La jueza imputa al exdelegado del Gobierno en Ceuta por la entrada masiva de migrantes de Marruecos este verano

El ahora exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. (Marcos Moreno - Europa Press)

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La jueza María Tardón ha decidido imputar al exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, por la entrada masiva de migrantes que se produjo en los últimos días de julio y que provocó una crisis humanitaria en la ciudad en pleno verano.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas a EFE y a Europa Press, que han señalado que Pérez Triano se sentará ante la jueza el próximo 18 de noviembre. Se trata del primer investigado en esta causa.

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Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.

El exdelegado del Gobierno dimitió el pasado septiembre cuando llevaba ocho meses en el cargo, una decisión que, según el mismo dijo, había tomado ya hace algún tiempo y se la había comunicado al ministro y ‘mando único’ para la crisis de Ceuta, Ángel Victor Torres. Dejó la política, adujo, porque su familia “no se merece esta presión”.

Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 4 de octubre de 2026, en Ceuta (España). (Marcos Moreno - Europa Press)

Además, señaló que “semanas antes” ya había avisado al Gobierno central de la movilización que se estaba produciendo en Marruecos para pasar la frontera. Ahora la jueza le ha citado como imputado e en la causa en la que se investiga la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.

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Miles de personas cruzaron desde Marruecos a la ciudad autónoma esos días y la investigación en manos de la jueza Tardón busca esclarecer ahora si se dieron las pertinentes advertencias y se supo información previa que podría haber mejorado o evitado en parte la crisis y el colpaso que vivió Ceuta esos días.

Su exjefe de gabinete, Gonzalo Sanz, declaró ante la jueza que sí trasladó al entonces delegado las advertencias previas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la llegada masiva, pero Pérez Triano negó haber recibido esas alertas. Sanz aportó documentación clave: 19 mensajes con un contacto del CNI y una llamada telefónica del 29 de julio, un día antes de la crisis. Aunque el Gobierno ha tenido que desclasificar documentos del CNI a instancias de la jueza, esos documentos aún no han sido desclasificados.

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Seguirá ampliación...