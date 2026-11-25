Decenas de migrantes intentan cruzar a España desde Marruecos. (Marcos Moreno - Europa Press)

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El Gobierno dio este martes un paso administrativo para consolidar la ampliación de los espigones fronterizos de El Tarajal y Benzú, en Ceuta. El acuerdo declara la reserva de los actuales diques y de los terrenos de dominio público marítimo-terrestre necesarios para su prolongación, hasta alcanzar 500 metros lineales mar adentro en cada zona. Así lo ha aprobado el último Consejo de Ministros previo a las elecciones de este domingo 29 de noviembre.

La medida deja los terrenos a disposición del Ministerio del Interior y permitirá regularizar y extender las dos estructuras, situadas en las fronteras marítimas de la ciudad autónoma con Marruecos. El objetivo es reducir la vulnerabilidad de los espigones, reforzar el control de los accesos por mar y facilitar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La actuación combina una obra fija con una barrera flotante. Los actuales espigones, de unos 50 metros, incorporarán un nuevo tramo de 100 metros, con lo que alcanzarán los 150 metros de estructura rígida. Desde ese punto, se instalará una barrera flotante de unos 350 metros, hasta completar los 500 metros previstos.

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, encargado del Mando Único en Ceuta, señaló que las obras supondrán una inversión de cinco millones de euros y que la actuación se tramita como emergencia. Según explicó, los expedientes se iniciaron antes del 30 y el 31 de julio y la Demarcación de Costas ya había reservado los terrenos necesarios. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, situó la inversión total de la intervención en alrededor de siete millones de euros y señaló que los trabajos se desarrollarán durante los próximos tres meses. La obra comenzó el 19 de noviembre, tras varios meses de permisos y preparación técnica, y la lideran Tragsa y Tragsatec.

Centenares de migrantes que en las últimas horas habían accedido de forma irregular a Ceuta, han comenzado a regresar a Marruecos por el mismo punto por el que entraron, el espigón fronterizo que separa la ciudad autónoma con el país vecino, según ha podido comprobar EFE. De forma paralela, continúan entrando en la ciudad pequeños grupos de personas por ese mismo lugar, cruzándose en su camino con lo que abandonan Ceuta en dirección a Marruecos.

Construcción y partes de la nueva frontera

Las obras ya han empezado junto al espigón de El Tarajal. Primero se colocan unos pilares de apoyo a unos 20 metros bajo el fondo marino. Sobre esa base se construirá la ampliación, con rocas y un muro de acero galvanizado. El delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, explicó que los trabajos los realiza una plataforma marítima llegada desde la península. Sus anclas permiten mantenerla estable pese al movimiento del mar para perforar el terreno con precisión. El nuevo cerramiento tendrá entre tres y seis metros de altura y estará preparado para resistir el desgaste provocado por el agua salada.

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La ampliación busca establecer una separación física de 500 metros desde la costa en ambos puntos fronterizos. Con este proceso se alcanzará el resultado final con e que los primeros 150 metros corresponderán al espigón existente y a su prolongación rígida; los 350 restantes quedarán cubiertos por la barrera flotante que se está instalando. El diseño pretende dificultar los cruces por vía marítima y ofrecer una mayor capacidad de respuesta a las autoridades. Tras la intervención en El Tarajal, la maquinaria se trasladará a Benzú para reproducir el mismo esquema constructivo y cerrar la ampliación de los dos espigones. Durante la entrada masiva en Ceuta murieron 141 personas tratando de llegar a la ciudad autónoma.