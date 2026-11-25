Faltan cuatro días para las elecciones generales del 29 de noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Faltan cuatro días para las elecciones generales del 29 de noviembre. El lunes terminó el plazo legal para publicar encuestas: la mayoría situaba al PP en cabeza y auguraba una mayoría absoluta junto a Vox, mientras el barómetro del CIS puso al PSOE por delante con una ventaja de casi diez puntos.

Silvia Intxaurrondo entrevista esta mañana a Pedro Sánchez en La Hora, espacio al que el PP trasladó que Alberto Núñez Feijóo también acudiría, el viernes, aunque ni TVE ni la propia periodista tienen confirmación oficial, que se espera llegue este jueves. También hoy se publican las entrevistas del youtuber Plex a los candidatos del PP y el PSOE, a las 20 y 21 respectivamente.

Durante la jornada, que también conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se celebrarán actos de campaña en distintos puntos del territorio. Feijóo encabeza un mitin en Madrid junto a Isabel Díaz Ayuso, mientras Ada Colau e Irene Montero participan en las manifestaciones convocadas en la capital por el 25N, a las que también acuden representantes del PP y el PSOE, pero ninguno de Vox. Abascal no tiene actos públicos previstos.