El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de medidas fiscales y de simplificación de las obligaciones tributarias de los autónomos que permitirá a 2,6 millones de trabajadores por cuenta propia beneficiarse de una rebaja del IRPF de 465 millones de euros.

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en su última reunión antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, una rebaja fiscal de 465 millones de euros para 2,6 millones de autónomos y un nuevo sistema que elimina las declaraciones trimestrales de IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros al año. La medida, adoptada mediante real decreto ley, deberá ser convalidada por la diputación permanente del Congreso una vez el Gobierno entre en funciones.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha presentado el paquete en la rueda de prensa posterior al Consejo. Lo ha enmarcado en el aumento de los costes que soportan los trabajadores por cuenta propia y en la necesidad de facilitar la planificación fiscal de cara al ejercicio 2027. Veamos cuáles son todas las novedades.

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Una sola declaración anual de IVA para 1,1 millones de autónomos

La novedad de mayor alcance afecta a alrededor de 1,1 millones de pequeños empresarios y profesionales con una facturación anual inferior a 85.000 euros. Este colectivo podrá acogerse a un nuevo régimen especial y voluntario que sustituye las cuatro autoliquidaciones trimestrales del IVA por una única declaración anual. Según los cálculos de Hacienda, la medida supondrá un ahorro de caja de 577 millones de euros.

Más deducción por gastos de difícil justificación

El paquete también incluye rebajas en el IRPF con efecto en el ejercicio 2026. Para los autónomos que tributan en estimación directa, una de las modalidades más extendidas, la deducción por provisiones y gastos de difícil justificación aumentará del 5% al 10%, mientras que el límite máximo de esa deducción pasará de 2.000 a 3.000 euros. El Gobierno estima que esta modificación beneficiará a 1,6 millones de autónomos y supondrá un ahorro de 362 millones de euros.

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Arcadi España. (Europa Press)

Para quienes tributan por el sistema de módulos, la reducción del rendimiento neto también se elevará del 5% al 10%. Esta medida alcanzará a un millón de autónomos, con un ahorro estimado de 161 millones de euros.

Cambios en los pagos fraccionados

Las medidas afectan asimismo a los pagos fraccionados del IRPF. Los autónomos en estimación directa con una facturación inferior a 85.000 euros podrán dejar de presentarlos si la cuota diferencial del último periodo declarado es negativa o superior a los pagos fraccionados ya realizados. Hacienda ofrece un ejemplo: un autónomo que en 2025 facturó 80.000 euros y venía pagando trimestralmente con un tipo del 20%, por un total de 1.000 euros, pasaría ahora a una cuota negativa con devolución de 1.500 euros, al superar sus pagos fraccionados lo que le corresponde abonar.

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Para quienes deban seguir presentando estos pagos y facturen menos de 250.000 euros, el tipo bajará del 20% al 19%. “Se contempla la posibilidad de que ese porcentaje se determine en función del rendimiento neto registrado en 2025”, explica el ministerio en una nota. Según Hacienda, este conjunto de medidas permitirá un diferimiento de impuestos de hasta 1.200 millones de euros.

Prórroga de módulos y aplazamiento de Verifactu

El paquete fiscal incluye además la prórroga de los actuales límites de exclusión del sistema de módulos y el aplazamiento de la entrada en vigor de Verifactu, el sistema de facturación electrónica previsto para el control de las operaciones empresariales.

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El mismo Consejo de Ministros ha aprobado, en paralelo, la prórroga por un año más del impuesto a la banca, con el que el Gobierno prevé recaudar 1.400 millones de euros destinados a la construcción de vivienda.