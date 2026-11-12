Abascal justifica su plantón a Jordi Wild por el “riesgo” de una mala edición, pese a que el youtuber firmó un contrato que garantizaba su publicación íntegra

Abascal niega haber exigido público propio en La Revuelta y acusa a Moncloa de “secuestrar” la grabación (Espejo Público)

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Santiago Abascal ha pasado este jueves por el plató de Espejo Público, donde Susanna Griso le ha preguntado por dos episodios que han marcado los últimos días de precampaña: la polémica sobre el público que asistió a su paso por La Revuelta y la cancelación, a última hora, de su entrevista con el creador de contenido Jordi Wild. La conversación ha tenido lugar horas antes del arranque oficial de la campaña electoral de cara al 29 de noviembre.

Abascal no sabe “cómo fue” el acuerdo sobre el público de La Revuelta

Sobre La Revuelta, Abascal ha empezado por asegurar que es falso que su equipo hubiera impuesto condiciones sobre el público del programa. “Abascal no exige nada. No sé cómo fue eso, ellos lo aceptaron de primeras y me alegro. Por lo menos pude hablar. En otras circunstancias, no habría podido”, ha explicado. Según su versión, el formato de la intervención se alejó de lo habitual en el espacio: “No estuve en una entrevista, estuve en un debate”.

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Santiago Abascal, líder de VOX, en el programa 'La Revuelta'. (RTVE)

A quienes le acusan de haber intentado controlar el aforo del teatro donde se graba el programa, replica que “Vox no es capaz de meter todo el público y asaltar un teatro. No es una decisión pequeña. Se ha puesto de moda hacerme quedar como un cobarde y no me preocupa”, ha afirmado. En cambio, ha denunciado que parte del material grabado nunca llegó a emitirse: “Lo que sí es que han secuestrado 40 minutos de grabación, con minutos importantes sobre servicios públicos. Le hemos exigido que lo publiquen y esperamos que se haga”.

Para respaldar su versión de los hechos, Abascal ha detallado cómo se desarrolló la sesión de grabación: “Yo tiendo a creer en la palabra de la gente. Íbamos a una entrevista de 60-70 minutos y estuve allí grabando 135 minutos y sin agua”.

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El dirigente ha señalado al Gobierno como responsable de que ese material no se haya hecho público: “Estamos convencidos de que es Moncloa quien está detrás de que no se publique”. A su entender, el desajuste entre lo pactado y lo ocurrido durante la grabación no fue casual: “Cuando uno tiene unos parámetros y luego se dan otros, es algo preparado de antemano”. El líder de Vox ha cerrado el asunto con una advertencia de cara al futuro: “No va a volver a ocurrir”.

Abascal justifica su plantón a Jordi Wild por el “riesgo” de edición, pese al contrato firmado que garantizaba su publicación íntegra

La entrevista ha derivado después hacia la cancelación del encuentro previsto con Jordi Wild, que Abascal ha vinculado de forma directa a lo sucedido días antes en La Revuelta. “No tengo nada contra Jordi Wild. Decidimos no acudir por lo que había pasado en La Revuelta”, ha explicado. A raíz de ese episodio, el partido ha decidido cambiar su manera de afrontar las entrevistas: “Tomamos la decisión de que nunca un candidato de Vox va a dar una entrevista sin tener los derechos exclusivos de la misma. Hemos cometido un error que no se va a repetir. No queremos someter a ningún tipo de riesgo ni de edición”.

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Jordi Wild había cerrado con los cuatro principales candidatos a las generales un acuerdo que garantizaba la publicación íntegra de las conversaciones, sin cortes ni ediciones posteriores. El documento recogía dos compromisos recíprocos: el youtuber se obligaba a no editar el contenido y a emitir cada entrevista completa, “sin tocar ni un solo píxel”, mientras que, a cambio, los candidatos no podrían exigir recortes ni cambios sobre lo ya grabado.

Jordi Wild en su vídeo explicación sobre la cancelación de la entrevista de Santiago Abascal (Twitter (X))

Según relató el propio creador de contenido, todos los candidatos firmaron ese compromiso, incluido Vox, aunque reconoció que la formación de Abascal fue la que más se resistió a hacerlo, al alegar en un primer momento, según el youtuber, que no firman contratos.

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Tras la polémica generada por la emisión recortada de la entrevista en La Revuelta, el equipo del partido solicitó a Wild la firma de un nuevo contrato, al que el presentador accedió. Poco después, sin embargo, reclamó quedarse con los derechos exclusivos de la grabación, de forma que fuera el propio Vox quien grabara la entrevista y controlara su difusión, una condición que el presentador rechazó por considerarla incompatible con el acuerdo inicial.

Abascal ha reconocido que la decisión tiene un coste político: “Asumo las críticas y las consecuencias, más cuando son irreversibles. La gente es libre de interpretarlas como quiere. Jordi Wild es la víctima de un error nuestro anterior”. A partir de ahora, según ha anunciado, su equipo llevará cámara propia a cualquier grabación que no se emita en directo: “No va a volver a ocurrir que no metamos una cámara en un programa que no se emite en directo. Esta buena intención se va a acabar”. El líder de Vox ha insistido en que se trata de una “decisión estratégica” que no piensa revisar.

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