El empresario Martín Varsavsky, este miércoles en 'Espejo Público'. (Captura de pantalla)

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El empresario Martín Varsavsky ha rechazado este miércoles la etiqueta de “ultrarrico” y ha defendido el pago de impuestos que ya realizan las grandes fortunas en España, en plena polémica por la propuesta fiscal que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó el lunes a seis días de las elecciones generales del 29 de noviembre. El fundador de Jazztel ha acudido junto a su mujer, Nina, al plató de Espejo Público, el programa de Susanna Griso en Antena 3, donde ambos analizaron el impacto que tendría sobre su patrimonio la nueva medida impulsada por el PSOE.

Sánchez anunció el 23 de noviembre un impuesto dirigido a los patrimonios superiores a 100 millones de euros, con el que el Gobierno prevé recaudar alrededor de 2.000 millones de euros anuales. Según el comunicado remitido por el PSOE, la medida busca que “quienes más tienen contribuyan como les corresponde” y eliminar las bonificaciones y exenciones que, a juicio del partido, permiten a las grandes fortunas “pagar proporcionalmente menos que una familia trabajadora”. El tributo afectaría únicamente a unas 100 personas en el país y se sumaría a los ya existentes impuesto sobre el patrimonio e impuesto de solidaridad a las grandes fortunas.

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En el plató, Varsavsky recordó sus inicios en Nueva York, donde trabajó como mensajero en bicicleta antes de hacer fortuna en Estados Unidos. “Empecé de la nada, no tenía un centavo. Me compraba las partes más baratas del pollo para poder comer”, relató el empresario, nacido en Buenos Aires y afincado en España desde 1995, año en que fundó Jazztel. “Si todo eso me hizo rico, yo lo asumo con orgullo”, añadió, según recogió Antena 3.

El empresario, que en el pasado votó al expresidente Felipe González, se mostró indeciso entre el Partido Popular y Vox de cara a las elecciones del domingo.

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“Ya pagamos impuesto de ultrarricos”

Varsavsky ha detallado ante las cámaras la carga fiscal que, según él, ya soportan las grandes fortunas en España. “Cada vez que nosotros ganamos dinero, pagamos un 45% de lo que ganamos de IRPF. 30% de ganancias de capital. Y luego está el impuesto a la solidaridad que puso el socialismo, que también lo pagamos”, ha afirmado. El empresario ha apuntado además que tributa en España por los ingresos que obtiene en Estados Unidos y ha calificado de “absurdo” afirmar que los ricos no pagan impuestos.

Su mujer, Nina, ha considerado que el término “ultrarrico” tiene una connotación negativa y puso en duda la eficacia recaudatoria de la medida si las grandes fortunas optan por marcharse del país. “¿Quién va a pagar la fiesta si todos los ricos se van?”, ha planteado durante la entrevista.

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El matrimonio se plantea abandonar España

Varsavsky ha advertido que podría marcharse del país si Sánchez gana las elecciones y aplica el nuevo gravamen. “Con este impuesto, se irá más gente y recaudarán menos de lo que dicen que recaudarán. ¿Y quién da trabajo en este país? Un país necesita empresarios para que den empleo”, sostuvo el fundador de Jazztel. Pese a plantear un posible traslado, el empresario aclaró que no se opone al pago de impuestos en general y defendió la sanidad y la educación públicas, aunque cuestionó el destino que, a su juicio, recibe parte de lo recaudado.

El PSOE aún no ha precisado el tipo impositivo que aplicará el nuevo tributo ni el número exacto de contribuyentes que quedarían afectados. Su eventual aprobación, en cualquier caso, dependerá de que el partido logre una mayoría parlamentaria suficiente tras los comicios del próximo domingo.

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