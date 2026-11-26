Pilar Errea y Jorge Calvo recuperan especies únicas de los valles pirenaicos en la finca experimental La Garcipollera.

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Al adentrarnos en el valle de la Garcipollera, en la comarca de La Jacetania (Huesca), el primer pueblo que se alza entre la maleza debería ser Bescós de la Garcipollera. Una aldea donde antaño vivían familias y que quedó en ruinas allá por la década de los años 60, vaciada de sus habitantes por la fuerza para repoblar el valle de pinos. Hoy, este pueblo fantasma ha encontrado una segunda vida, transformado en un auténtico laboratorio de alta montaña.

Entre los restos de antiguas viviendas de piedra y los vestigios de la semiderruida iglesia de San Miguel, hoy se alza Finca La Garcipollera, un entramado de naves agrícolas, campos de cultivo y vacas y toros de montaña en el que investigadores aragoneses luchan por mantener viva la diversidad genética del monte pirenaico.

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La Garcipollera es un centro de experimentación agrícola y ganadera explotado por el Centro de Investigación y Tecnología Alimentaria del Gobierno de Aragón (CITA), un espacio en el que expertos en la materia investigan los sistemas agroganaderos de montaña, buscando nuevas técnicas para mejorar la productividad y la conservación de especies que estaban cerca de la desaparición. Cuando suben hasta aquí desde Zaragoza, donde se encuentra la sede del CITA, los investigadores cambian la bata por las botas y la pipeta por la pala.

Pilar Errea y Jorge Calvo, directores de investigación en Finca La Garcipollera (Infobae)

En este centro público, se investiga la conservación de recursos genéticos autóctonos, tanto de árboles frutales y de semillas tradicionales como de razas ganaderas bovinas y ovinas. De lo primero se encarga Pilar Errea, directora gerente del CITA especializada en horticultura. “Aquí nosotros no producimos para vender ni sacamos rentabilidad de nada. Nuestro compromiso es ofrecer a los agricultores toda la información que seamos capaces”, cuenta Errea, mostrando algunos de los proyectos que han desarrollado en La Garcipollera.

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Sus líneas de trabajo responden a las demandas del sector, y abordan retos como los desafíos presentes y futuros del cambio climático, la resistencia de las especies animales y vegetales a plagas y enfermedades, la adaptación al estrés hídrico y la calidad de las producciones agroalimentarias. “Aquí tenemos árboles con semillas únicas que hemos encontrado en pueblos abandonados”, asegura la investigadora.

Por poner cifras a este proyecto, Pilar calcula que habrá unas 190 variedades diferentes de manzano plantadas en este espacio, muchas de ellas dedicadas a la potencial elaboración de sidras. Un número minúsculo si calculamos el número de semillas que guardan en Zaragoza, una biblioteca genética con casi 18 mil variedades distintas. Esta diversidad les permite encontrar la vía más rápida, rentable y efectiva para frenar, por ejemplo, el impacto que el cambio climático y la sequía tienen sobre suelos y cultivos. “Buscamos los que sean más resistentes a temperaturas extremas y a la falta de agua”, explica la investigadora del CITA.

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Vaca parda de montaña y oveja churra tensina

Líneas similares investiga Jorge Calvo, director de investigación del CITA y especialista en ciencia animal, genética y genómica. Él se encarga de controlar, alimentar y medir a las rudas vacas que pastan por los alrededores de la finca, de patas fuertes que delatan sus orígenes montañeros. “En bovino se trabaja en dos razas características aragonesas, como son la parda de montaña y la pirenaica. En ovino, principalmente en raza aragonesa y churra tensina”, explica el experto.

Animales en la Finca La Garcipollera (Infobae)

Como las plantas, también sus animales se utilizan para luchar contra los efectos del cambio climático, incluyendo entre ellos el estrés térmico y el estrés hídrico que afecta en gran medida a la ganadería. Para encontrar soluciones, miden su alimentación, su pasto, sus condiciones y hasta su genética. “Buscamos aquellos animales que genéticamente sean más resistentes al estrés hídrico, porque esto deriva en unas carnes de peor calidad”, cuenta Calvo.

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La monitorización de los animales es tal que algunos de ellos se alimentan a través de un sistema robotizado: cada vaca u oveja lleva un chip en la oreja que abre tolvas automáticas y midiendo al milímetro cada factor para conseguir resultados aplicables. “Pero lo más importante que tenemos aquí es nuestra base de genes. La agricultura y la ganadería están teniendo una enorme uniformidad de razas, y no perder esos datos genéticos merece la pena. Podría haber una enfermedad que entre y arrase con todo, y tienes que tener recursos para recuperarte”, explican los investigadores.