y Samantha Hudson a su cierre de campaña.

Sin embargo, la fórmula heredada de los mítines estadounidenses, tiene una doble cara. “Que un partido utilice una canción no significa que quien la canta lo respalde”, puntualiza Ansorena. En Estados Unidos, artistas como Olivia Rodrigo, Ariana Grande y Sabrina Carpenter se han enfrentado a Donald Trump por el uso de sus canciones en videos de su administración. En España, también ha encontrado su hueco, como afirma la experta: “El PSOE con el indie, el PP con ‘lo clásico escañol’, Frente Amplio con las bandas que se posicionan más a la izquierda. Es una forma muy sencilla e inteligente para acercarte a tu público objetivo y la están sabiendo aprovechar al máximo, porque tiene muchos riesgos, como que los artistas no estén de acuerdo. Lo que generan son titulares y estar en el centro del foco, y eso es lo que buscan todos en campaña”.

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Convertir al votante en un ‘fan’

La estrategia no pasa únicamente por llegar a nuevos públicos, sino también por reforzar el sentimiento de pertenencia. Moreno considera que los partidos han buscado “generar comunidad, hacer que la gente que les vote se sienta parte de un movimiento”. “Ese ha sido el principal objetivo de estas elecciones: crear un fandom como el que tienen los artistas a los que apoyan para que eso se traduzca en participación y en votos”.

Pero ¿puede la música condicionar el resultado electoral? Ansorena recuerda que movilizar a los jóvenes y conseguir su voto son dos cuestiones distintas. “Podemos olvidar buena parte de un discurso, pero recordar perfectamente la canción que sonaba y cómo nos sentíamos en ese momento”. “Una canción no decide por sí sola nuestro voto, pero sí puede condicionar cómo recordamos una experiencia o cómo percibimos a un partido. Dicen que la música es el lenguaje universal, ¿por qué iba a renunciar la política a utilizarlo?“, finaliza.

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