La UCO se presenta en el Tribunal de Cuentas para investigar las donaciones que financiaron las campañas electorales del PSOE

Fachada de la sede del Tribunal de Cuentas. (Alberto Ortega / Europa Press)

Guardar

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha vuelto este jueves a la sede del Tribunal de Cuentas, en Madrid, para recabar documentación sobre dos investigaciones distintas que confluyen en el organismo fiscalizador. La principal está relacionada con las donaciones recibidas por el PSOE y las sospechas sobre una posible financiación irregular del partido. La segunda afecta a la compra de las pulseras telemáticas utilizadas para controlar las órdenes de alejamiento y las condenas por violencia de género, una operación bajo investigación de la Fiscalía Europea por un presunto fraude con fondos comunitarios.

En el primer caso, los agentes han acudido por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que dirige una pieza separada y secreta del conocido como ‘caso Koldo’. La Guardia Civil busca ampliar la documentación sobre las aportaciones económicas recibidas por Ferraz después de detectar discrepancias al cotejar los registros que ya había facilitado el Tribunal de Cuentas con el resto de la información incorporada a las pesquisas.

PUBLICIDAD

El organismo fiscalizador había entregado el pasado septiembre un dispositivo USB al magistrado con los datos relativos a las donaciones efectuadas al PSOE que habían pasado por su control. Los investigadores han vuelto ahora a requerir información para aclarar las diferencias encontradas y reconstruir el recorrido de determinadas aportaciones. Los agentes están realizando estas gestiones en presencia de una letrada de la Administración de Justicia, según fuentes próximas a la investigación citadas por EFE.

La novedad es que las pesquisas no se limitan a comprobar las cuentas ordinarias del partido. Una de las líneas que examina la Guardia Civil se centraría en donaciones canalizadas a través de fundaciones vinculadas a formaciones políticas, que cuentan con un régimen jurídico diferente al de los partidos y pueden recibir aportaciones que estos tienen prohibidas.

PUBLICIDAD

(Noticia en ampliación)