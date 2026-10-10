Ayuso vuelve a arremeter contra el voto por correo en el acto inaugural de la precampaña del PP: afirma que teme “trampas” porque en 2023 hubo gente que no recibió papeletas

La presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de pretender alterar las reglas de las elecciones a través de "todas las trampas que pueda", al tiempo que ha reiterado una vez más sus sospechas sobre el voto por correo. (Fuente: PP)

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este sábado al Gobierno de Pedro Sánchez de intentar “romper las reglas del juego” y advirtió que teme posibles irregularidades en las elecciones del 29 de noviembre. En un mitin del Partido Popular en Ifema, en Madrid, durante el acto inaugural de la precampaña del PP, la dirigente madrileña vinculó esa preocupación con el voto por correo en los comicios generales de 2023 y sostuvo que el Ejecutivo podría tratar de alterar las condiciones de la próxima cita electoral.

Así, Díaz Ayuso ha afirmado ante los asistentes que teme “trampas” en los próximos comicios porque, según ha asegurado, hubo personas que solicitaron votar por correo y no recibieron la documentación o la obtuvieron fuera de plazo. También ha acusado al Gobierno central de buscar ventajas mediante medidas relacionadas con el censo electoral. “¿Qué pasó en las elecciones de 2023 cuando nosotros ganamos las elecciones otra vez? ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cuánta gente pidió votar por correo en una fecha elegida a traición y no le llegó el voto, le llegó tarde?”.

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La líder madrileña ha añadido que “todo el mundo conoce casos” y ha cuestionado la cantidad de denuncias que se habrían presentado en distintos puntos de España, calificando de “tibios” a quienes la critican por alertar de posibles irregularidades en el voto por correo. La presidenta de la Comunidad de Madrid sostuvo que “Sánchez claro que va a intentar hacer todas las trampas que pueda”. “Saben de sobra que en igualdad de condiciones en unas urnas no tienen nada que hacer”, esgrimió.

En ese sentido, ha asegurado que el Ejecutivo ha tratado de “romper las reglas del juego” e “inflar los censos” a través de la ley de nietos y de la regularización de migrantes. El acto contó también con la participación del líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra un Gobierno que no pone "pisos a mujeres como Maricarmen", la anciana que falleció este miércoles tras ser desahuciada de su vivienda de Retiro, sino a "amantes como Jéssica", en alusión a la expareja del exministro José Luis Ábalos Jéssica Rodríguez. (Fuente: Asamblea de Madrid)

Ayuso dice que España atraviesa una etapa “oscura”

La presidenta autonómica ha sostenido también que España “está viviendo una de las etapas más duras y más oscuras de su historia democrática reciente”, aunque ha aclarado que “España claro que es una democracia y hay un Estado de derecho, por lo menos hasta ahora lo hay”. Pero, según ella, “lo que no tenemos en frente es una persona que ha hecho de la mentira su forma de estar en política. No respeta el Estado de derecho, no es de fiar y que es un auténtico tramposo”.

Díaz Ayuso ha acusado al Gobierno de “dinamitar la separación de poderes”, mencionando los casos de Venezuela, Cuba y países de Europa del Este. La presidenta madrileña sostuvo que en esos lugares “tantos llegaron a través de las urnas para desde dentro comerse todos aquellos contrapesos y contrapoderes propios de una democracia y quedarse de manera ilimitada”.

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Frente a ese diagnóstico, reivindicó a Alberto Núñez Feijóo como alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez. Prometió que el líder del PP “va a devolver la seguridad jurídica, el orden constitucional y el respeto sagrado a las leyes”. “No somos los de la violencia, no queremos golpes de estado en las calles, incendiándolas como han hecho en Cataluña”, ha finalizado.