Visualización cartográfica y satelital provista por Marine Traffic que registra la trayectoria de navegación del buque cisterna MED EMRE.

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El buque que naufragó el pasado miércoles al noroeste de Ibiza ya navega este sábado hacia Cartagena, remolcado boca abajo por el buque de Salvamento Marítimo Clara Campoamor. A la ciudad portuaria murciana, donde se extraerán sus 7.000 toneladas de gasóleo y se reflotará a su posición normal, se espera que llegue el lunes.

El accidente de la embarcación Med Emre—con bandera de Malta y armador turco, YMN, que cubría la ruta entre Algeciras y Barcelona— se saldó con la muerte del jefe de máquinas, un marinero turco de 46 años que falleció en el Hospital Can Misses (Ibiza). El resto de los 16 tripulantes fueron rescatados.

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El trayecto hasta la dársena de Escombreras de Cartagena, que se realiza a baja velocidad debido a la dificultad de la operación, está contando también con la participación de otra embarcación privada de remolque, la Boluda Fos.

Vista de los trabajos en el buque Med Emre, naufragado entre Valencia e Ibiza. (Ministerio de Transportes/EFE)

¿Por qué se ha decidido trasladar el buque a Cartagena?

La Capitanía Marítima de Valencia, que es dependiente del Ministerio de Transportes y asumió la gestión del accidente, decidió este viernes que el buque Med Emre sería finalmente trasladado a Cartagena porque este puerto es el único que reúne las condiciones de profundidad, resistencia, espacio para la operación y seguridad necesarias.

La dársena de Escombreras tiene 35 metros de calado y, con casi toda su estructura sumergida, el barco volcado alcanza una profundidad de unos 29 metros. Además, según señaló Elena Delgado, capitana marítima de Valencia, el puerto de Cartagena cuenta con aguas abrigadas, no tiene restricciones para mercancías peligrosas, dispone de medios anticontaminación cercanos y las empresas petroquímicas de la zona pueden recibir y tratar la carga y el combustible extraídos, sin necesidad de trasvases de buque a buque.

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Una vez en la dársena de Escombreras, la carga de los tanques se extraerá en una operación que puede durar varias semanas. Antes de que comiencen estas labores, se situará una barrera en torno al buque para prevenir que se produzcan posibles escapes. Después, se reflotará a su posición normal para ser posteriormente trasladado a su destino final.

Vista de los trabajos en el buque Med Emre, naufragado entre Valencia e Ibiza. (Ministerio de Transportes/EFE)

El Gobierno de la Región de Murcia ha mostrado su rechazo al traslado a Cartagena del buque accidentado por el riesgo medioambiental que entraña. De hecho, este sábado ha anunciado que presentará al Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso para pedir medidas cautelarísimas que impidan la llegada de la embarcación.

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“No nos quedaremos quietos, no podemos hacerlo, tienen que buscar una alternativa”, porque un “peligro potencial se dirige a la costa murciana, un riesgo medioambiental cierto y evidente, y cada minuto que pasa, está más cerca”, ha afirmado el presidente autonómico Fernando López Miras en rueda de prensa en Cartagena.

También se negaron a acoger el barco los Ejecutivos autonómicos de Baleares y la Comunidad Valenciana, antes de que se conociese que el Med Emre finalmente sería llevado a la ciudad portuaria murciana.

Un derrame de la carga podría poner en peligro el ecosistema

Ante la peligrosidad de la carga que transportaba la embarcación en caso de derrame, se encendieron las alarmas al conocerse el hundimiento del buque. Las autoridades marítimas, sin embargo, descartaron una fuga masiva de combustible. Sí se detectó una mancha de extensión “mínima” de 2,6 millas de residuos oleosos que se ha “evaporado” o “degradado”, por lo que no hay contaminación en la zona.

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Vista del buque Med Emre, volcado entre Ibiza y Valencia. (Ministerio de Transportes/Reuters)

Desde organizaciones ecologistas como WWF mostraron su preocupación ante el accidente del barco, especialmente por haber ocurrido en un enclave de gran importancia medioambiental, pues se sitúa dentro del Corredor Migratorio de Cetáceos del Mediterráneo Occidental. Esta es una zona marina protegida de alto valor ecológico que rorcuales, cachalotes, delfines y tortugas marinas utilizan para desplazarse y alimentarse.

Además, cualquier derrame de gasóleo resultaría “altamente tóxico y difícil de contener” en mar abierto, preocupando especialmente las praderas de posidonia oceánica de la zona, así como especies protegidas y amenazas, como la pardela balear. Por ello, reclamaron a las autoridades que se antepusiese la protección del ecosistema a cualquier interés económico para “evitar un daño grave al Mediterráneo”.

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*Con información de EFE