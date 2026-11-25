Imagen de archivo del exterior de la sede de Booking en Ámsterdam. (EFE/EPA/KOEN VAN WEEL)

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Más de 1.000 hoteles españoles prevén reclamar a Booking una indemnización que superaría los 300 millones de euros. La demanda, prevista para la primavera de 2027, busca compensar los perjuicios económicos que, según los hoteleros, les causaron durante años las condiciones comerciales impuestas por la plataforma de reservas. El despacho Eskariam, encargado de coordinar la acción, ya dio el primer paso legal: pidió a la justicia de Barcelona que obligue a Booking a entregar la documentación necesaria para sustentar el reclamo.

Para entender el conflicto hay que remontarse a las llamadas cláusulas de paridad, unas condiciones que Booking incluía en sus contratos con los hoteles. En términos simples, estas cláusulas impedían que un hotel ofreciera precios más baratos en su propia página web o en otras plataformas de reserva que los que publicaba en Booking. Es decir, aunque un establecimiento quisiera premiar a sus clientes directos con una tarifa menor, el contrato se lo prohibía.

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El procedimiento presentado por Eskariam no es todavía la demanda de indemnización final. Se trata de un paso previo, conocido como diligencia de acceso a fuentes de prueba, mediante el cual el despacho solicita a un tribunal que obligue a Booking a entregar información que la empresa tiene en su poder y que los hoteles necesitan para calcular con precisión cuánto dinero perdieron.

Booking. (Europa Press)

En concreto, la petición incluye 13 medidas distintas. Entre los documentos solicitados figuran los criterios internos que usaba Booking para decidir qué hoteles aparecían primero en las búsquedas, registros históricos de reservas, datos sobre las comisiones cobradas y otra información similar. También se pidió documentación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a varios grupos hoteleros.

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Este primer paso se hizo en nombre de un grupo de hoteles independientes, para los cuales se calculó un daño aproximado de dos millones de euros. Esa cifra corresponde solo a ese grupo inicial, no al total de los más de 1.000 hoteles que se sumarían más adelante a la demanda colectiva.

Cómo funcionaban las cláusulas que ahora se cuestionan

Las cláusulas de paridad existían en dos versiones. Las llamadas cláusulas amplias impedían que el hotel ofreciera precios más bajos tanto en su propia web como en otras agencias de viajes en línea, como Expedia o Destinia. Las cláusulas estrechas eran más limitadas: solo prohibían que el hotel bajara el precio en su propia página web, pero permitían hacerlo en otras plataformas.

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España pasó de las cláusulas amplias a las estrechas en 2015. Booking terminó por eliminar incluso estas últimas a partir del 1 de julio de 2024, después de que distintos organismos europeos cuestionaran su legalidad.

Para calcular cuánto dinero perdieron los hoteles por estas restricciones, el despacho trabaja con la consultora Compass Lexecon. El método consiste en comparar los resultados económicos de los hoteles españoles con los de hoteles similares en otros países donde no regían las mismas cláusulas. Así se puede estimar qué ingresos habría tenido cada hotel español si hubiera podido competir libremente con sus precios. La diferencia entre esos ingresos estimados y los que realmente obtuvo sería el daño que se reclamará, correspondiente a un período de 20 años.

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La sanción de 413 millones de euros que impulsó el reclamo

La demanda de los hoteles no surge de la nada. Tiene como antecedente directo la multa de 413,24 millones de euros que la CNMC impuso a Booking en julio de 2024, la sanción más alta en la historia del organismo regulador.

El regulador determinó que Booking abusó de su posición dominante de dos maneras. Primero, al imponer a los hoteles condiciones comerciales que el organismo consideró injustas. Segundo, al dificultar que otras agencias de viajes en línea pudieran competir en igualdad de condiciones. La multa se dividió en dos sanciones de 206,62 millones de euros cada una, una por cada tipo de infracción.

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El logotipo de Booking.com. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Booking recurrió esa sanción, que ahora se discute ante la Audiencia Nacional. A ese respaldo legal se suma un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de septiembre de 2024, que estableció que las cláusulas de paridad no pueden justificarse como una condición necesaria para que funcione el sistema de reservas de Booking.

La investigación de la CNMC se originó a partir de una denuncia presentada en 2021 por la Asociación Española de Directores de Hotel y la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid. El expediente sancionador se abrió formalmente en octubre de 2022.

Meses antes de que Eskariam diera este primer paso judicial, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ya había anunciado, en noviembre de 2024, que estudiaba emprender acciones legales similares junto a la asociación europea Hotrec, que agrupa a hoteles y restaurantes de todo el continente.

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Eskariam indicó que respalda tanto la decisión de la CNMC como la postura de la Abogacía del Estado en el recurso que Booking presentó ante la Audiencia Nacional. Según el despacho, la fase de recopilación de pruebas que acaba de iniciarse permitirá reunir la información necesaria para que, en la primavera de 2027, el primer grupo de más de mil hoteles presente formalmente la demanda de daños contra la plataforma.