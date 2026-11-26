Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el debate cara a cara. (AP / Manu Fernández)

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El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez el pasado 5 de octubre apenas había cumplido 24 horas cuando el Partido Popular decidió llevar la confrontación política a los tribunales. Aquella iniciativa fue el primer episodio de una precampaña en la que las investigaciones judiciales, las denuncias cruzadas y las declaraciones ante los jueces han salpicado tanto al PSOE como al PP.

El primer movimiento llegó el 6 de octubre. El Partido Popular pidió al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que investigase al Partido Socialista Obrero Español como persona jurídica en el denominado ‘caso Leire Díez’, por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación ilegal y malversación. La iniciativa se enmarcaba en la investigación sobre la supuesta trama encabezada por la exmilitante socialista Leire Díez y el exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán, que indaga en las presuntas maniobras para obtener información comprometedora sobre jueces y fiscales que investigaban al PSOE y a su entorno.

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Los populares sostenían que el partido habría puesto recursos económicos y materiales a disposición de esa supuesta operación. Sin embargo, la petición no prosperó. Tres días después, el magistrado rechazó imputar a la formación socialista “en este momento”, después de que la Fiscalía Anticorrupción considerase prematuro dar ese paso mientras quedaban diligencias por practicar.

El enfrentamiento por el dinero de la defensa de Koldo

Un mes después, el foco se desplazó hacia el propio PP. El 5 de noviembre, la Cadena SER publicó que Koldo García aseguraba haber acordado con Alberto Durán, abogado de los populares en distintas causas judiciales, el pago de sus gastos de defensa y un millón de euros adicional a cambio de proporcionar información contra Pedro Sánchez y su entorno. El supuesto ofrecimiento, según el relato del exasesor de José Luis Ábalos, se habría articulado a través de la empresa editora de OKDiario.

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La información, respaldada por tres fuentes consultadas por la emisora, introdujo un nuevo elemento en la batalla judicial entre ambas formaciones. Según la versión de Koldo, el acuerdo contemplaba dos pagos: 300.000 euros por una entrevista y otros 700.000 por los derechos de un libro. El dinero adicional nunca llegó a materializarse, siempre de acuerdo con ese relato, porque la información que facilitó no habría cumplido las expectativas de quienes supuestamente habían planteado el acuerdo.

Sí se abonaron, en cambio, los gastos de su defensa. La que había sido su abogada, Leticia de la Hoz, entregó al juez Santiago Pedraz dos facturas que acreditaban que la editora de OKDiario había pagado 242.000 euros por sus servicios profesionales. La empresa sostuvo que los desembolsos correspondían a los derechos de un libro y una docuserie sobre Koldo García. Alberto Durán negó haber realizado el ofrecimiento y el PP rechazó cualquier participación en un supuesto pago a cambio de información. Eduardo Inda no respondió a las preguntas de la Cadena SER.

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La respuesta socialista llegó el 13 de noviembre. El PSOE presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el PP, el abogado Alberto Durán y el director de OKDiario, Eduardo Inda, para que se investigase el origen de los pagos y el supuesto ofrecimiento económico. La formación apreció posibles delitos de obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, falsedad documental, cohecho, prevaricación y malversación, entre otros.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo durante el debate cara a cara. (EFE)

La UCO vuelve a examinar las cuentas socialistas

Mientras los dos partidos cruzaban acusaciones por el dinero destinado a la defensa de Koldo, la investigación sobre los pagos en efectivo del PSOE sumó una nueva actuación. El 12 de noviembre, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron al Tribunal de Cuentas por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno para recabar documentación sobre las donaciones efectuadas a la formación.

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La diligencia se enmarca en una pieza separada del ‘caso Koldo’, declarada secreta, que examina los reembolsos en metálico realizados por el PSOE a cargos, trabajadores y colaboradores que habían adelantado gastos del partido. La investigación trata de esclarecer si el sistema de devolución pudo utilizarse para introducir dinero de procedencia ilícita o encubrir pagos vinculados a la presunta trama de comisiones.

El partido había entregado a los investigadores justificantes bancarios y documentación sobre los movimientos de efectivo efectuados entre 2017 y 2024. La UCO acudió ahora al órgano fiscalizador para contrastar esa información con los registros contables y las donaciones declaradas.

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Las advertencias previas a la entrada masiva de migrantes en Ceuta

La campaña también ha incorporado una investigación que afecta a un antiguo representante del Gobierno en el territorio. El 12 de noviembre, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón acordó investigar a Miguel Ángel Pérez Triano, exdelegado del Gobierno en Ceuta, por la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio.

La causa busca esclarecer qué información tenían las autoridades españolas antes de aquellos acontecimientos y si existieron advertencias previas sobre los movimientos de personas en el norte de Marruecos. La decisión llegó después de que Gonzalo Sanz, antiguo jefe de gabinete de Pérez Triano, asegurase ante la magistrada que había trasladado a su superior los avisos que recibió de un miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el día anterior a la entrada masiva. El exdelegado, que abandonó el cargo el 28 de septiembre, negó esa versión. Su declaración, inicialmente prevista para el 18 de noviembre, fue aplazada al 1 de diciembre, dos días después de las elecciones.

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Los fondos europeos también entran en escena

A los procedimientos que afectan directamente a cargos políticos se han sumado dos investigaciones de la Fiscalía Europea sobre el posible uso irregular de fondos comunitarios. La primera trascendió el 12 de noviembre, cuando el organismo confirmó que investigaba un posible fraude relacionado con los fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y otras medidas judiciales en casos de violencia machista.

La investigación, iniciada en 2025, motivó actuaciones de la UCO en el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas para recabar documentación. De los 42,6 millones de euros del contrato adjudicado en 2023 a Vodafone y Securitas, 4,6 millones procedían de fondos europeos.

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Sánchez ha contrapuesto su modelo de "avances sociales" con los "reproches" e "involución" de la "ultraderecha".

Cuatro días antes, el 6 de noviembre, la Fiscalía Europea había anunciado una segunda investigación sobre posibles irregularidades en los fondos comunitarios destinados a la renovación y mejora de la seguridad, la señalización y las comunicaciones de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla. Las pesquisas, apoyadas por la UCO, incluyen actuaciones en Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el Tribunal de Cuentas. La investigación se conoció después del accidente ferroviario ocurrido el 28 de octubre cerca de Urda, en Toledo, aunque el organismo europeo no ha establecido públicamente una relación causal entre las posibles irregularidades y el siniestro.

Una ministra declarando en la semana electoral

La investigación sobre el rescate de 475 millones de euros concedido a Air Europa también ha tenido su espacio en el calendario electoral. El juez citó durante la precampaña a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para que declarase como testigo en la causa. La comparecencia quedó fijada para el 23 de noviembre, apenas seis días antes de las elecciones generales del 29-N, dentro de una ronda de declaraciones que el magistrado concentró en la última semana de campaña. Junto a ella, el juez ha citado para los días 23 y 24 de noviembre a otros responsables y antiguos cargos públicos.

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