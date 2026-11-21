Pedro Sánchez y Felipe González juntos en un evento del partido (PSOE)

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El núcleo duro del primer Gobierno de Felipe González, con la excepción de quien fue su vicepresidente, Alfonso Guerra, ha firmado un escrito conjunto para pedir el voto al PSOE y a Pedro Sánchez. Lo piden ante lo que consideran una posible “involución” y un “recorte” de derechos si finalmente PP y Vox forman forman un Ejecutivo. El documento, adelantado este sábado por El País, reúne a varios exministros de los primeros gobiernos socialistas y a dirigentes que ocuparon responsabilidades relevantes durante aquella etapa.

Entre los apoyos al manifiesto figuran los exministros Javier Solana, José María Maravall, Joaquín Almunia, Carlos Solchaga, Narcís Serra y Claudio Aranzadi. También lo firman el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, y Carmen Romero, primera esposa del expresidente del Gobierno. La iniciativa se conoce después de que el propio Felipe González anunciara en octubre su intención de votar en blanco. El expresidente ha cuestionado en varias ocasiones la gestión y la estrategia de Pedro Sánchez y ha asegurado que no se siente representado por el PSOE actual ni por otras candidaturas. Esta postura le ha provocado críticas muy extendidas entre las figuras actuales del partido y por otros expolíticos socialistas, como José Bono. Sánchez aseguró en una entrevista en RTVE, que confiaba en ofrecer razones al expresidente para que su voto el 29N “pase del blanco al rojo”.

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El expresidente del Gobierno Felipe González ha reprochado al PSOE la falta total de autocrítica tras las derrotas electorales en Aragóny Extremadura.

El escrito pide el voto para las candidaturas socialistas y para un Ejecutivo que mantenga las políticas económicas y sociales que, según defienden, han permitido mejorar las condiciones de vida de la población. Los exministros y dirigentes firmantes piden un Gobierno que favorezca el empleo de calidad y el aumento de los salarios. También incluyen entre sus prioridades la garantía de la revalorización de las pensiones y el acceso a una vivienda a precios asequibles. El manifiesto incorpora la protección frente a la violencia de género y el refuerzo de la autonomía estratégica de la Unión Europea. Los firmantes plantean además que el próximo Gobierno español trabaje por la paz y por un orden internacional que califican de justo.

El expresidente del Gobierno Felipe González alerta de que la Constitución está siendo atacada de forma "despiadada".

Bono pide a Felipe González que reconsidere el voto

El debate sobre el voto de González ha recibido este sábado, más allá del escrito, una nueva intervención de otro exdirigente socialista. El expresidente de Castilla-La Mancha y exministro de Defensa José Bono ha reprochado al exjefe del Ejecutivo que haya anunciado su intención de votar en blanco. Durante un acto público del PSOE en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, Bono se ha dirigido directamente a González. “Felipe, haz el favor, no hagas el tonto; que nosotros te queremos; que nosotros te admiramos”, ha afirmado.

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El exministro recordó también el vínculo histórico entre González y el PSOE. “El Partido Socialista te debe mucho a ti, pero tú más al Partido Socialista”, ha añadido ante los asistentes al acto. Bono sostuvo que las discrepancias dentro de una organización política son normales. En ese sentido, ironizó sobre la edad y señaló que, cuando se cumplen ciertos años, “algunos días se te va el tiro”. El exministro, que cumplirá 76 años, ha pedido a González que rectifique si considera que su decisión se ha apartado de lo que piensa.