El exjefe de Gabinete del entonces delegado del Gobierno de Ceuta ratifica ante la jueza que le trasladó la alerta del CNI sobre un cruce masivo horas antes del 30-J

Imagen de archivo de Reuters del cruce masivo en Ceuta el 31 de julio y el exjefe de Gabinete del entonces delegado del Gobierno de Ceuta, Gonzalo Sanz. (Montaje Infobae)

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El exjefe de Gabinete del entonces delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, se ha ratificado este jueves ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón en que trasladó a Miguel Ángel Pérez Triano la alerta que había recibido del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) horas antes de la entrada masiva del 30 de julio. Fuentes jurídicas han señalado que se reafirma en lo que ya sostuvo en la carta con la que presentó su dimisión el pasado 11 de septiembre: que informó al entonces delegado del Gobierno de los mensajes que había recibido de un miembro del servicio de inteligencia el día anterior a la crisis fronteriza.

Sanz ha comparecido como testigo ante la jueza Tardón dentro de la investigación sobre las circunstancias que rodearon la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Su declaración estaba especialmente vinculada a la información que recibió directamente del CNI el 29 de julio y a la posterior comunicación de esos avisos dentro de la Delegación del Gobierno. El que fuera jefe de Gabinete ya había dejado fijada su versión por escrito cuando abandonó el cargo y este jueves, tras declarar ante la magistrada, ha confirmado que mantiene aquel relato.

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La carta de dimisión es, por tanto, el principal documento sobre el que Sanz ha reafirmado su posición. En ella explicaba que dejaba su puesto por razones personales y familiares, pero añadía otro motivo relacionado con la controversia surgida después de que se conocieran los contactos entre el CNI y la Delegación del Gobierno. El entonces jefe de Gabinete sostenía que existía una “evidente incompatibilidad” entre lo que él había hecho y lo que Pérez Triano había manifestado públicamente.

En concreto, Sanz afirmó en aquel documento que la información escrita que había recibido del CNI el 29 de julio fue trasladada por él mismo al entonces delegado del Gobierno ese mismo día. De esta forma, su versión situaba a Pérez Triano como conocedor de los avisos del servicio de inteligencia antes de que se produjera la entrada masiva del día siguiente.

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El teléfono de Sanz, a disposición de la jueza

Según ha podido saber Infobae, además de su declaración, Sanz ha aportado a la investigación los datos que conserva en su teléfono móvil. El objetivo es que la magistrada pueda examinar las comunicaciones mantenidas antes de la entrada masiva y contrastar el flujo de mensajes y llamadas producido durante esas horas. El dispositivo puede permitir a la jueza analizar las comunicaciones que mantuvo Sanz después de recibir los avisos del CNI, aunque el contenido y alcance de las diligencias que pueda acordar la magistrada a partir de esos datos todavía están por determinar.

Ceutíes protestando frente a la Delegación del Gobierno de Ceuta. (Europa Press)

La aportación del teléfono se suma así a la documentación ya desclasificada por el Gobierno. El 29 de julio, un miembro del CNI se puso en contacto con el entonces jefe de Gabinete mediante mensajes de WhatsApp y le trasladó información sobre varios grupos que estaban difundiendo en redes sociales una convocatoria relacionada con una posible entrada en Ceuta. Según la documentación desclasificada, esos grupos sumaban alrededor de 180.000 seguidores y en ellos se hacía un “llamamiento para asalto por valla y mar” para el día 30 de julio. Sanz recibió esos mensajes y mantuvo posteriormente una conversación telefónica de unos once minutos con un agente del servicio de inteligencia.

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La existencia de esos contactos entre el CNI y Sanz está documentada. La cuestión que ha generado la controversia es qué ocurrió después con la información. Sanz sostiene que trasladó esos avisos a Pérez Triano ese mismo día, mientras que el entonces delegado del Gobierno había asegurado que no tuvo conocimiento de los mensajes ni de la conversación mantenida entre su jefe de Gabinete y el agente del CNI. Cabe recordar que Sanz estaba citado como testigo en la Audiencia Nacional, condición que le obliga a decir verdad.

Esa discrepancia entre ambos fue precisamente una de las cuestiones que Sanz dejó reflejadas en su carta de dimisión. El exjefe de Gabinete explicó que decidió abandonar el puesto después de que Pérez Triano negara públicamente haber recibido la información que él aseguraba haberle trasladado.

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La Fiscalía de Ceuta ha señalado que la Audiencia Nacional es la competente para investigar la presunta responsabilidad del delegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano en la crisis migratoria, en concreto si "las decisiones u omisiones producidas pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos"

Pese a la discrepancia, Sanz quiso desvincular su salida de cualquier enfrentamiento personal con el delegado. En su escrito aseguró que tomaba la decisión “sin la más mínima acritud hacia el delegado” y defendió la actuación desarrollada por la Delegación del Gobierno durante los días previos a la entrada masiva. En la misma carta, Sanz también sostuvo que existían informes que acreditaban la labor de aviso y alerta realizada por la Delegación ante distintos departamentos del Gobierno. Su argumento era que la institución había trasladado información y reclamado medidas ante la situación que se estaba produciendo en Ceuta antes del 30 de julio.

La jueza Tardón ha comenzado a tomar declaración a distintos responsables y testigos para reconstruir esa cadena de información. Antes de Sanz declaró el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien explicó sus intentos de contactar con el Gobierno central durante los días previos a la crisis. Este jueves también ha comparecido el antiguo —ahora jubilado— jefe de la Policía Local de Ceuta, Sebastián Vega.

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