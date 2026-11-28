Un vecino de Cabanillas del Campo (Guadalajara) gana 10 millones de euros en el Eurojackpot de la ONCE. (Composición Infobae)

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Castilla-La Mancha ha recibido un premio de 10 millones de euros en el Eurojackpot de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). El boleto ganador pertenece a un vecino de Cabanillas del Campo, municipio de la provincia de Guadalajara, que ha acertado la combinación de primera categoría en el sorteo celebrado el viernes 27 de noviembre.

El agraciado participaba a través de una suscripción con los mismos números en cada convocatoria y validó su apuesta mediante la plataforma digital JuegosONCE. La entidad ha informado de que se trata del mayor importe repartido hasta ahora a través de ese canal de venta.

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La identidad del ganador no ha trascendido. La ONCE ha señalado que el jugador había mantenido su apuesta con una combinación fija, que finalmente ha coincidido con los cinco números y los dos soles necesarios para acceder al premio principal.

El sorteo ha dejado en Cabanillas del Campo el bote mínimo garantizado de este juego europeo, fijado en 10 millones de euros. La combinación vencedora estuvo formada por los números 20, 21, 23, 25 y 26, mientras que los soles fueron el 3 y el 9.

El mayor premio repartido por la vía digital

El premio sitúa a Cabanillas del Campo entre las localidades españolas que han recibido este año algunas de las mayores cantidades distribuidas por el Eurojackpot. La plataforma de juego de la ONCE ya permitía comprar participaciones y suscripciones para sus distintos productos, aunque nunca había registrado un pago de esta cuantía.

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La organización comercializa sus loterías a través de su red de vendedores, establecimientos autorizados y su portal oficial. En el caso del Eurojackpot, los jugadores pueden elegir números para un sorteo concreto o mantener una misma selección mediante suscripciones periódicas.

Foto de archivo de un vendedor de la ONCE. (ONCE)

La ONCE indica que sus sistemas de venta incorporan medidas de juego responsable, como la prohibición de acceso para menores de edad y restricciones a la participación mediante crédito.

El caso de Guadalajara se suma a otro gran premio entregado por este mismo sorteo en España durante 2026. En junio, un único jugador recibió 71 millones de euros en Lleida, en una apuesta vendida por el agente de la ONCE Sergio Martín Aznar.

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Eurojackpot se celebra dos veces por semana en Helsinki

El Eurojackpot es una lotería que se distribuye de forma simultánea en España y otros 18 países europeos. Entre ellos se encuentran Alemania, Italia, Suecia, Países Bajos, Finlandia, Noruega, Polonia y Grecia.

Para optar a la primera categoría, los participantes deben acertar cinco números de un total de 50 y dos soles entre 12 posibles. Los sorteos se realizan todos los martes y viernes en Helsinki, capital de Finlandia.

La pareja que soñó que ganaba el Euromillones y al día siguiente se llevó el bote de 130 millones de euros.

El juego parte de un bote mínimo de 10 millones de euros. Si no hay acertantes de primera categoría, la cantidad aumenta para los siguientes sorteos. En esta ocasión, el bote mínimo ha recaído en una apuesta validada por internet desde Guadalajara.

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