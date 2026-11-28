Imagen de archivo de un restaurante en Málaga. (Jon Nazca/Reuters)

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La Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado una condena de 14.364,59 euros contra el restaurante Steakhouse Angus S.L. por reproducir música protegida sin licencia entre julio de 2021 y febrero de 2025. La sentencia rechaza así el recurso de apelación del establecimiento y le impone además el pago de las costas de la segunda instancia.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) había demandado al local malagueño por “comunicación pública de obras musicales sin la autorización preceptiva”. El juzgado de primera instancia había estimado la demanda en su totalidad en febrero de 2026, y ahora la Audiencia ratificó ese fallo sin modificar ni una sola cifra. La condena señala que el establecimiento reprodujo canciones no autorizadas durante cuatro años, incluyendo tanto música de fondo como actuaciones en directo, según acreditó el expediente.

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Los detectives contratados por la SGAE visitaron el establecimiento y elaboraron un informe que documentó la presencia de música en el local. Para identificar las obras concretas, los investigadores emplearon la aplicación Shazam y “su propio oído”, según destaca la sentencia. La defensa cuestionó ese método como poco fiable, pero la Audiencia no lo aceptó. El tribunal citó una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 17 de octubre de 2025, según la cual el uso de una aplicación de telefonía móvil disponible en el mercado “no suscita ninguna clase de susceptibilidad para el enjuiciamiento del presente caso”. La lógica del tribunal fue más lejos: como profesional del sector, el local “tendría necesariamente que saber no solo qué clase de música es la que comunica al público en su local, sino también qué procedencia tiene y quién le habría eventualmente autorizado”.

A eso se sumó otro elemento que el tribunal valoró: el propio restaurante publicó en sus redes sociales promociones de actuaciones musicales en directo, lo que corroboró que la actividad musical era parte de su oferta comercial.

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Los argumentos del restaurante

Steakhouse Angus apeló con cuatro líneas de defensa. La primera negó que la música reproducida perteneciera al repertorio de la SGAE. La segunda alegó que el local había permanecido cerrado un tiempo por un incendio, lo que reduciría el período indemnizable. La tercera cuestionó la motivación de la sentencia sobre el cálculo de la suma. La cuarta sostuvo que el monto era excesivo. Ninguna prosperó.

Sobre el repertorio, el magistrado aplicó una doctrina consolidada: la SGAE goza de una presunción legal de legitimación sobre la práctica totalidad del repertorio musical nacional e internacional. El artículo 150 de la Ley de Propiedad Intelectual exime a las entidades de gestión de demostrar obra por obra cuáles administran desde esta asociación. Es el demandado quien debe probar que la música reproducida no está bajo su paraguas, y el restaurante no lo hizo. Sobre el incendio y la cuantía excesiva, el tribunal ni siquiera entró en el fondo. Esos argumentos no habían sido planteados en la contestación a la demanda original, por lo que no podían introducirse por primera vez en la apelación.

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El artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual define como comunicación pública cualquier acto por el que una obra se ponga al alcance de una pluralidad de personas. Un restaurante que ameniza el local con música —grabada o en directo— realiza exactamente esa conducta. La normativa aplicable también incluye los artículos 2 y 17 de esa misma ley, el artículo 428 del Código Civil, y los artículos 11 y 11 bis del Convenio de Berna sobre propiedad intelectual, entre otros instrumentos internacionales. La autorización de los titulares de derechos —o de la entidad que los gestiona— es un requisito previo e ineludible.