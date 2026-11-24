El organismo considera que los ministros hicieron afirmaciones tachadas de partidistas en el Palacio de Moncloa.

Guardar

La Junta Electoral Central (JEC) es el órgano superior de la Administración Electoral en España, responsable de supervisar desde el recuento de votos hasta las cuentas de campaña de los partidos, con capacidad legal para imponer sanciones a quienes incumplan la normativa. Su sede se encuentra en la Carrera de San Jerónimo, en el Palacio de las Cortes de Madrid, y funciona con carácter permanente, aunque su actividad se intensifica de forma notable durante los procesos electorales.

A diferencia de otras instituciones que solo se activan para una votación concreta, la Junta Central no interrumpe su funcionamiento entre elecciones. Esa continuidad le permite actuar como referencia para el resto de juntas electorales repartidas por provincias y municipios, que recurren a ella cuando surgen dudas sobre la aplicación de la ley.

PUBLICIDAD

La composición de la JEC

La Junta está formada por trece miembros con derecho a voto, elegidos por dos vías distintas para evitar que dependan de un solo poder del Estado. Ocho de ellos son jueces del Tribunal Supremo, seleccionados por sorteo entre los magistrados disponibles, un proceso que decide el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los otros cinco son profesores universitarios de Derecho, Ciencias Políticas o Sociología, propuestos de común acuerdo por los partidos con representación en el Congreso de los Diputados.

A ese grupo se suman dos figuras más que participan en las reuniones, aunque con un papel distinto: el secretario general del Congreso, que actúa como secretario de la Junta, y el responsable de la Oficina del Censo Electoral, que puede intervenir en las sesiones pero no vota.

PUBLICIDAD

Pedro Sánchez, Irene Montero, Gabriel Rufián, Santiago Abascal, Ada Colau y Alberto Núñez Feijóo, candidatos en las elecciones generales.

Quién está al frente de la JEC

Son los propios jueces quienes eligen, entre ellos mismos, al presidente y al vicepresidente de la Junta durante la sesión constitutiva de cada nueva etapa. Desde el 6 de febrero de 2025, la presidencia recae en Eduardo Calvo Rojas, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, mientras que la vicepresidencia la ocupa María del Pilar Teso Gamella, también magistrada de esa misma sala.

Calvo Rojas y Teso Gamella permanecerán en el cargo hasta que se constituya la siguiente Junta Electoral Central, al inicio de la próxima legislatura. La secretaría general del organismo, que corresponde por ley al secretario general del Congreso de los Diputados, está a cargo de Fernando Galindo Elola-Olaso.

PUBLICIDAD

Las funciones de la JEC

El presidente tiene una obligación particular dentro del funcionamiento de la Junta: durante los procesos electorales, debe dedicarse en exclusiva a las funciones propias del cargo, desde la convocatoria de las elecciones hasta la proclamación de los candidatos electos y, si corresponde, hasta que se ejecuten las sentencias de los procedimientos judiciales derivados de esos comicios.

Los miembros de la Junta permanecen en su cargo hasta que se constituye la siguiente, algo que ocurre al arrancar cada nueva legislatura. La ley los protege de presiones políticas: solo pueden ser apartados si cometen un delito o una falta relacionada con las elecciones, y únicamente después de un expediente que debe aprobar la mayoría de sus propios compañeros. Esa misma Junta tiene, además, la última palabra para suspender a cualquiera de sus integrantes si se da ese supuesto.

PUBLICIDAD

Centro logístico electoral, en el Polígono La Garena, en Madrid. (Alberto Ortega/Europa Press)

La JEC cuando no hay elecciones

Aunque su carga de trabajo aumenta durante las campañas, la Junta mantiene funciones activas incluso cuando no hay elecciones convocadas. Dirige y supervisa de forma constante a la Oficina del Censo Electoral, informa los proyectos de normas relacionadas con ese registro y resuelve consultas que le plantean las juntas provinciales sobre cómo interpretar la ley electoral. Esa labor permanente es la que justifica su condición de único órgano estable dentro de toda la Administración Electoral española.

El trabajo de la Junta se amplía en varios frentes durante unas elecciones generales. Da instrucciones que las juntas provinciales deben cumplir de manera obligatoria y resuelve con carácter vinculante las dudas que estas le elevan. También puede anular decisiones tomadas por las juntas de menor rango si contradicen su propio criterio, lo que le permite mantener un mismo rasero en todo el país a la hora de aplicar la ley electoral.

PUBLICIDAD

Aprueba, además, los modelos de actas que se usan en los colegios electorales, desde la constitución de las mesas hasta la proclamación final de los candidatos elegidos. Uno de sus controles más sensibles tiene que ver con el dinero: la Junta vigila que los partidos respeten los límites de gasto en campaña y declaren sus cuentas con transparencia, un seguimiento que se extiende desde la convocatoria de las elecciones hasta cien días después de la votación. Si un cargo electo muere, renuncia o queda incapacitado antes de terminar su mandato, es también la Junta quien entrega la credencial a quien debe sustituirlo.

Silvia Intxaurrondo tas ser expedientada por la Junta Electoral Central: "Los principios democráticos, la igualdad y los derechos fundamentales, ¿quedan suspendidos durante el periodo electoral? recibo este expediente de la JEC con orgullo y con honor" https://t.co/B6YBiZyg2g — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 24, 2026

Las sanciones de la JEC

Más allá de resolver dudas o fijar criterios, la ley le otorga a la Junta Electoral Central una herramienta de peso: puede sancionar a cualquier persona que participe de forma oficial en una elección. Si detecta una irregularidad que no llegue a ser delito, tiene la potestad de corregirla e imponer una multa, con un límite económico fijado por la propia legislación electoral.

PUBLICIDAD

Ese mismo poder sancionador existe en las juntas provinciales y de zona, aunque con topes de dinero mucho más bajos que los de la Junta Central: las provinciales no pueden imponer multas superiores a 1.200 euros, y las de zona tienen un límite de 600 euros.

Cuando una irregularidad va más allá de una simple infracción administrativa y se convierte en delito, el caso sale del terreno de las multas y entra en la vía penal. La ley electoral castiga con penas de seis meses a dos años de cárcel, además de multas adicionales, a los funcionarios públicos que incurran en ese tipo de conductas, al margen del procedimiento disciplinario propio de la Junta.

PUBLICIDAD