Los estudios de Guitarricadelafuente. (REUTERS/Mark Blinch)

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Inmerso en plena promoción internacional tras el rotundo éxito de La bola negra, la cinta dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, que no deja de sumar reconocimientos y nominaciones como las de los Premios Feroz, Guitarricadelafuente vive uno de los momentos más dulces de su carrera. El artista, que da vida a Sebastián en este ambicioso proyecto cinematográfico, suena con fuerza en las quinielas de cara a los próximos premios Oscar de 2027, consolidando un debut interpretativo que ha cautivado tanto a la crítica especializada como al gran público.

Sin embargo, antes de pisar alfombras rojas internacionales y defender con solvencia un papel protagonista en la gran pantalla, el camino profesional del músico apuntaba hacia un horizonte completamente distinto. Durante su juventud, mientras buscaba su verdadera vocación, decidió matricularse en la universidad para estudiar el grado de Arquitectura, una exigente carrera que ocupó gran parte de su tiempo y de sus desvelos antes de que la música llamara definitivamente a su puerta y cambiara el rumbo de su vida.

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A lo largo de su etapa universitaria, el artista también llegó a probar suerte con el diseño y el cine mientras compaginaba las clases con pequeños empleos para salir adelante. Aunque finalmente optó por abandonar las aulas para perseguir su sueño artístico, aquellos años de esfuerzo, noches en vela y proyectos académicos dejaron una huella imborrable en su memoria y guardan, curiosamente, una estrecha conexión con los prestigiosos galardones que hoy rozan sus manos.

Su pasado universitario y los premios Oscar

El propio intérprete ha echado la vista atrás durante una reciente entrevista concedida al medio estadounidense IndieWire para recordar cómo eran sus jornadas como estudiante de Arquitectura. Lejos de los focos y los rodajes actuales, su rutina pasaba por largas noches de estudio junto a sus compañeros de facultad: “Últimamente no tanto, pero recuerdo que, cuando estudiaba arquitectura en la universidad, solía quedarme hasta tarde trabajando en proyectos”, ha confesado con nostalgia sobre aquella etapa de formación.

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El cantante Guitarricadelafuente desciende del escenario durante su presentación en el Movistar Arena para cantar y bailar rodeado del público y sus compañeros. Las imágenes en blanco y negro muestran al artista interpretando sus canciones con un micrófono en mano mientras interactúa directamente con los asistentes al concierto.

Curiosamente, aquellas madrugadas de entrega y sacrificio coincidían en muchas ocasiones con la emisión en directo de las grandes galas de Hollywood, que en España se siguen de madrugada debido a la diferencia horaria. “Recuerdo haberme quedado despierto hasta las 3 de la mañana con amigos mientras construíamos maquetas de las casas. Encendíamos la televisión para ver las entregas de los premios”, ha relatado Guitarricadelafuente, evocando con cariño unas veladas en las que jamás habría imaginado que, años después, su propio nombre sonaría como candidato a esos mismos galardones.

De camarero al salto definitivo

Antes de que su voz conquistara los escenarios y le abriera las puertas de La bola negra, donde además ha firmado el tema La nieve y ha cambiado su inseparable guitarra por la trompeta bajo la batuta de Los Javis, la realidad cotidiana del artista era mucho más humilde y estaba marcada por la incertidumbre propia de cualquier estudiante. Tal y como recogió en su día El Mundo, sus ingresos no procedían del arte, sino de empleos temporales mientras residía en el hogar familiar: “Hace un tiempo estaba estudiando en mi casa, viviendo con mis padres y yendo a la universidad. También trabajaba de camarero y cosas chiquititas, pero no subsistía de la música”, ha reconocido con total naturalidad.

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La vida actual de Guitarricadelafuente. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En aquel entonces, componer y cantar era para él un simple pasatiempo sin grandes pretensiones profesionales, hasta que las plataformas digitales impulsaron su talento de manera inesperada. “Nunca tuve como objetivo dedicarme a la música, mentiría si lo dijera. Pero ahora sé que estoy haciendo algo que me gusta”, ha asegurado el cantante y actor, quien no duda en señalar el papel fundamental que jugó internet para poder dejar atrás los planos universitarios y dedicarse plenamente a su vocación: “De no ser por Instagram, me como los mocos”.