Faltan cuatro días para las elecciones generales del 29 de noviembre. El lunes terminó el plazo legal para publicar encuestas: la mayoría situaba al PP en cabeza y auguraba una mayoría absoluta junto a Vox, mientras el barómetro del CIS puso al PSOE por delante con una ventaja de casi diez puntos.
Silvia Intxaurrondo entrevista esta mañana a Pedro Sánchez en La Hora, espacio al que el PP trasladó que Alberto Núñez Feijóo también acudiría, el viernes, aunque ni TVE ni la propia periodista tienen confirmación oficial, que se espera llegue este jueves. También hoy se publican las entrevistas del youtuber Plex a los candidatos del PP y el PSOE, a las 20 y 21 respectivamente.
Durante la jornada, que también conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se celebrarán actos de campaña en distintos puntos del territorio. Feijóo encabeza un mitin en Madrid junto a Isabel Díaz Ayuso, mientras Ada Colau e Irene Montero participan en las manifestaciones convocadas en la capital por el 25N, a las que también acuden representantes del PP y el PSOE, pero ninguno de Vox. Abascal no tiene actos públicos previstos.
En pocas líneas:
Últimas actualizaciones
El lunes se publicaron las últimas encuestas antes del 29N
El lunes terminó el plazo legal para publicar encuestas electorales. Las dos últimas encuestas privadas, de 40dB para El País y la SER y de Sigma Dos para El Mundo, coinciden en augurar una mayoría absoluta de PP y Vox, repitiendo la misma previsión que han mantenido prácticamente todos los sondeos desde el inicio de campaña: la primera otorga 187 escaños al bloque de derechas, con el PP como primera fuerza (31,8%) por un estrecho margen sobre el PSOE (30,9%); la segunda sitúa a los populares en el 31,7%, al PSOE en el 28,3% y a Vox en el 17,9%, con un total de 190 escaños para PP y Vox. Ambos estudios detectan una veintena de provincias donde el último diputado se decidirá por márgenes mínimos, aunque ninguno considera en riesgo la mayoría de la derecha.
El barómetro del CIS, dirigido por José Félix Tezanos, rompe con esa tendencia y da la victoria al PSOE con el 34,4% de los votos, diez puntos por delante del PP (24,7%), mientras Vox se consolida como el partido que más crece (15,6%). Según este estudio, el bloque progresista superaría ligeramente la mayoría de PP y Vox, en contraste con el promedio del resto de sondeos, que atribuye a la derecha una ventaja superior a los trece puntos. El PP ha respondido con dureza al barómetro y ha cuestionado su credibilidad, mientras fuentes del partido adelantan que Tezanos sería uno de los primeros cargos que Feijóo destituiría si llega a la Moncloa.
Mientras el veto impide a los medios españoles difundir encuestas, los partidos continúan encargando y recibiendo trackings internos. Algunos medios extranjeros —como portales de Andorra o Australia— publican sondeos diarios elaborados por empresas españolas, ya que la ley solo tiene alcance en territorio nacional.