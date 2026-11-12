España

La UCO se presenta en el Tribunal de Cuentas para investigar las donaciones que financiaron las campañas electorales del PSOE

Los agentes acuden por orden del juez Ismael Moreno después de detectar discrepancias al cotejar la documentación que el organismo fiscalizador había remitido a la Audiencia Nacional

Fachada de la sede del Tribunal de Cuentas. (Alberto Ortega / Europa Press)
Fachada de la sede del Tribunal de Cuentas. (Alberto Ortega / Europa Press)
Guardar

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha vuelto este jueves a la sede del Tribunal de Cuentas, en Madrid, para recabar documentación sobre dos investigaciones distintas que confluyen en el organismo fiscalizador. La principal está relacionada con las donaciones recibidas por el PSOE y las sospechas sobre una posible financiación irregular del partido. La segunda afecta a la compra de las pulseras telemáticas utilizadas para controlar las órdenes de alejamiento y las condenas por violencia de género, una operación bajo investigación de la Fiscalía Europea por un presunto fraude con fondos comunitarios.

En el primer caso, los agentes han acudido por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que dirige una pieza separada y secreta del conocido como ‘caso Koldo’. La Guardia Civil busca ampliar la documentación sobre las aportaciones económicas recibidas por Ferraz después de detectar discrepancias al cotejar los registros que ya había facilitado el Tribunal de Cuentas con el resto de la información incorporada a las pesquisas.

PUBLICIDAD

El organismo fiscalizador había entregado el pasado septiembre un dispositivo USB al magistrado con los datos relativos a las donaciones efectuadas al PSOE que habían pasado por su control. Los investigadores han vuelto ahora a requerir información para aclarar las diferencias encontradas y reconstruir el recorrido de determinadas aportaciones. Los agentes están realizando estas gestiones en presencia de una letrada de la Administración de Justicia, según fuentes próximas a la investigación citadas por EFE.

La novedad es que las pesquisas no se limitan a comprobar las cuentas ordinarias del partido. Una de las líneas que examina la Guardia Civil se centraría en donaciones canalizadas a través de fundaciones vinculadas a formaciones políticas, que cuentan con un régimen jurídico diferente al de los partidos y pueden recibir aportaciones que estos tienen prohibidas.

PUBLICIDAD

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

PSOETribunal de CuentasUCOJusticiaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N en directo: Bustinduy sostiene que el acceso a la vivienda “se va a abrir paso” como el resto de conquistas de la clase trabajadora, “luchando y peleando”

La campaña electoral arranca oficialmente a las 00:00 de este viernes, y PP, PSOE, Frente Amplio y Podemos celebran hoy actos en los que todavía no podrán pedir aún el voto de forma expresa. También este jueves el Congreso vota los dos decretos de vivienda del Gobierno

Elecciones generales 29-N en directo: Bustinduy sostiene que el acceso a la vivienda “se va a abrir paso” como el resto de conquistas de la clase trabajadora, “luchando y peleando”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

La diputación permanente del Congreso aprueba el ‘decreto Maricarmen’ pero tumba el de alquileres indefinidos

La segunda norma propuesta por el Ejecutivo, que buscaba la prórroga de los alquileres indefinida y automática, ha sido tumbada tras el voto en contra de PP, Vox, Junts y PNV

La diputación permanente del Congreso aprueba el ‘decreto Maricarmen’ pero tumba el de alquileres indefinidos

La Justicia italiana obliga a Ryanair a pagar 1.750 euros a un grupo de pasajeros por el retraso de tres horas en un vuelo

El juez de paz de Trapani rechazó el argumento de la aerolínea sobre la falta de reclamo escrito y estableció que el derecho a cobrar surge de manera automática ante la demora, según Corriere della Sera

La Justicia italiana obliga a Ryanair a pagar 1.750 euros a un grupo de pasajeros por el retraso de tres horas en un vuelo

La amenaza escondida en el fondo del Mar Menor que podría poner en peligro (otra vez) un enclave único en España

Una tesis doctoral de la Universidad Politécnica de Cartagena alerta de que los lodos acumulados podrían acabar con el oxígeno, afectando a las especies de la laguna

La amenaza escondida en el fondo del Mar Menor que podría poner en peligro (otra vez) un enclave único en España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N en directo: Bustinduy sostiene que el acceso a la vivienda “se va a abrir paso” como el resto de conquistas de la clase trabajadora, “luchando y peleando”

Elecciones generales 29-N en directo: Bustinduy sostiene que el acceso a la vivienda “se va a abrir paso” como el resto de conquistas de la clase trabajadora, “luchando y peleando”

La diputación permanente del Congreso aprueba el ‘decreto Maricarmen’ pero tumba el de alquileres indefinidos

La Fiscalía Europea se persona en el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas para investigar un posible fraude en la compra de las pulseras antimaltrato

Reino Unido crea un nuevo sistema con drones y sensores para blindar sus cables submarinos frente a la amenaza rusa

Abascal justifica su plantón a Jordi Wild por el “riesgo” de una mala edición, pese a que el youtuber firmó un contrato que garantizaba su publicación íntegra

ECONOMÍA

La Justicia italiana obliga a Ryanair a pagar 1.750 euros a un grupo de pasajeros por el retraso de tres horas en un vuelo

La Justicia italiana obliga a Ryanair a pagar 1.750 euros a un grupo de pasajeros por el retraso de tres horas en un vuelo

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social con 35 años de experiencia: “Prefiero medidas que aumenten los ingresos antes que convertir los recortes de las pensiones en la respuesta habitual”

Vivir sin wifi: buscan voluntarios para vivir gratis en Mallorca a cambio de cuidar perros y seguir un horario “argentino”

Telefónica vuelve a los números positivos: gana 464 millones hasta septiembre mientras la filial española logra su mayor mejora en ingresos en 15 años

Un abogado laboralista advierte que los trabajadores tienen derecho a saber cómo el algoritmo les asigna peores turnos o menos incentivos: “No puede invocarse el secreto empresarial”

DEPORTES

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico