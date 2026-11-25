Un tribunal médico evalúa las condiciones de salud de una persona para ser beneficiaria de la incapacidad permanente. (Getty Images)

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Llevar años sin trabajar ni cotizar no cierra, en todos los casos, la puerta a una pensión por incapacidad. La Seguridad Social contempla una excepción que permite reconocer la incapacidad permanente absoluta y la gran incapacidad a personas que ya no están de alta, siempre que acrediten 15 años cotizados a lo largo de su vida laboral, con al menos tres de ellos dentro de los últimos diez años.

Para entender esta excepción hace falta partir de la regla general. La Seguridad Social exige, como norma, que el trabajador esté “de alta” (trabajando y cotizando) o en “situación asimilada al alta” en el momento en que surge la enfermedad o lesión que motiva la incapacidad. Esta condición figura en el artículo 165.1 de la Ley General de la Seguridad Social.

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La situación asimilada al alta es una ficción legal que mantiene al trabajador dentro del sistema aunque no esté cotizando en ese momento concreto. Se considera en situación asimilada, entre otros casos, a quien cobra el paro, a quien lo ha agotado pero sigue inscrito como demandante de empleo, o a quien mantiene un convenio especial con la Seguridad Social. Todas estas personas conservan la protección como si estuvieran de alta y pueden solicitar cualquier grado de incapacidad sin restricciones adicionales.

Qué pasa si no se está ni de alta ni en situación asimilada

El problema surge para quien no encaja en ninguno de esos supuestos: alguien que dejó de trabajar hace tiempo, no cobra el paro y tampoco figura como demandante de empleo. En principio, esta persona no cumpliría el requisito del artículo 165.1 y no podría acceder a ninguna pensión de incapacidad.

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Qué es la incapacidad permanente: cómo pedir la pensión, que enfermedades otorgan la ayuda y cuánto dinero se cobra.

Aquí entra la excepción, recogida en el artículo 195 de la misma ley. Esta norma permite que una persona sin alta ni situación asimilada solicite igualmente la pensión, pero con dos condiciones importantes. Primero, solo vale para los grados de absoluta y gran incapacidad; quedan fuera los grados parcial y total, que sí exigen estar de alta o asimilado en todos los casos. Segundo, se exige un período de cotización más largo que el habitual: 15 años en total, de los cuales al menos tres deben estar comprendidos en los diez años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

En la práctica, esto significa que un trabajador que cotizó durante años, dejó el empleo y no volvió a cotizar ni a inscribirse como demandante, puede pedir la pensión si una enfermedad o lesión lo incapacita por completo para trabajar, siempre que cumpla esos 15 años de cotización repartidos de esa manera.

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Las excepciones dentro de la excepción

Esta vía tiene, a su vez, sus propios límites. No se aplica a los accidentes de forma automática: la exención de cotización que normalmente rige para los accidentes solo opera si el trabajador está de alta o asimilado, de modo que quien pide la absoluta sin alta por un accidente no laboral debe cumplir igualmente los 15 años exigidos.

Los trabajadores autónomos sí pueden acogerse a esta excepción, ya que el artículo 318 extiende a su régimen el contenido del artículo 195, salvo un apartado concreto que no les resulta de aplicación.

(Freepik)

Además, esta posibilidad desaparece al llegar a la edad ordinaria de jubilación. Si el solicitante ya tiene esa edad y, además, cumple los requisitos para jubilarse, la ley obliga a optar por la pensión de jubilación en lugar de la incapacidad permanente. La razón es que la incapacidad permanente protege a quien todavía podría trabajar si no fuera por sus limitaciones de salud, una situación que se entiende superada una vez alcanzada la edad de retiro.

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Cuánto se cobra y desde cuándo

La incapacidad permanente absoluta da derecho al 100% de la base reguladora, que se calcula dividiendo entre 112 las bases de cotización de los 96 meses anteriores al mes previo al hecho causante. Los años sin cotizar perjudican este cálculo, aunque la ley lo compensa en parte: los meses sin obligación de cotizar se rellenan de forma ficticia, las primeras 48 mensualidades con la base mínima más baja vigente en cada momento y el resto con el 50% de esa base. Este mecanismo de compensación no se aplica a los autónomos.

Por último, hay un detalle que afecta directamente al bolsillo de quien pide la pensión por esta vía: cuando se solicita sin estar de alta, la fecha que cuenta para todos los efectos es el día de la solicitud, no el día en que comenzó realmente la enfermedad. Esto implica que no se cobran atrasos por el tiempo que las dolencias llevaran ya consolidadas antes de presentar la petición.

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